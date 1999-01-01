Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B23

Тіазотна кислота

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B23Тіазотна кислота
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Тіотриазолін®
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
від 450,60 грн
в 885 аптеках
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Антарес®
Антарес®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 733,60 грн
в 812 аптеках
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Тіотриазолін®
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
від 365,60 грн
в 770 аптеках
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Тіотриазолін®
Тіотриазолін®
Таблетки 200 мг блістер в пачці №90
Корпорація Артеріум
від 266,88 грн
в 749 аптеках
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Антарес®
Антарес®
Таблетки 200 мг блістер у пачці №90
Корпорація Артеріум
від 261,80 грн
в 656 аптеках
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Т-Тріомакс
Т-Тріомакс
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 416,85 грн
в 394 аптеках
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Триазофам
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 4 мл №10
ООО "Фармасел"
від 721,40 грн
в 318 аптеках
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Золя
Золя
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Здоров'я ФФ
від 571,48 грн
в 317 аптеках
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Т-Тріомакс
Т-Тріомакс
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 228,40 грн
в 306 аптеках
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Триазофам
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
ООО "Фармасел"
від 561,40 грн
в 301 аптеці
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Триазофам
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
ООО "Фармасел"
від 268,36 грн
в 297 аптеках
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Золя
Золя
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Здоров'я ФФ
від 354,71 грн
в 293 аптеках
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Тіо-Нормік
Тіо-Нормік
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Тіо-Нормік
Тіо-Нормік
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Триазофам
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 2 мл №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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