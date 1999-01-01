Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B23
Тіазотна кислота
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B23
Тіазотна кислота
Сортування:
По популярності
Фільтр
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
від
450,60
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Антарес®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
733,60
грн
в 812 аптеках
Знайти в аптеках
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
від
365,60
грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Тіотриазолін®
Таблетки 200 мг блістер в пачці №90
Корпорація Артеріум
від
266,88
грн
в 749 аптеках
Знайти в аптеках
Антарес®
Таблетки 200 мг блістер у пачці №90
Корпорація Артеріум
від
261,80
грн
в 656 аптеках
Знайти в аптеках
Т-Тріомакс
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
416,85
грн
в 394 аптеках
Знайти в аптеках
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 4 мл №10
ООО "Фармасел"
від
721,40
грн
в 318 аптеках
Знайти в аптеках
Золя
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Здоров'я ФФ
від
571,48
грн
в 317 аптеках
Знайти в аптеках
Т-Тріомакс
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
228,40
грн
в 306 аптеках
Знайти в аптеках
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
ООО "Фармасел"
від
561,40
грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
ООО "Фармасел"
від
268,36
грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Золя
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Здоров'я ФФ
від
354,71
грн
в 293 аптеках
Знайти в аптеках
Тіо-Нормік
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тіо-Нормік
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Триазофам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 2 мл №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
25 мг/мл
50 мг/мл
200 мг
Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 4 мл
блістер
блістер у пачці
Показати всі
Кількість штук в упаковці
10
90
Виробник
Галичфарм
Дарниця ФФ
Здоров'я ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ООО "Фармасел"
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню