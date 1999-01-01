Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B15

Триметазидин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B15Триметазидин
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Предуктал® MR
Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від 344,90 грн
в 972 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №30
Серв'є
від 323,50 грн
в 883 аптеках
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Тридуктан МВ
Тридуктан МВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер пачка картонна №60
Асіно
від 265,58 грн
в 845 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №90
Серв'є
від 869,18 грн
в 811 аптеці
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Карметадин
Карметадин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Уорлд Медицин
від 253,52 грн
в 602 аптеках
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Триметазидин-Астрафарм
Триметазидин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №60
Астрафарм
від 143,01 грн
в 374 аптеках
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Кардазин-Здоров'я
Кардазин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від 107,16 грн
в 290 аптеках
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Трикард
Трикард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 36,25 грн
в 1 аптеці інших міст
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Метазидин
Метазидин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг флакон №60
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Немає в наявності
Тридуктан
Тридуктан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Асіно
Немає в наявності
Метазидин
Метазидин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №60
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Немає в наявності
Кардуктал
Кардуктал
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №60
Лекхім
Немає в наявності
Предизин®
Предизин®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 35 мг блістер №60
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Дімезар
Дімезар
Таблетки пролонгованої дії 35 мг блістер №30
Sandoz
Немає в наявності
Метазидин
Метазидин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Немає в наявності
Карвідон-MR
Карвідон-MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №100
Мікро Лабс
Немає в наявності
Тридуктан
Тридуктан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №60
Асіно
Немає в наявності
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