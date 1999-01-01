Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B15
Триметазидин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B15
Триметазидин
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Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від
344,90
грн
в 972 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №30
Серв'є
від
323,50
грн
в 883 аптеках
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Тридуктан МВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер пачка картонна №60
Асіно
від
265,58
грн
в 845 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №90
Серв'є
від
869,18
грн
в 811 аптеці
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Карметадин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Уорлд Медицин
від
253,52
грн
в 602 аптеках
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Триметазидин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №60
Астрафарм
від
143,01
грн
в 374 аптеках
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Кардазин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від
107,16
грн
в 290 аптеках
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Трикард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
36,25
грн
в 1 аптеці інших міст
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Метазидин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг флакон №60
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Немає в наявності
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Тридуктан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Асіно
Немає в наявності
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Метазидин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №60
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Немає в наявності
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Кардуктал
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №60
Лекхім
Немає в наявності
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Предизин®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 35 мг блістер №60
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Дімезар
Таблетки пролонгованої дії 35 мг блістер №30
Sandoz
Немає в наявності
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Метазидин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Немає в наявності
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Карвідон-MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №100
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Тридуктан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №60
Асіно
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс. пролонг. дії тверд.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. п/пл. обол., з мод. вив.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
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Дозування
20 мг
35 мг
80 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
Кількість штук в упаковці
10
30
60
90
100
Виробник
Genom Biotech
Micro Labs
Sandoz
Астрафарм
Асіно
Гедеон Ріхтер
Дарница
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Серв'є
Серв'є Україна
Тева Украина
Уорлд Медицин
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