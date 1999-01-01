Київ
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E A
Простагландини
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E X
Різні комбіновані кардіологічні препарати
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від
98,00
грн
в 983 аптеках
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Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від
344,90
грн
в 972 аптеках
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від
39,90
грн
в 962 аптеках
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Кратал
Таблетки блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
108,09
грн
в 956 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 50 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від
41,20
грн
в 925 аптеках
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Трикардин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Юніфарма
від
54,89
грн
в 924 аптеках
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Кратал
Таблетки контейнер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від
253,47
грн
в 901 аптеці
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Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
від
450,60
грн
в 885 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №30
Серв'є
від
323,50
грн
в 883 аптеках
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Кораксан® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Серв'є
від
494,66
грн
в 874 аптеках
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Адвокард®
Таблетки блістер в пачці №30
ФарКоС
від
105,08
грн
в 873 аптеках
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Мексикор®
Капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
324,61
грн
в 856 аптеках
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Тридуктан МВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер пачка картонна №60
Асіно
від
265,58
грн
в 845 аптеках
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Краплі Зеленіна
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
17,52
грн
в 834 аптеках
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Мексикор®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
1041,84
грн
в 833 аптеках
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Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від
360,00
грн
в 833 аптеках
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Неокардил
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
284,85
грн
в 817 аптеках
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Антарес®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
733,60
грн
в 812 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №90
Серв'є
від
869,18
грн
в 811 аптеці
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Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від
265,15
грн
в 803 аптеках
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Форма випуску
гран.
капс.
капс. м'які
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
листя і квітки
ліофіл. д/емул. д/ін.
настойка
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
настоянка складна
плоди
пор. д/п інф. р-ну
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. п/пл. обол., з мод. вив.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 г
0.1 мг/0,2 мл
0.06 г
0.25 %
1 г
2.5 г
4 г
5 г
5 мг
7.5 мг
10 г/100 мл
10 мг
10 мг/мл
20 мг
20 мг/мл
20 мкг
20 мкг/мл
25 мг/мл
25 мл
35 мг
50 г
50 мг/мл
50 мл
60 мг
60 мкг
80 мг
100 г
100 мг
100 мг/мл
100 мл
140 г
180 мг + 60 мг
200 мг
200 мг/мл
250 мг
300 мг
500 мг
750 мг
1000 мг
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Пакування
амп.
амп. 0.2 мл
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 4 мл
банка
банка 100 мл
блістер
блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет-саше 5 мл
пачка
пенал 10 г
пляшка
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка полімерн. 200 мл
фл.
фл. 5 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з крап. дозатором 20 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. з мірн. ложкою 200 мл
фл. з пробкою-крапельницею 25 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. полімер.
фл. склян. з пробкою та кришк
фл. скляний
фл. скляний 5 мл
фл. скляний 25 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
фл.-крапельн.
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
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6
10
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20
28
30
40
48
50
56
60
80
90
100
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Виробник
AS Kevelt
Alfasigma S.p.A.
Biomedica Foscama Group
Genom Biotech
Micro Labs
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
SAF INVEST Ltd
Sandoz
Інд-Свіфт Лімітед
Інфузія
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Астрафарм
Асіно
Биолек
Бєлмедпрепарати
Біолік
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віола
Галичфарм
Гедеон Ріхтер
Гріндекс
ДОМИФАРМ ООО
Дарница
Дарниця ФФ
ЗАТ "Ліктрави"
Здоров'я ФФ
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Лубныфарм
Медичний центр М.Т.К.
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
НГС
Нижфарм
Новофарм-Біосинтез
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Олфа"
ООО "Фармасел"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Санофи-Авентис Украина
Серв'є
Серв'є Україна
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тернофарм
Технолог
Украинская фармацевтическая компания
Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
ФарКоС ФФ
Фармак
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Фитофарм
Фітофарм
Хеель
Червона зірка
Эйм
Юніфарма
Юрія-Фарм
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