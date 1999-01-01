Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B04
Глікозиди глоду
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B04
Глікозиди глоду
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Глод-Вішфа
Настойка флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
23,40
грн
в 554 аптеках
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Глоду листя і квітки
Листя і квітки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
34,17
грн
в 451 аптеці
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Глоду настойка
Настойка 25 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
11,10
грн
в 445 аптеках
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Глоду плоди
Плоди 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
55,49
грн
в 275 аптеках
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Глоду плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
50,93
грн
в 248 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 25 мл флакон №1
Віола
від
10,39
грн
в 195 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 50 мл флакон скляний з пробкою та кришкою №1
від
15,78
грн
в 153 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 50 мл флакон №1
від
17,56
грн
в 113 аптеках
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Глоду плоди
Плоди 4 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від
51,87
грн
в 111 аптеці
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Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від
20,30
грн
в 87 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 25 мл флакон-крапельниця №1
Тернофарм
від
5,74
грн
в 80 аптеках
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Глоду листя і квітки
Листя і квітки 2,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
37,64
грн
в 75 аптеках
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Глоду настойка
Настоянка для перорального застосування 100 мл флакон скляний №1
Кілафф
від
16,40
грн
в 72 аптеках
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Глоду плоди
Плоди 4 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
48,49
грн
в 58 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від
21,55
грн
в 53 аптеках
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Глоду настойка
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон №1
Лубнифарм
від
10,76
грн
в 34 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від
16,20
грн
в 9 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон тм айві №1
від
19,00
грн
в 7 аптеках
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Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від
20,00
грн
в 7 аптеках
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Глоду настойка
Настоянка для перорального застосування 100 мл флакон №1
від
16,00
грн
в 7 аптеках
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1
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3
Форма випуску
листя і квітки
настойка
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
плоди
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
2.5 г
4 г
25 мл
50 г
50 мл
100 г
100 мл
140 г
300 мг
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Пакування
пачка
фл.
фл. 100 мл
фл. полімер.
фл. склян. з пробкою та кришк
фл. скляний
фл. скляний 100 мл
фл.-крапельн.
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
1
20
30
Виробник
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Біолік
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
Червона зірка
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