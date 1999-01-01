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Інші кардіологічні препарати
C01E B04

Глікозиди глоду

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B04Глікозиди глоду
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Глод-Вішфа
Глод-Вішфа
Настойка флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 23,40 грн
в 554 аптеках
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Глоду листя і квітки
Глоду листя і квітки
Листя і квітки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 34,17 грн
в 451 аптеці
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 25 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 11,10 грн
в 445 аптеках
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Глоду плоди
Глоду плоди
Плоди 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 55,49 грн
в 275 аптеках
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Глоду плоди
Глоду плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 50,93 грн
в 248 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 25 мл флакон №1
Віола
від 10,39 грн
в 195 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 50 мл флакон скляний з пробкою та кришкою №1
від 15,78 грн
в 153 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 50 мл флакон №1
від 17,56 грн
в 113 аптеках
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Глоду плоди
Глоду плоди
Плоди 4 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від 51,87 грн
в 111 аптеці
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від 20,30 грн
в 87 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 25 мл флакон-крапельниця №1
Тернофарм
від 5,74 грн
в 80 аптеках
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Глоду листя і квітки
Глоду листя і квітки
Листя і квітки 2,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 37,64 грн
в 75 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настоянка для перорального застосування 100 мл флакон скляний №1
Кілафф
від 16,40 грн
в 72 аптеках
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Глоду плоди
Глоду плоди
Плоди 4 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 48,49 грн
в 58 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від 21,55 грн
в 53 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон №1
Лубнифарм
від 10,76 грн
в 34 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від 16,20 грн
в 9 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон тм айві №1
від 19,00 грн
в 7 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настойка 100 мл флакон №1
від 20,00 грн
в 7 аптеках
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Глоду настойка
Глоду настойка
Настоянка для перорального застосування 100 мл флакон №1
від 16,00 грн
в 7 аптеках
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