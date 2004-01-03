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Список виробниківВВАЛАРТІН ФАРМА

Виробник: ВАЛАРТІН ФАРМА

Київ, вул. Котельникова, 1, оф. 96
(044) 454-72-92
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Знайдено: 18 препаратів
Arbor Vitae Вугілля активоване таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Arbor Vitae Вугілля активоване Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 10 аптеках
від 7,50 грн
Ціни в аптеках
Prano Вугілля активоване таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Prano Вугілля активоване Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 1 аптеці інших міст
від 7,31 грн
Ціни в інших містах
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1000000 мо, флакон, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1000000 мо, флакон, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 281 аптеці
від 582,00 грн
Ціни в аптеках
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3000000 мо, флакон, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3000000 мо, флакон, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 35 аптеках
від 2709,83 грн
Ціни в аптеках
Альфарекін® супозиторії ректальні, 1000000 мо, стрип, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Супозиторії ректальні, 1000000 мо, стрип, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 476 аптеках
від 408,35 грн
Ціни в аптеках
Альфарекін® супозиторії ректальні, 3000000 мо, стрип, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Супозиторії ректальні, 3000000 мо, стрип, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 591 аптеці
від 660,58 грн
Ціни в аптеках
Афлазин® капсули, 200 мг, блістер, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Афлазин® Капсули, 200 мг, блістер, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 467 аптеках
від 395,26 грн
Ціни в аптеках
БІФІТЕН НЕО капсули, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
БІФІТЕН НЕО Капсули, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 375 аптеках
від 243,48 грн
Ціни в аптеках
Валаргін таблетки шипучі, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Валаргін Таблетки шипучі, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 349 аптеках
від 367,74 грн
Ціни в аптеках
Вугілля активоване таблетки, 0,25 г, блістер, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Вугілля активоване Таблетки, 0,25 г, блістер, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 120 аптеках
від 6,17 грн
Ціни в аптеках
Гепавал капсули, 250 мг, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепавал Капсули, 250 мг, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 503 аптеках
від 572,03 грн
Ціни в аптеках
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій, 600 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін.)амп. 4 мл, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепавал® Порошок для розчину для ін'єкцій, 600 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін.)амп. 4 мл, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 361 аптеці
від 1473,14 грн
Ціни в аптеках
ГЕПАВАЛ® ASN капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
ГЕПАВАЛ® ASN Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 131 аптеці
від 531,18 грн
Ціни в аптеках
Гепадиф® капсули, блістер, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® Капсули, блістер, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 486 аптеках
від 446,89 грн
Ціни в аптеках
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій, 942,05 мг, флакон, № 5; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® Порошок для розчину для ін'єкцій, 942,05 мг, флакон, № 5 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 35 аптеках
від 512,45 грн
Ціни в аптеках
Гепаризин® розчин для ін'єкцій, ампула, 20 мл, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепаризин® Розчин для ін'єкцій, ампула, 20 мл, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 146 аптеках
від 1243,35 грн
Ціни в аптеках
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® PLC Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 193 аптеках
від 531,18 грн
Ціни в аптеках
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 414 аптеках
від 490,31 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, вул. Котельникова, 1, оф. 96
(044) 454-72-92
Знайдено: 18 препаратів
Arbor Vitae Вугілля активоване таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Arbor Vitae Вугілля активоване Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 10 аптеках
від 7,50 грн
Ціни в аптеках
Prano Вугілля активоване таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Prano Вугілля активоване Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 1 аптеці інших міст
від 7,31 грн
Ціни в інших містах
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1000000 мо, флакон, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1000000 мо, флакон, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 281 аптеці
від 582,00 грн
Ціни в аптеках
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3000000 мо, флакон, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3000000 мо, флакон, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 35 аптеках
від 2709,83 грн
Ціни в аптеках
Альфарекін® супозиторії ректальні, 1000000 мо, стрип, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Супозиторії ректальні, 1000000 мо, стрип, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 476 аптеках
від 408,35 грн
Ціни в аптеках
Альфарекін® супозиторії ректальні, 3000000 мо, стрип, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® Супозиторії ректальні, 3000000 мо, стрип, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 591 аптеці
від 660,58 грн
Ціни в аптеках
Афлазин® капсули, 200 мг, блістер, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Афлазин® Капсули, 200 мг, блістер, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 467 аптеках
від 395,26 грн
Ціни в аптеках
БІФІТЕН НЕО капсули, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
БІФІТЕН НЕО Капсули, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 375 аптеках
від 243,48 грн
Ціни в аптеках
Валаргін таблетки шипучі, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Валаргін Таблетки шипучі, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 349 аптеках
від 367,74 грн
Ціни в аптеках
Вугілля активоване таблетки, 0,25 г, блістер, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Вугілля активоване Таблетки, 0,25 г, блістер, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 120 аптеках
від 6,17 грн
Ціни в аптеках
Гепавал капсули, 250 мг, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепавал Капсули, 250 мг, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 503 аптеках
від 572,03 грн
Ціни в аптеках
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій, 600 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін.)амп. 4 мл, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепавал® Порошок для розчину для ін'єкцій, 600 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін.)амп. 4 мл, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 361 аптеці
від 1473,14 грн
Ціни в аптеках
ГЕПАВАЛ® ASN капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
ГЕПАВАЛ® ASN Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 131 аптеці
від 531,18 грн
Ціни в аптеках
Гепадиф® капсули, блістер, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® Капсули, блістер, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 486 аптеках
від 446,89 грн
Ціни в аптеках
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій, 942,05 мг, флакон, № 5; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® Порошок для розчину для ін'єкцій, 942,05 мг, флакон, № 5 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 35 аптеках
від 512,45 грн
Ціни в аптеках
Гепаризин® розчин для ін'єкцій, ампула, 20 мл, № 10; ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепаризин® Розчин для ін'єкцій, ампула, 20 мл, № 10 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 146 аптеках
від 1243,35 грн
Ціни в аптеках
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® PLC Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 193 аптеках
від 531,18 грн
Ціни в аптеках
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули, № 30; ВАЛАРТІН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ Капсули, № 30 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 414 аптеках
від 490,31 грн
Ціни в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції