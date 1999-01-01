Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B10

Аденозин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B10Аденозин
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АТФ-Лонг®
АТФ-Лонг®
Таблетки 10 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від 54,69 грн
в 757 аптеках
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АТФ-Лонг®
АТФ-Лонг®
Таблетки 20 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від 141,00 грн
в 753 аптеках
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АТФ-Лонг®
АТФ-Лонг®
Таблетки 20 мг блістер у коробці №40
ФарКоС
від 114,04 грн
в 466 аптеках
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Натрію аденозинтрифосфат-Дарниця
Натрію аденозинтрифосфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 45,82 грн
в 122 аптеках інших міст
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Ангелон®
Ангелон®
Таблетки 20 мг блістер зі смаком ментолу №30
ФарКоС
від 66,45 грн
в 97 аптеках
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АТФ-Лонг®
АТФ-Лонг®
Таблетки 10 мг блістер у коробці №40
ФарКоС
від 57,64 грн
в 61 аптеці
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Натрію аденозинтрифосфат
Натрію аденозинтрифосфат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 67,89 грн
в 40 аптеках
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