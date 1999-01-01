Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B10
Аденозин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B10
Аденозин
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АТФ-Лонг®
Таблетки 10 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від
54,69
грн
в 757 аптеках
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АТФ-Лонг®
Таблетки 20 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від
141,00
грн
в 753 аптеках
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АТФ-Лонг®
Таблетки 20 мг блістер у коробці №40
ФарКоС
від
114,04
грн
в 466 аптеках
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Натрію аденозинтрифосфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
45,82
грн
в 122 аптеках інших міст
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Ангелон®
Таблетки 20 мг блістер зі смаком ментолу №30
ФарКоС
від
66,45
грн
в 97 аптеках
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АТФ-Лонг®
Таблетки 10 мг блістер у коробці №40
ФарКоС
від
57,64
грн
в 61 аптеці
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Натрію аденозинтрифосфат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
67,89
грн
в 40 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
10 мг
10 мг/мл
20 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
40
Виробник
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ФарКоС
ФарКоС ФФ
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