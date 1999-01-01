Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B07
Фруктоза 1,6-дифосфат
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B07
Фруктоза 1,6-дифосфат
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Езафосфіна
Розчин для інфузій 10 г/100 мл флакон 100 мл №1
Біомедіка Фоскама Груп
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
Дозування
5 г
10 г/100 мл
Пакування
фл.
фл. 100 мл
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