Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B07

Фруктоза 1,6-дифосфат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B07Фруктоза 1,6-дифосфат
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Езафосфіна
Езафосфіна
Розчин для інфузій 10 г/100 мл флакон 100 мл №1
Біомедіка Фоскама Груп
Немає в наявності
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