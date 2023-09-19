ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/ПЯТИЛИСТНЫЙ/ПОЛЗУЧИЙ* (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*) Действующее вещество
Женьшеня настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 64,92 грн
Форма выпуска: настойка.
корень женьшеня содержит эфирное и жирные масла, пектины и другие углеводы, гликозиды (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), сапонины и другие вещества. Относится к адаптогенным и тонизирующим средствам.
астения, переутомление, неврастения, период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, в комплексном лечении психогенной импотенции.
настойку назначают внутрь за 30–40 мин до еды по 15–25 капель 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30–40 дней. При необходимости его повторяют через 2–3 нед.
АГ, повышенная возбудимость, бессонница, кровоточивость.
бессонница, повышение АД.
не следует принимать настойку женьшеня во второй половине дня.