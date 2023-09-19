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Активные вещества — “П”ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/ПЯТИЛИСТНЫЙ/ПОЛЗУЧИЙ* (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*)

ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/ПЯТИЛИСТНЫЙ/ПОЛЗУЧИЙ* (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Женьшеня настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Женьшеня настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 778 аптеках
от 64,92 грн
Цены в аптеках
Женьшень настойка для перорального применения, 50 мл, флакон стеклянный, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Женьшень Настойка для перорального применения, 50 мл, флакон стеклянный, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 102 аптеках
от 67,30 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: настойка.

корень женьшеня содержит эфирное и жирные масла, пектины и другие углеводы, гликозиды (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), сапонины и другие вещества. Относится к адаптогенным и тонизирующим средствам.

астения, переутомление, неврастения, период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, в комплексном лечении психогенной импотенции.

настойку назначают внутрь за 30–40 мин до еды по 15–25 капель 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30–40 дней. При необходимости его повторяют через 2–3 нед.

АГ, повышенная возбудимость, бессонница, кровоточивость.

бессонница, повышение АД.

не следует принимать настойку женьшеня во второй половине дня.