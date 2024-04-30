Абиратерон является ингибитором биосинтеза андрогенов. В частности, абиратерон селективно подавляет активность фермента 17α-гидроксилазы/C17,20-лиазы (CYP17). Этот фермент необходим для биосинтеза андрогенов в яичках, надпочечниках и клетках опухоли предстательной железы.

CYP17 катализирует превращение прегненолона и прогестерона путем 17α-гидроксилирования и разрыва связи C17,20 в предшественники тестостерона: дегидроэпиандростерон и андростендион соответственно. Торможение активности CYP17 также сопровождается усилением синтеза минералокортикоидов в надпочечниках.

Антиандрогенная терапия, например применение агонистов люлиберина или проведения орхидэктомия, ослабляют синтез андрогенов в яичках, но не влияют на синтез андрогенов в надпочечниках и опухоли. Применение абиратерон одновременно с агонистами люлиберина (или орхидэктомия) снижает концентрацию тестостерона в пламзи крови до уровня ниже порога определения. Концентрация простат-специфического антигена (ПСА) служит биомаркером у пациентов с раком предстательной железы.

При пероральном применении пролекарство абиратерон ацетат превращается в активный метаболит абиратерон, который и обладает антиандрогенной активностью. Одновременный прием с пищей увеличивает всасывание препарата и, следовательно, может увеличивать и сильно изменять влияние препарата, поэтому абиратерон следует принимать натощак. Препарат хорошо связывается с белками плазмы крови (>99%) и метаболизируется в печени с участием CYP3A4 и SULT2A1 в неактивные метаболиты. Абиратерон выводится с калом (~88%) и мочой (~ 5%). Конечный Т ½ — 12±5 ч.