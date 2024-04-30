АБИРАТЕРОН (ABIRATERONE) Действующее вещество
Абиратерон является ингибитором биосинтеза андрогенов. В частности, абиратерон селективно подавляет активность фермента 17α-гидроксилазы/C17,20-лиазы (CYP17). Этот фермент необходим для биосинтеза андрогенов в яичках, надпочечниках и клетках опухоли предстательной железы.
CYP17 катализирует превращение прегненолона и прогестерона путем 17α-гидроксилирования и разрыва связи C17,20 в предшественники тестостерона: дегидроэпиандростерон и андростендион соответственно. Торможение активности CYP17 также сопровождается усилением синтеза минералокортикоидов в надпочечниках.
Антиандрогенная терапия, например применение агонистов люлиберина или проведения орхидэктомия, ослабляют синтез андрогенов в яичках, но не влияют на синтез андрогенов в надпочечниках и опухоли. Применение абиратерон одновременно с агонистами люлиберина (или орхидэктомия) снижает концентрацию тестостерона в пламзи крови до уровня ниже порога определения. Концентрация простат-специфического антигена (ПСА) служит биомаркером у пациентов с раком предстательной железы.
При пероральном применении пролекарство абиратерон ацетат превращается в активный метаболит абиратерон, который и обладает антиандрогенной активностью. Одновременный прием с пищей увеличивает всасывание препарата и, следовательно, может увеличивать и сильно изменять влияние препарата, поэтому абиратерон следует принимать натощак. Препарат хорошо связывается с белками плазмы крови (>99%) и метаболизируется в печени с участием CYP3A4 и SULT2A1 в неактивные метаболиты. Абиратерон выводится с калом (~88%) и мочой (~ 5%). Конечный Т½ — 12±5 ч.
применять в комбинации с преднизоном или преднизолоном для лечения:
- метастазирующего кастрационная-резистентного рака предстательной железы с бессимптомным или легким течением у взрослых мужчин после неудовлетворительного результата андрогенной блокады и после химиотерапии;
- метастазирующего кастрационная-резистентного рака предстательной железы у взрослых мужчин, заболевание которых прогрессирует во время или после предварительной химиотерапии с применением доцетаксела.
принимать натощак (не менее через 2 ч после еды). Рекомендуемая доза абиратерон — 1000 мг (4 таблетки по 250 мг) как однократно суточная доза. Применение препарата вместе с пищей увеличивает системное влияние абиратерона.
Препарат применяют в сочетании с преднизоном или преднизолоном. Рекомендуемая доза преднизона или преднизолона — 10 мг в сутки.
- тяжелое нарушение функции печени;
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к абиратерон.
периферические отеки, гипокалиемия, АГ, инфекции мочевыводящих путей, гепатотоксичность, недостаточность функции надпочечников, гипокалиемия, гипертриглицеридемия, повышение активности АлАТ, сердечная недостаточность, стенокардия, аритмия, фибрилляция предсердий, тахикардия, переломы (за исключением патологических переломов), гематурия, диспепсия.
с осторожностью применяют:
- пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени, поскольку клинические данные о применении в данной категории пациентов отсутствуют.
- пациентам, состояние которых может ухудшаться при повышении АД или развития гипокалиемии, например, при сердечной недостаточности, недавно перенесенный инфаркт миокарда или желудочковой аритмии при фракции выброса левого желудочка менее 50%, сердечной недостаточности III-IV функционального класса по классификации NYHA;
- пациентам с дефицитом лактазы, непереносимость лактозы, глюкозогалактозная мальабсорбция;
- пациентам с избыточной продукцией минералокортикоидов;
- пациентам с надпочечниковой недостаточностью.
прием препарата одновременно с пищей значительно увеличивает всасывание абиратерон. Рекомендуется с осторожностью применять абиратерон у пациентов, получающих препараты, которые метаболизируются с участием CYP2D6, особенно это касается лекарственных средств с узким терапевтическим индексом. В таких случаях следует рассмотреть возможность снижения дозы таких препаратов: декстрометорфана, метопролола, пропранолола, дезипрамина, венлафаксина, галоперидола, рисперидона, пропафенона, флекаинида, кодеина, оксикодона и трамадола. Необходима осторожность при одновременном приеме с сильными ингибиторами фермента CYP3A4 (кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, атазанавир, нефазодон, саквинавир, телитромицин, ритонавир, индинавир, нелфинавир, вориконазол) и индукторов CYP3A4 (фенитоин, карбамазепин, рифампицин, рифабутин, рифапентин, фенобарбитал).
данные о передозировке абиратерон ограничены. Специфического антидота нет. В случае передозировки прием препарата следует прекратить и проводить общие поддерживающие мероприятия, включая контроль аритмии. Также следует контролировать функцию печени.