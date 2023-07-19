перорально. Начальная доза — 5 мг 2 раза в сутки. Интервал между приемом доз примерно 12 ч. Таблетки глотать целиком, запивая водой.

В случае возникновения рвоты после приема дозы или в случае пропуска дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата. Необходимо в надлежащее время принять следующую плановую дозу препарата.

Рекомендации по изменению дозы.

Повышение или снижение дозы проводят, исходя из индивидуальных показателей безопасности и переносимости препарата.

Можно повышать дозу акситиниба пациентам, которые во время лечения нормально переносили препарат в течение не менее 2-х недель подряд, без возникновения побочных реакций средней и тяжелой степени, имеют нормальное АД и не применяют антигипертензивные препараты. Если повышение дозы рекомендуется при режиме дозирования 5 мг 2 раза в сутки, дозу акситиниб можно повышать до 7 мг 2 раза в сутки.

В дальнейшем возможно повышение до 10 мг 2 раза в сутки.

В течение курса применения акситиниба, лечение определенных нежелательных реакций на препарат может потребовать временного или окончательного прекращения применения и/или снижения дозы препарата. В случае если возникает необходимость снизить дозу 5 мг, которую принимают 2 раза в сутки, рекомендуемая дозировка составляет 3 мг 2 раза в сутки. При необходимости дальнейшего снижения дозы рекомендуемая дозировка составит мг 2 раза в сутки.