АКСИТИНИБ (AXITINIB) Действующее вещество
Акситиниб это мощный и селективный ингибитор тирозинкиназы, в т.ч. рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3), которые участвуют в механизмах патологического ангиогенеза, опухолевого роста и метастазирования злокачественных новообразований. Акситиниб угнетает фосфорилирование VEGFR-2 в сосудах злокачественных новообразований и обеспечивает замедление опухолевого роста.
T½ акситиниба из плазмы крови — 2,5–4,1 ч. Прием акситиниба по 5 мг 2 раза в сутки приводит к примерно 1,4-кратному кумулированию акситиниба по сравнению с однократным приемом.
Tmax акситиниба в плазме крови — 4 ч после приема; медиана Tmax в плазме крови — 2,5 – 4,1 ч.
Прием акситиниба одновременно с пищей с умеренным содержанием жиров снижает значения экспозиции на 10% по сравнению с приемом препарата натощак. Прием акситиниба одновременно с высококалорийной пищей снижает значения экспозиции на 190% по сравнению с приемом натощак.
Значения Cmax и AUC возрастают пропорционально повышению дозы акситиниба от 5 до 10 мг.
Акситиниб метаболизируется в печени с участием ферментов CYP3A4/5, CYP1A2, CVP2C19 и UGT1A1. После перорального приема акситиниба в дозе 5 мг 30–60% введенной дозы обнаруживалось в кале и 23% — в моче. Доля неизмененного акситиниба около 12%.
распространенный почечно-клеточный рак, если предыдущий курс системного лечения оказался неэффективным.
перорально. Начальная доза — 5 мг 2 раза в сутки. Интервал между приемом доз примерно 12 ч. Таблетки глотать целиком, запивая водой.
В случае возникновения рвоты после приема дозы или в случае пропуска дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата. Необходимо в надлежащее время принять следующую плановую дозу препарата.
Рекомендации по изменению дозы.
Повышение или снижение дозы проводят, исходя из индивидуальных показателей безопасности и переносимости препарата.
Можно повышать дозу акситиниба пациентам, которые во время лечения нормально переносили препарат в течение не менее 2-х недель подряд, без возникновения побочных реакций средней и тяжелой степени, имеют нормальное АД и не применяют антигипертензивные препараты. Если повышение дозы рекомендуется при режиме дозирования 5 мг 2 раза в сутки, дозу акситиниб можно повышать до 7 мг 2 раза в сутки.
В дальнейшем возможно повышение до 10 мг 2 раза в сутки.
В течение курса применения акситиниба, лечение определенных нежелательных реакций на препарат может потребовать временного или окончательного прекращения применения и/или снижения дозы препарата. В случае если возникает необходимость снизить дозу 5 мг, которую принимают 2 раза в сутки, рекомендуемая дозировка составляет 3 мг 2 раза в сутки. При необходимости дальнейшего снижения дозы рекомендуемая дозировка составит мг 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к акситинибу и другим компонентам препарата, тяжелое нарушение функции печени, артериальная тромбоэмболия в течение предшествующих 12 мес, венозные тромбоэмболии в течение предшествующих 6 мес, метастатическое поражение головного мозга, (без соответствующего лечения), недавно перенесенные или имеющиеся в настоящее время желудочно-кишечные кровотечения, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.
АГ, кровотечение, венозные эмболические и тромботические явления, артериальные эмболические и тромботические явления, застойная сердечная недостаточность, сердечно-легочная недостаточность, гипертонический криз, гипотиреоз, гипертиреоз, окклюзия или тромбоз центральной вены сетчатки, шум в ушах, диарея, рвота, тошнота, боль в области живота, стоматит, запор, диспепсия, геморрой, боль в эпигастрии, перфорация ЖКТ, свищи, метеоризм, глоссодиния, гипербилирубинемия, снижение аппетита, дегидратация, гиперкалиемия, гиперкальциемия, гипокальциемия, головная боль, дисгевзия, головокружение, синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии, инсульт, артралгия, боль в конечностях, миалгия, анемия, полицитемия, тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения, диспноэ, кашель, дисфония, кровохарканье, боль в ротоглотке, синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии (ладонно-подошвенный синдром), кожная сыпь, сухость кожи, эритема, кожный зуд, алопеция, протеинурия, почечная недостаточность, повышенная утомляемость, астения, воспаление слизистых оболочек, снижение массы тела, повышение концентрации креатинина, повышение активности АлАТ, AсАT, ЩФ, гипогликемия, гипергликемия, снижение концентрации бикарбонатов, гипернатриемия, гипонатриемия, гипоальбуминемия, гипофосфатемия, снижение концентрации тромбоцитов, белых кровяных телец, лимфоцитов, снижение концентрации гемоглобина, повышение концентрации тиреотропного гормона.
в ходе терапии акситинибом необходимо периодически мониторировать признаки и симптомы сердечной недостаточности.
Необходим тщательный мониторинг пациентов на предмет повышения АД.
Следует соблюдать осторожность при применении акситиниба у пациентов с факторами риска артериальной тромбоэмболии или имеющих подобные эпизоды в анамнезе.
На фоне терапии акситинибом необходим периодический мониторинг на предмет клинических проявлений перфорации ЖКТ и образования свищей.
До начала терапии акситинибом необходимо обследование на наличие протеинурии, а также периодический мониторинг в период лечения. При развитии протеинурии средней или тяжелой степени необходимо снижение дозы или временная отмена терапии акситинибом.
следует избегать одновременного применения акситиниба с ингибиторами изоферментов CYP3A4/5 (кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, эритромицин, атазанавир, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин и вориконазол).
Следует избегать одновременного применения акситиниба с индукторами изоферментов CYP3A4/5 (рифампицин, дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифабутин, рифапентин, фенобарбитал и препараты зверобоя, бозентан, эфавиренз, этравирин, модафинил и нафциллин).
симптомы: отмечалось головокружение, повышение АД и ассоциированное с ним развитие судорог и фатальное кровохаркание.
Лечение: следует приостановить терапию акситинибом и провести необходимую поддерживающую терапию.