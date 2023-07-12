Алемтузумаб — это гуманизированное IgG1 каппа моноклональное антитело к гликопротеину CD52 с молекулярной массой 21-28 кДа. Алемтузумаб это человеческий IgG1 (вариабельны и константные участки каппа цепи) с участками, определяющих комплиментарность, полученными от моноклональных антител мыши (крысы). Молекулярная масса антитела составляет примерно 150 кДа.

Алемтузумаб связывается с гликопротеинами CD52, которые есть в больших количествах на поверхности В- и Т-лимфоцитов, и в более низких количествах — на поверхности клеток-киллеров, моноцитов и макрофагов. Действие алемтузумаб реализуется путем антитело-зависимого цитолиза и комплемент-опосредованного лизиса, которые развиваются после связывания алемтузумаб с В- и Т-лимфоцитами.

Механизм действия алемтузумаб при рассеянном склерозе до конца не изучен, но, вероятно, связан с иммуномодулирующим эффектом после истощения популяции лимфоцитов и их дальнейшей репопуляции, включая:

• изменение количества, процентного соотношения и свойств некоторых подтипов лимфоцитов,

• увеличение уровня регуляторных Т-лимфоцитов,

• увеличение уровня В- и Т-лимфоцитов памяти,

• преходящее влияние на врожденную иммунную систему (например, на нейтрофилы, макрофаги и естественные клетки-киллеры).

Снижение количества циркулирующих В- и Т-лимфоцитов и их дальнейшая репопуляции уменьшает вероятность развития рецидива и в конечном счете, замедляет прогрессирование заболевания.

Концентрация препарата в плазме крови в пределах 1-го курса лечения возрастала после введения каждой последующей дозы, а C max достигалась после последней инфузии. Введение препарата в дозе 12 мг в сутки позволяло достичь значения C max — 3014 нг/мл, на 5-е сутки начального курса лечения и 2276 нг/мл — на 3 сутки 2-го курса лечения. Т ½ — 4-5 дней.