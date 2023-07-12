АЛЕМТУЗУМАБ (ALEMTUZUMABUM) Действующее вещество
Алемтузумаб — это гуманизированное IgG1 каппа моноклональное антитело к гликопротеину CD52 с молекулярной массой 21-28 кДа. Алемтузумаб это человеческий IgG1 (вариабельны и константные участки каппа цепи) с участками, определяющих комплиментарность, полученными от моноклональных антител мыши (крысы). Молекулярная масса антитела составляет примерно 150 кДа.
Алемтузумаб связывается с гликопротеинами CD52, которые есть в больших количествах на поверхности В- и Т-лимфоцитов, и в более низких количествах — на поверхности клеток-киллеров, моноцитов и макрофагов. Действие алемтузумаб реализуется путем антитело-зависимого цитолиза и комплемент-опосредованного лизиса, которые развиваются после связывания алемтузумаб с В- и Т-лимфоцитами.
Механизм действия алемтузумаб при рассеянном склерозе до конца не изучен, но, вероятно, связан с иммуномодулирующим эффектом после истощения популяции лимфоцитов и их дальнейшей репопуляции, включая:
• изменение количества, процентного соотношения и свойств некоторых подтипов лимфоцитов,
• увеличение уровня регуляторных Т-лимфоцитов,
• увеличение уровня В- и Т-лимфоцитов памяти,
• преходящее влияние на врожденную иммунную систему (например, на нейтрофилы, макрофаги и естественные клетки-киллеры).
Снижение количества циркулирующих В- и Т-лимфоцитов и их дальнейшая репопуляции уменьшает вероятность развития рецидива и в конечном счете, замедляет прогрессирование заболевания.
Концентрация препарата в плазме крови в пределах 1-го курса лечения возрастала после введения каждой последующей дозы, а Cmax достигалась после последней инфузии. Введение препарата в дозе 12 мг в сутки позволяло достичь значения Cmax — 3014 нг/мл, на 5-е сутки начального курса лечения и 2276 нг/мл — на 3 сутки 2-го курса лечения. Т½ — 4-5 дней.
активный рецидивирующий ремиттирующий рассеянный склероз (РРРС) с явными клиническими признаками.
терапия алемтузумабом должна назначаться и проводиться под контролем невролога с опытом лечения пациентов с рассеянным склерозом, в условиях доступа к средствам для купирования реакций гиперчувствительности и/или анафилактических реакций.
Рекомендуемая дозировка препарата — 12 мг в сутки в виде в/в инфузии.
Проводят 2 курса терапии.
Первый курс терапии: 12 мг в сутки в течение 5 последовательных дней (общая доза — 60 мг).
Второй курс терапии: 12 мг в сутки в течение 3-х последовательных дней (общая доза — 36 мг). Проводится через 12 месяцев после первого курса терапии. Более длительный перерыв между курсами инъекций не изучалось.
Пропущенные дозы не следует вводить в один и тот же день с введением запланированных доз.
повышенная чувствительность к алемтузумабу.
ВИЧ-инфекция.
Возраст до 18 лет.
цитомегаловирусная инфекция, цитомегаловирусная виремия, гипотензия, тошнота, крапивница, сыпь, сепсис. пневмония, простой герпес (Herpes simplex), гранулоцитопения, тромбоцитопения, анемия, анорексия и др.
в настоящее время неизвестны никакие клинически важные взаимодействия с другими лекарственными препаратами.
головная боль, сыпь, гипотензия или синусовая тахикардия.
Лечение заключается в отмене этого лекарственного средства и назначении поддерживающей терапии.