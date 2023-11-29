Аванафил высокоселективный ингибитор ФДЭ-5, обладающим специфичностью в отношении цГМФ. После того как в результате сексуальной стимуляции происходит местное высвобождение оксида азота, ингибирование ФДЭ-5 аванафилом вызывает увеличение концентрации цГМФ в пещеристых телах полового члена. Это приводит к расслаблению гладких мышц и притоку крови в ткани полового члена, таким образом вызывая эрекцию. Действие аванафила не развивается в отсутствие сексуальной стимуляции.

Аванафил быстро всасывается. С mах в плазме крови достигается в течение 0,5–0,75 ч после приема аванафила внутрь натощак. При приеме аванафила вместе с жирной пищей скорость всасывания снижается, средняя задержка Т mах составляет 1,25 ч, а средняя величина снижения С mах — 39%. Влияния на AUC не отмечалось. Считается, что небольшие изменения С mах аванафила имеют минимальное клиническое значение.

Аванафил связывается с белками плазмы приблизительно на 99%. Связывание с белками не зависит от концентрации активного вещества, возраста, функции печени и почек. При приеме аванафила в дозе 200 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней кумуляции аванафила в плазме крови не происходило. С учетом данных измерения концентрации аванафила в сперме здоровых добровольцев через 45–90 мин после приема, в сперме может определяться <0,0002% введенной дозы.

Аванафил у человека подвергается активному метаболизму. После приема внутрь аванафил выводится в виде метаболитов, преимущественно с калом (около 63%), в меньшей степени — с мочой (около 21%). Терминальный T ½ аванафила составляет около 6–17 ч.