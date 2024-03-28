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Активные вещества — “А”АЗИТРОМИЦИН (AZITHROMYCINUM)

АЗИТРОМИЦИН (AZITHROMYCINUM) Действующее вещество

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Найдено: 79 препаратов
Сумамед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3; Тева Украина
Сумамед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3 Тева Украина
В 1156 аптеках
от 365,44 грн
Цены в аптеках
Азимед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Корпорация Артериум
Азимед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Корпорация Артериум
В 986 аптеках
от 126,09 грн
Цены в аптеках
Азицин® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 3; Дарница
Азицин® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарница
В 826 аптеках
от 120,80 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Sandoz
В 800 аптеках
от 271,39 грн
Цены в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральной суспензии, 1200 мг, флакон, 30 мл, со вкусом клубники, со вкусом клубники, № 1; Тева Украина
Сумамед® Форте Порошок для оральной суспензии, 1200 мг, флакон, 30 мл, со вкусом клубники, со вкусом клубники, № 1 Тева Украина
В 748 аптеках
от 361,44 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Астрафарм капсулы, 500 мг, № 3; Астрафарм
Азитромицин-Астрафарм Капсулы, 500 мг, № 3 Астрафарм
В 700 аптеках
от 66,00 грн
Цены в аптеках
Зокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Organosyn Life Sciences
В 671 аптеке
от 101,98 грн
Цены в аптеках
Зиомицин® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Гледфарм Лтд
Зиомицин® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Гледфарм Лтд
В 632 аптеках
от 101,22 грн
Цены в аптеках
Сумамед® таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 3; Тева Украина
Сумамед® Таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 3 Тева Украина
В 600 аптеках
от 360,40 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 597 аптеках
от 158,81 грн
Цены в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральной суспензии, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Тева Украина
Сумамед® Форте Порошок для оральной суспензии, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Тева Украина
В 565 аптеках
от 360,50 грн
Цены в аптеках
Сумамед® порошок для оральной суспензии, 400 мг, флакон, 20 мл, со вкусом клубники, со вкусом клубники, № 1; Тева Украина
Сумамед® Порошок для оральной суспензии, 400 мг, флакон, 20 мл, со вкусом клубники, со вкусом клубники, № 1 Тева Украина
В 563 аптеках
от 261,06 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Астрафарм капсулы, 250 мг, № 6; Астрафарм
Азитромицин-Астрафарм Капсулы, 250 мг, № 6 Астрафарм
В 561 аптеке
от 68,81 грн
Цены в аптеках
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Unique Pharmaceutical Laboratories
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 541 аптеке
от 90,93 грн
Цены в аптеках
Сумамед® капсулы, 250 мг, № 6; Тева Украина
Сумамед® Капсулы, 250 мг, № 6 Тева Украина
В 519 аптеках
от 257,50 грн
Цены в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральной суспензии, 600 мг, флакон, 15 мл, со вкусом банана, со вкусом банана, № 1; Тева Украина
Сумамед® Форте Порошок для оральной суспензии, 600 мг, флакон, 15 мл, со вкусом банана, со вкусом банана, № 1 Тева Украина
В 481 аптеке
от 282,24 грн
Цены в аптеках
Зиромин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; World Medicine
Зиромин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 World Medicine
В 434 аптеках
от 130,00 грн
Цены в аптеках
Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; KRKA d.d. Novo Mesto
Азибиот® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 KRKA d.d. Novo Mesto
В 429 аптеках
от 157,76 грн
Цены в аптеках
Сумамед® таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 6; Тева Украина
Сумамед® Таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 6 Тева Украина
В 339 аптеках
от 637,80 грн
Цены в аптеках
Азтек таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Euro Lifecare
Азтек Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Euro Lifecare
В 336 аптеках
от 253,17 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 334 аптеках
от 61,90 грн
Цены в аптеках
Азимед® капсулы, 250 мг, блистер, № 6; Корпорация Артериум
Азимед® Капсулы, 250 мг, блистер, № 6 Корпорация Артериум
В 330 аптеках
от 114,94 грн
Цены в аптеках
Зитрокс таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 3; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Зитрокс Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 3 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 292 аптеках
от 104,12 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 291 аптеке
от 198,70 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6 Sandoz
В 272 аптеках
от 517,60 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 241 аптеке
от 163,86 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz
В 224 аптеках
от 304,85 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-КР капсулы, 0,5 г, блистер, № 3; Красная звезда
Азитромицин-КР Капсулы, 0,5 г, блистер, № 3 Красная звезда
В 199 аптеках
от 59,50 грн
Цены в аптеках
Азипол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; ADAMED PHARMA S.A
Азипол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 ADAMED PHARMA S.A
В 199 аптеках
от 115,04 грн
Цены в аптеках
Азимед® порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1; Корпорация Артериум
Азимед® Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, с калибровочным шприцом и мерной ложкой, с калибр. шпр. и мерн. ложк., № 1 Корпорация Артериум
В 137 аптеках
от 85,00 грн
Цены в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Sandoz
В 136 аптеках
от 194,68 грн
Цены в аптеках
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Unique Pharmaceutical Laboratories
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 103 аптеках
от 62,55 грн
Цены в аптеках
Ормакс порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, контейнер, 17.6 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1; Сперко Украина
Ормакс Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, контейнер, 17.6 г, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Сперко Украина
В 88 аптеках
от 281,24 грн
Цены в аптеках
Зиомицин® таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Гледфарм Лтд
Зиомицин® Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Гледфарм Лтд
В 79 аптеках
от 121,02 грн
Цены в аптеках
Ормакс капсулы, 250 мг, контейнер, № 6; Сперко Украина
Ормакс Капсулы, 250 мг, контейнер, № 6 Сперко Украина
В 73 аптеках
от 243,33 грн
Цены в аптеках
Сумамед® таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 3; Тева Украина
Сумамед® Таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 3 Тева Украина
В 64 аптеках
от 673,35 грн
Цены в аптеках
Ормакс порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, контейнер, 11.74 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Сперко Украина
Ормакс Порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, контейнер, 11.74 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Сперко Украина
В 61 аптеке
от 236,50 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Здоровье капсулы, 500 мг, блистер, № 3; Корпорация Здоровье
Азитромицин-Здоровье Капсулы, 500 мг, блистер, № 3 Корпорация Здоровье
В 51 аптеке
от 72,00 грн
Цены в аптеках
Сумамед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, № 6; Тева Украина
Сумамед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, № 6 Тева Украина
В 41 аптеке
от 160,53 грн
Цены в аптеках
Азитромакс таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Pharmascience
Азитромакс Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Pharmascience
В 33 аптеках
от 139,22 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Астрафарм капсулы, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Азитромицин-Астрафарм Капсулы, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 32 аптеках
от 103,40 грн
Цены в аптеках
Сумамед® порошок для оральной суспензии, 400 мг, флакон, 20 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Тева Украина
Сумамед® Порошок для оральной суспензии, 400 мг, флакон, 20 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Тева Украина
В 31 аптеке
от 159,00 грн
Цены в аптеках
Азакс® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Nobel
Азакс® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Nobel
В 24 аптеках
от 255,80 грн
Цены в аптеках
Ормакс порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, контейнер, 11.34 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Сперко Украина
Ормакс Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, контейнер, 11.34 г, для приготовления 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Сперко Украина
В 21 аптеке
от 207,84 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-КР капсулы, 0,25 г, блистер, № 6; Красная звезда
Азитромицин-КР Капсулы, 0,25 г, блистер, № 6 Красная звезда
В 20 аптеках
от 75,00 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-БХФЗ капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Азитромицин-БХФЗ Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 16 аптеках
от 99,82 грн
Цены в аптеках
Сумамед® таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 1; Тева Украина
Сумамед® Таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 1 Тева Украина
В 11 аптеках
от 273,97 грн
Цены в аптеках
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Здоровье
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Здоровье
В 10 аптеках
от 118,85 грн
Цены в аптеках
Азитромицин 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Ananta Medicare
Азитромицин 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Ananta Medicare
В 9 аптеках
от 140,69 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1; Здоровье
Азитромицин-Фармекс Лиофилизат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1 Здоровье
В 7 аптеках
от 155,00 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Здоровье капсулы, 250 мг, блистер, № 6; Корпорация Здоровье
Азитромицин-Здоровье Капсулы, 250 мг, блистер, № 6 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 65,08 грн
Цены в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральной суспензии, 1200 мг, флакон, 30 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Тева Украина
Сумамед® Форте Порошок для оральной суспензии, 1200 мг, флакон, 30 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Тева Украина
В 5 аптеках
от 399,50 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Виста порошок для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1; Mistral Capital Management
Азитромицин-Виста Порошок для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1 Mistral Capital Management
В 5 аптеках
от 373,44 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Здоровье капсулы, 125 мг, блистер, № 6; Корпорация Здоровье
Азитромицин-Здоровье Капсулы, 125 мг, блистер, № 6 Корпорация Здоровье
В 4 аптеках
от 37,50 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-КР порошок гранулированный для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, банка, 25.4 г, № 1; Красная звезда
Азитромицин-КР Порошок гранулированный для оральной суспензии, 200 мг/5 мл, банка, 25.4 г, № 1 Красная звезда
В 4 аптеках
от 149,00 грн
Цены в аптеках
Хемомицин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Hemofarm
Хемомицин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Hemofarm
В 1 аптеке
от 206,00 грн
Цены в аптеках
Азитромицин-Астрафарм капсулы, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3; Астрафарм
Азитромицин-Астрафарм Капсулы, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3 Астрафарм
В 74 аптеках других городов
от 110,64 грн
Цены в других городах
Сумамед® Форте порошок для оральной суспензии, 600 мг, флакон, 15 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Тева Украина
Сумамед® Форте Порошок для оральной суспензии, 600 мг, флакон, 15 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Тева Украина
В 18 аптеках других городов
от 291,65 грн
Цены в других городах
Азитер® капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6; Лаборатуар Теа
Азитер® Капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6 Лаборатуар Теа
В 13 аптеках других городов
от 161,50 грн
Цены в других городах
Сумамед® таблетки диспергируемые, 125 мг, блистер, № 6; Тева Украина
Сумамед® Таблетки диспергируемые, 125 мг, блистер, № 6 Тева Украина
В 10 аптеках других городов
от 173,40 грн
Цены в других городах
Сумамед® Форте порошок для оральной суспензии, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, со вкусом малины, со вкусом малины, № 1; Тева Украина
Сумамед® Форте Порошок для оральной суспензии, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, со вкусом малины, со вкусом малины, № 1 Тева Украина
В 9 аптеках других городов
от 434,70 грн
Цены в других городах
Сумамед® таблетки диспергируемые, 250 мг, блистер, № 6; Тева Украина
Сумамед® Таблетки диспергируемые, 250 мг, блистер, № 6 Тева Украина
В 5 аптеках других городов
от 277,89 грн
Цены в других городах
Зитрокс лиофилизат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Зитрокс Лиофилизат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 1 аптеке других городов
от 230,80 грн
Цены в других городах
Азицин® капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 6; Дарница
Азицин® Капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 6 Дарница
Нет в наличии
Зитрокс таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, стрип, № 6; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Зитрокс Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, стрип, № 6 Macleods Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
Азо таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 3; Tulip Lab.
Азо Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 3 Tulip Lab.
Нет в наличии
Азитрокс® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3; Санофи-Авентис Украина
Азитрокс® 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Сумамед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 2; Тева Украина
Сумамед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 2 Тева Украина
Нет в наличии
Азимед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
Азимед® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Азипол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; ADAMED PHARMA S.A
Азипол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 ADAMED PHARMA S.A
Нет в наличии
Зибакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Ananta Medicare
Зибакс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Ananta Medicare
Нет в наличии
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6; Rompharm Company Georgia LLC
Азиоптик Ромфарм Капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6 Rompharm Company Georgia LLC
Нет в наличии
Зокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 3 Organosyn Life Sciences
Нет в наличии
Зокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Organosyn Life Sciences
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Organosyn Life Sciences
Нет в наличии
Зокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6; Organosyn Life Sciences
Зокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 6 Organosyn Life Sciences
Нет в наличии
Митрозид лиофилизат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1; M. Biotech Ltd.
Митрозид Лиофилизат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, № 1 M. Biotech Ltd.
Нет в наличии
Азитромицин-Астрафарм капсулы, 500 мг, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3; Астрафарм
Азитромицин-Астрафарм Капсулы, 500 мг, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3 Астрафарм
Нет в наличии
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3; Здоровье
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3 Здоровье
Нет в наличии
Азитромицин 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3; Здоровье
Азитромицин 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: гранулы пролонгированного действия для оральной суспензии, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, порошок для приготовления оральной суспензии, лиофилизат для р-ра для инфузий.
АЗИТРОМИЦИН (AZITHROMYCINUM)
CAS №: 83905-01-5 C38H72N2O12
USPDDN: (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-((2,6-дидеокси-3-C-метил-3-O-метил-α-L-рибо-гексопиранозил)окси)-2-этил-3,4,10-тригидрокси-3,5,6,8,10,12,14-гептаметил-11-((3,4,6-тридеокси-3-(диметиламино)-β-D-ксило-гексопиранозил)окси)-1-окса-6-азациклопентадекан-15-он;
или 9-деоксо-9a-аза-9a-метил-9a-гомоэритромицин A.
Форма выпуска: гранулы пролонгированного действия для оральной суспензии, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, порошок для приготовления оральной суспензии, лиофилизат для р-ра для инфузий.

антибиотик широкого спектра действия подгруппы азалидов группы макролидов. При создании в очаге воспаления высокой концентрации активного вещества азитромицин оказывает бактерицидное действие. По сравнению с другими антибиотиками-макролидами обладает наиболее выраженным бактерицидным эффектом, способностью проникать в ткани, клетки и жидкости организма, максимальной длительностью T½. Для достижения клинического эффекта в большинстве случаев достаточно 3-дневного курса терапии. Как все антибиотики эритромицинового ряда, азитромицин хорошо переносится; активен в отношении грамположительных аэробных микроорганизмов (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы): Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, стрептококки групп C, F и G. Грамположительные микроорганизмы, устойчивые к действию эритромицина, обладают перекрестной резистентностью к азитромицину. Большинство штаммов Enterococcus faecalis и метициллинрезистентные стафилококки устойчивы к азитромицину.
Из грамотрицательных аэробных микроорганизмов к азитромицину чувствительны: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus ducreyi, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Shigella spp., Salmonella spp., Yersinia spp. Из анаэробов — Bacteroides bivius, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp.
К азитромицину чувствительны: Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum.
При пероральном введении азитромицин хорошо всасывается и быстро распределяется в тканях организма, достигая высоких концентраций, во много раз превышающих концентрацию в плазме крови. Высокая антимикробная активность обеспечивается также благодаря способности азитромицина проникать и накапливаться внутриклеточно в лейкоцитах (гранулоцитах и моноцитах/макрофагах), с которыми он транспортируется в очаги воспаления, вследствие чего концентрация антибиотика в 6 раз выше в очаге воспаления по сравнению с интактными тканями. Азитромицин медленно выводится из организма, что позволяет принимать его 1 раз в сутки и сократить продолжительность курса лечения до 5 дней; в тканях высокие концентрации активного вещества сохраняются еще 5–7 дней после приема последней дозы азитромицина.

инфекции, вызванные чувствительными к азитромицину микроорганизмами, в том числе инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (острый фарингит и тонзиллит; скарлатина; острый средний отит; острый синусит; острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония); инфекции кожи и подкожной жировой клетчатки (рожистое воспаление, импетиго, вторично инфицированный дерматоз); инфекции мочевыводящих путей и половых органов (острый неспецифический (хламидийный) или гонококковый уретрит, цервицит, кольпит).

внутрь за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи. Взрослым при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, кожи и подкожной жировой клетчатки назначают в 1-е сутки лечения 500 мг в 1 прием, со 2-го по 5-й день — 250 мг 1 раз в сутки; при острых инфекциях, передаваемых половым путем, чаще всего достаточно приема 1 г азитромицина однократно.
Детям в возрасте старше 1 года в 1-й день азитромицин назначают из расчета 10 мг на 1 кг массы тела, а в последующие 4 дня — по 5 мг/кг 1 раз в сутки.
Фармакокинетические свойства позволяют применять азитромицин непродолжительное время, от 3 до 5 сут, максимум — 7 сут.
Применяют в виде в/в инфузии в течение 1 ч. Вводят в/в капельно 500 мг 1 раз в сутки в течение не менее 2 дней, в дальнейшем терапию продолжают перорально.

повышенная чувствительность к антибиотикам-макролидам.

возможны тошнота, рвота, отсутствие аппетита, диарея; транзиторное повышение активности печеночных ферментов, аллергические реакции (могут отмечаться и через 2–3 нед после приема последней дозы антибиотика).
Инфекции и инвазии: нечастовагинит и оральный кандидоз.
Нарушения функции нервной системы: частоголовная боль; нечастоголовокружение, дисгевзия (нарушение вкуса).
Нарушения функции слуха и равновесия: единичныевертиго (головокружение).
Нарушения функции сердца: единичные — ощущение сердцебиения.
Нарушения функции пищеварительной системы: очень частодиарея; частотошнота, боль в животе и рвота; нечастожидкий стул, метеоризм, диспепсия, гастрит, запор.
Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани: нечасто — кожные высыпания, зуд; единичныекрапивница.
Общие нарушения: нечасто — астения и боль в груди.
У пациентов с показателями клинических лабораторных анализов в пределах нормы во время клинических исследований препарата отмечали существенные отклонения этих показателей без причинно-обусловленной связи с исследуемым препаратом.
Нарушение со стороны крови и лимфатической системы: нечастолейкопения и нейтропения.
Лабораторные исследования: частоснижение количества лимфоцитов, увеличение количества эозинофильных гранулоцитов и уменьшение количества бикарбонатов крови; нечастоповышение билирубина крови, активности АсАТ, АлАТ, мочевины крови, креатинина и изменение содержания калия в крови. При дальнейшем наблюдении установлено, что эти изменения носили обратимый характер.

необходима осторожность при назначении азитромицина больным с тяжелыми нарушениями функции печени и почек. В экспериментальных исследованиях не выявлено отрицательного влияния азитромицина на животных и их потомство, но поскольку клинический опыт применения недостаточен, следует проявлять осторожность при назначении ацитромицина в период беременности и кормления грудью.

абсорбция азитромицина существенно не изменяется при одновременном применении антацидных средств или блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов, однако рекомендуется, чтобы интервал между приемом вышеуказанных средств составлял не менее 2 ч. Не отмечено взаимодействия азитромицина с дигоксином, эрготамином, циклоспорином, карбамазепином, теофиллином, фенитоином или пероральными антикоагулянтами.