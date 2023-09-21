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Активные вещества — “А”АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM)

АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Аллергодил® капли глазные, 0,05 %, флакон-капельница, 6 мл, № 1; Meda Pharma
Аллергодил® Капли глазные, 0,05 %, флакон-капельница, 6 мл, № 1 Meda Pharma
Нет в наличии
Аллергодил® спрей назальный дозированный, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, с навинченным распылителем, с навинченным распылителем, № 1; Meda Pharma
Аллергодил® Спрей назальный дозированный, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, с навинченным распылителем, с навинченным распылителем, № 1 Meda Pharma
Нет в наличии
Санорин-Аллерго спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Xantis Pharma
Санорин-Аллерго Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Xantis Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: капли глазные, спрей назальный.

азеластин — производное фталазинона оказывает выраженное противоаллергическое действие. Блокирует H1-гистаминовые рецепторы, подавляет образование свободных радикалов, препятствует поступлению кальция в цитоплазму и высвобождению внутриклеточного кальция, ингибирует высвобождение медиаторов воспаления. Эффективен при местном применении.

сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит.

интраназально — обычно по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза в сутки (соответствует суточной дозе 0,56 мг азеластина). Длительность лечения — не более 6 мес подряд.
Сезонный аллергический конъюнктивит. Обычно доза для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет составляет по 1 капле в каждый глаз утром и вечером, при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз ежедневно.
Круглогодичный аллергический конъюнктивит. Обычно доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет по 1 капле в каждый глаз утром и вечером, при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз ежедневно.
Продолжительность курса лечения не должен превышать 6 нед.

повышенная чувствительность к азеластину, возраст до 6 лет.

сухость во рту, тошнота, рвота, анорексия, боль в эпигастральной области, кожная сыпь, жажда, увеличение массы тела; при использовании назального аэрозоля — сухость и раздражение слизистой оболочки полости носа, носовые кровотечения (единичные случаи).

в экспериментальных исследованиях тератогенных свойств азеластина не выявлено, однако его не следует применять в I триместр беременности. Пока не получено достаточных доказательств безопасности применения азеластина в период кормления грудью.

не установлены.