интраназально — обычно по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза в сутки (соответствует суточной дозе 0,56 мг азеластина). Длительность лечения — не более 6 мес подряд.

Сезонный аллергический конъюнктивит. Обычно доза для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет составляет по 1 капле в каждый глаз утром и вечером, при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз ежедневно.

Круглогодичный аллергический конъюнктивит. Обычно доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет по 1 капле в каждый глаз утром и вечером, при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз ежедневно.

Продолжительность курса лечения не должен превышать 6 нед.