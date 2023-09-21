АЗЕЛАСТИН (AZELASTINUM) Действующее вещество
азеластин — производное фталазинона оказывает выраженное противоаллергическое действие. Блокирует H1-гистаминовые рецепторы, подавляет образование свободных радикалов, препятствует поступлению кальция в цитоплазму и высвобождению внутриклеточного кальция, ингибирует высвобождение медиаторов воспаления. Эффективен при местном применении.
сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит.
интраназально — обычно по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза в сутки (соответствует суточной дозе 0,56 мг азеластина). Длительность лечения — не более 6 мес подряд.
Сезонный аллергический конъюнктивит. Обычно доза для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет составляет по 1 капле в каждый глаз утром и вечером, при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз ежедневно.
Круглогодичный аллергический конъюнктивит. Обычно доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет по 1 капле в каждый глаз утром и вечером, при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз ежедневно.
Продолжительность курса лечения не должен превышать 6 нед.
повышенная чувствительность к азеластину, возраст до 6 лет.
сухость во рту, тошнота, рвота, анорексия, боль в эпигастральной области, кожная сыпь, жажда, увеличение массы тела; при использовании назального аэрозоля — сухость и раздражение слизистой оболочки полости носа, носовые кровотечения (единичные случаи).
в экспериментальных исследованиях тератогенных свойств азеластина не выявлено, однако его не следует применять в I триместр беременности. Пока не получено достаточных доказательств безопасности применения азеластина в период кормления грудью.
не установлены.