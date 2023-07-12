АЗОТА ЗАКИСЬ* (NITROGENIUM OXYDULATUM*) Действующее вещество
при ингаляции в смеси с кислородом вызывает неглубокий наркоз без стадии возбуждения. Пробуждение наступает через 2–3 мин после прекращения вдыхания. Не раздражает дыхательные пути, не вызывает полного расслабления скелетных мышц. Почти не метаболизируется в организме. После прекращения вдыхания полностью выделяется через 10–15 мин в неизмененном виде через дыхательные пути.
хирургические операции (ингаляционный наркоз, часто в комбинации с барбитуратами или эфиром и миорелаксантами); профилактика травматического шока, купирование боли при остром инфаркте миокарда, панкреатите, обезболивание родов.
ингаляционно в смеси с кислородом (70–80% закиси азота и 30–20% кислорода) с помощью наркозного аппарата.
заболевания ЦНС, алкогольное опьянение, хронический алкоголизм, заболевания легких.
брадикардия, цианоз, нарушение глубины и ритма дыхания, тошнота и рвота после наркоза.
при развитии негативных реакций прекращают наркоз, проводят оксигенотерапию, при необходимости — ИВЛ. В тяжелых случаях — кислород под давлением до достижения в артериальной крови 13,3–20 кПа (100–150 мм рт. ст.).