при ингаляции в смеси с кислородом вызывает неглубокий наркоз без стадии возбуждения. Пробуждение наступает через 2–3 мин после прекращения вдыхания. Не раздражает дыхательные пути, не вызывает полного расслабления скелетных мышц. Почти не метаболизируется в организме. После прекращения вдыхания полностью выделяется через 10–15 мин в неизмененном виде через дыхательные пути.