АДАПАЛЕН (ADAPALENUM)

избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки; при случайном попадании тщательно промыть их теплой водой. При раздражении кожи следует прекратить использование адапалена.

Во время лечения следует избегать инсоляции. Не рекомендуется одновременно использовать косметические средства с подсушивающим или раздражающим эффектом (спиртсодержащие средства).

Как и все ретиноиды, адапален может оказывать тератогенное действие при приеме внутрь.