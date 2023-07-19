АДАПАЛЕН (ADAPALENUM) Действующее вещество
адапален — ретиноид, применяемый для местного лечения при угревой сыпи. Связывается со специфическими ядерными рецепторами, оказывает противовоспалительное действие, обладает комедонолитической активностью и способностью нормализовать процессы кератинизации и дифференциации эпидермиса. Поскольку абсорбция адапалена через кожу низкая, его системное действие не выражено.
угревая сыпь.
равномерно наносят гель на пораженную поверхность кожи 1 раз в сутки перед сном. Наносят на чистую сухую кожу. Терапевтический эффект развивается через 4–8 нед лечения, стойкое улучшение — через 3 мес лечения. В некоторых случаях из-за кратковременного раздражения кожи лечение может быть прервано до полного исчезновения признаков раздражения.
повышенная чувствительность к адапалену, период беременности и кормления грудью, новообразования кожи, экзема, себорейный дерматит, повреждения кожи, ожоги кожи.
гиперемия и шелушение кожи в месте нанесения, фотосенсибилизация, сухость кожи, раздражение кожи, жжение.
избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки; при случайном попадании тщательно промыть их теплой водой. При раздражении кожи следует прекратить использование адапалена.
Во время лечения следует избегать инсоляции. Не рекомендуется одновременно использовать косметические средства с подсушивающим или раздражающим эффектом (спиртсодержащие средства).
Как и все ретиноиды, адапален может оказывать тератогенное действие при приеме внутрь.
возможно одновременное лечение пациентов с угревой сыпью такими препаратами, как клиндамицин или бензоил пероксид, эритромицин.