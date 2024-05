Механизм действия . Азацитидин — ингибитор ДНК-метилтрансфераз и эпигенетический модификатор, который встраивается в ДНК и РНК. Встраивание азацитидина в ДНК клеток изменяет эпигенетические сигнальные пути, ингибировав ДНК-метилтрансферазы и снизив метилирование ДНК. Это приводит к изменениям в экспрессии генов, включая реэкспрессию генов, регулирующих подавление опухоли, иммунные сигнальные пути, клеточный цикл и дифференциацию клеток.

Встраивание азацитидина в РНК клеток AML ингибировало РНК-метилтрансферазу, снижало метилирование РНК, уменьшало стабильность РНК и синтез белка.

Фармакокинетика.

Абсорбция . После п/к введения разовой дозы 75 мг/м2 азацитидин быстро всасывался; пиковые концентрации в плазме крови составляли 750 ± 403 нг/мл через 0,5 ч после введения (первая проба). Абсолютная биодоступность азацитидина после п/к введения по сравнению с внутривенным (разовая доза 75 мг/м2) составила приблизительно 89% на основании AUC. AUC и C max были примерно пропорциональны после п/к введения азацитидина в диапазоне доз от 25 до 100 мг/м2.

При пероральном приеме воздействие в целом было линейным с дозопропорциональным увеличением системной экспозиции. Наблюдалась высокая межиндивидуальная вариабельность. C max и AUC после перорального приема однократной дозы 300 мг составило 145,1 нг/мл (63,7) и 241,6 нг ч/мл (64,5), соответственно. Многократный прием в рекомендованной дозе не приводил к накоплению препарата. Всасывание азацитидина происходило быстро; медиана T max составляла 1 ч после приема. Медиана пероральной биодоступности по сравнению с п/к введением составила около 11%.

Распределение . Средний объем распределения после в/в введения составил 76 ± 26 литров, системный клиренс — 147±47 л/ч. После перорального приема средний геометрический видимый объем распределения составил 12,6 л/кг для человека весом 70 кг. Связывание с белками плазмы составляло от 6 до 12%.

Биотрансформация . По данным in vitro, метаболизм азацитидина не опосредуется изоферментами цитохрома P450 (CYP), UDP-глюкуронозилтрансферазами (UGT), сульфотрансферазами (SULT) и глутатионтрансферазами (GST). Азацитидин подвергается спонтанному гидролизу и деаминированию, опосредованному цитидиндеаминазой. В S9-фракции печени человека образование метаболитов оказалось NADPH-независимым, что свидетельствует о том, что метаболизм азацитидина не опосредован изоферментами CYP 450. Индукция или ингибирование ферментов CYP азацитидином при клинически достижимых концентрациях в плазме крови маловероятны.

Элиминация . Азацитидин быстро выводится из плазмы крови после п/к введения со средним Т ½ 41 ± 8 мин. После п/к введения 75 мг/м2 азацитидина 1 раз в сутки в течение 7 дней накопления не происходит. Основным путем выведения азацитидина и/или его метаболитов является почечная экскреция. После в/в и п/к введения азацитидина, меченного 14C, 85 и 50% введенной радиоактивности выводилось с мочой и <1% — с калом.

После перорального приема средний геометрический видимый клиренс составил 1242 л/ч, а средний Т ½ — около 0,5 ч. После в/в введения 14C-азацитидина 5 онкологическим больным кумулятивная экскреция с мочой составила 85% от радиоактивной дозы. После п/к или перорального введения количество неизмененного азацитидина, восстановленного в моче по отношению к дозе, составило <2%. Выведение с калом после перорального приема не измерялось.