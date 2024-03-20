АДАЛИМУМАБ (ADALIMUMAB) Действующее вещество
адалимумаб — это рекомбинантное человеческое моноклональное антитело (IgG1), которое содержит только человеческие пептидные последовательности. Адалимумаб связывается с высокой степенью сродства и специфичностью с растворимым фактором некроза опухоли (ФНО)-α, но не с лимфотоксином (ФНО-β).
Адалимумаб нейтрализует биологические эффекты ФНО, блокируя его взаимодействие с p55 и p75 рецепторами ФНО на поверхности клетки. Применение адалимумаба у пациентов с бляшковидным псориазом может предотвратить истончение эпидермиса и инфильтрацию воспалительных клеток. Взаимосвязь между этими фармакодинамическими эффектами и механизмом(-ами), через которые адалимумаб проявляет свою клиническую эффективность, неизвестна.
Адалимумаб модулирует также биологические ответные реакции, которые индуцируются или регулируются ФНО, включая изменения уровней молекул адгезии, ответственных за миграцию лейкоцитов (ELAM-1, VCAM-1 и ICAM-1 при IC50 1–2·10–10 М).
После однократного п/к введения 40 мг адалимумаба абсорбция и распределение адалимумаба были медленными, с достижением средней Сmax в плазме крови приблизительно через 5 дней после введения. Средняя абсолютная биодоступность адалимумаба составляла 64%. Адалимумаб распределяется примерно поровну между сосудистым и внесосудистым пространством. Адалимумаб выводится медленно, с клиренсом, обычно не превышающим 12 мл/ч. Средний терминальный T½ составлял около 2 нед, находясь в диапазоне от 10 до 20 сут. Клиренс и T½ были относительно неизменными в диапазоне доз, которые изучались, а терминальный T½ после в/в и п/к введения был схожим. Концентрации адалимумаба в синовиальной жидкости у пациентов с ревматоидным артритом (РА) составляли 31–96% уровня в плазме крови. Равновесные концентрации составляли от 5 мкг/мл (без сопутствующего применения метотрексата) до 8–9 мкг/мл (с метотрексатом) соответственно. Концентрация адалимумаба в плазме крови в равновесном состоянии повышалась почти пропорционально п/к введенной дозе 20, 40 и 80 мг 1 раз в 2 нед или еженедельно. В длительных исследованиях изменения клиренса с течением времени не выявлено.
Как ожидалось, отмечена тенденция к повышению видимого клиренса адалимумаба при увеличении массы тела и в присутствии противоадалимумабных антител.
У здоровых добровольцев и у пациентов с РА фармакокинетика адалимумаба была аналогичной.
Не отмечено особенностей фармакокинетики у лиц разного пола, разной расы.
РА. Ювенильный РА. Псориатический артрит. Анкилозирующий спондилит. Болезнь Крона. Бляшечный псориаз.
РА, псориатический артрит и анкилозирующий спондилит. Рекомендованная доза составляет 40 мг 1 раз в 2 нед п/к. Во время терапии адалимумабом можно продолжать применять метотрексат, ГКС, салицилаты, НПВП, анальгетики или другие препараты, модифицирующие заболевание.
У некоторых больных РА, которые не применяют метотрексат, может быть необходимо повышение частоты введения адалимумаба до 40 мг 1 раз в неделю, п/к.
Ювенильный РА. Рекомендованная доза для детей в возрасте старше 13 лет составляет 40 мг 1 раз в 2 нед п/к.
Рекомендованная доза для детей в возрасте старше 4 лет зависит от массы тела: 15–<30 кг — применяют по 20 мг 1 раз в 2 нед п/к; при массе тела ≥30 кг — 40 мг 1 раз в 2 нед п/к.
Клинический ответ, согласно имеющимся данным, обычно достигается в течение 12 нед лечения. Следует пересмотреть необходимость продолжения терапии у пациентов, у которых в течение указанного срока не выявлен ответ на лечение.
Во время терапии адалимумабом можно продолжать применять метотрексат, ГКС, салицилаты, НПВП, анальгетики.
Болезнь Крона. Для индукции ремиссии рекомендованная начальная доза составляет 80 мг (день 1-й), с последующим снижением дозы до 40 мг через 2 нед (день 15-й) п/к. Если необходимо получить более быстрый клинический ответ, первоначально применяют 160 мг в 1-й день (вводится как 4 инъекции по 40 мг за 1 день или как 2 инъекции по 40 мг в течение 2 дней подряд), после чего через 2 нед (день 15-й) применяют дозу 80 мг п/к (следует иметь в виду, что при такой схеме индукции ремиссии риск развития побочных реакций повышается).
Через 2 нед (день 29-й) начинают поддерживающее лечение в дозе 40 мг 1 раз в 2 нед п/к. Во время терапии адалимумабом можно продолжать применять аминосалицилаты, ГКС и/или иммуносупрессанты (например 6-меркаптопурин и азатиоприн).
При уменьшении выраженности клинического ответа некоторым пациентам может потребоваться повышение частоты введения адалимумаба до 40 мг 1 раз в неделю п/к.
Некоторым пациентам, у которых не достигнут клинический ответ на 4-й неделе лечения, следует продолжать поддерживающую терапию до 12 нед. Следует рассмотреть необходимость продолжения терапии свыше этого срока у пациентов, у которых не выявлено улучшения состояния.
В течение поддерживающей терапии доза кортикостероидов может быть снижена.
Бляшечный псориаз. Рекомендованная начальная доза составляет 80 мг, через 1 нед применяют 40 мг п/к. Поддерживающая терапия — 40 мг 1 раз в 2 нед п/к.
Следует рассмотреть необходимость продолжения терапии более 16 нед у пациентов, у которых не отмечено улучшения состояния.
Прерывание лечения. Существующие данные свидетельствуют о том, что повторное применение адалимумаба после 70-дневного или более перерыва приводит к возобновлению такого же клинического ответа и профиля безопасности, что и до прерывания лечения.
Лица пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется.
Дети. Применение адалимумаба у детей в возрасте младше 4 лет не исследовали. Имеются ограниченные данные по применению адалимумаба у детей с массой тела <15 кг. Безопасность и эффективность применения адалимумаба у детей по другим показаниям (отличающимся от ювенильного РА) не установлены.
Нарушение функции печени или почек. Применение адалимумаба не исследовали, поэтому рекомендации по изменению дозы отсутствуют.
повышенная чувствительность к адалимумабу.
Относительные противопоказания: активная форма туберкулеза или другие тяжелые инфекции (сепсис, оппортунистические инфекции).
ожидается, что примерно у 15% пациентов могут возникнуть реакции в месте введения как одна из наиболее частых побочных реакций.
Побочные реакции, отмеченные у пациентов с РА, ювенильным РА, псориатическим артритом, анкилозирующим спондилитом, болезнью Крона или псориазом, возможно, связанные с применением адалимумаба, распределены по органам и системам и по частоте возникновения: очень часто (>10%), часто (1–10%); нечасто (0,1–1%), редко (0,01–0,1%).
Инфекции и инвазии*: очень часто — инфекции дыхательных путей (включая инфекции нижних и верхних отделов дыхательных путей, пневмонию, синусит, фарингит, ринофарингит, пневмонию, вызванную вирусом герпеса); часто — системные инфекции (включая сепсис, кандидоз и грипп), кишечные инфекции (включая вирусный гастроэнтерит), инфекции кожи и мягких тканей (паронихия, целлюлит, некротический фасцит, опоясывающий герпес), инфекции уха, ротовой полости (включая герпес обычный, герпес ротовой полости и инфекции зубов), инфекции половых органов (включая грибковый вульвовагинит), инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит, грибковые инфекции); нечасто — оппортунистические инфекции и туберкулез (включая кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз и инфекции комплекса микобактериум авиум), неврологические инфекции (включая вирусный менингит), инфекции глаза, бактериальные инфекции, инфекции суставов; частота неизвестна — дивертикулит.
Доброкачественные и злокачественные новообразования (включая кисты и полипы)*: часто — доброкачественные новообразования, новообразования кожи, за исключением меланомы (включая базально-клеточную карциному и плоскоклеточную карциному); нечасто — лимфома, новообразования паренхиматозных органов (включая опухоль молочной железы, легкого и щитовидной железы), меланома; частота неизвестна — гепатолиенальная Т-клеточная лимфома, лейкоз.
Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы*: очень часто — лейкопения (включая нейтропению и агранулоцитоз), анемия; часто — тромбоцитопения, лейкоцитоз; нечасто — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура; редко — панцитопения.
Нарушения со стороны иммунной системы*: часто — гиперчувствительность, аллергия (включая сезонную аллергию); частота неизвестна — анафилаксия.
Нарушения обмена веществ, метаболизма: очень часто — повышение уровня липидов в крови; часто — гипокалиемия, гиперурикемия, изменения содержания натрия в плазме крови, гипокальциемия, гипергликемия, гипофосфатемия, гиперкалиемия; нечасто — дегидратация.
Психические расстройства: часто — изменения настроения (включая депрессию), беспокойство, нарушение сна.
Неврологические нарушения*: очень часто — головная боль; часто — парестезия (включая гипестезию), мигрень, воспаление седалищного нерва; нечасто — тремор; редко — рассеянный склероз; частота неизвестна — демиелинизирующие нарушения (например неврит зрительного нерва, синдром Гийена — Барре), инсульт.
Нарушения со стороны органа зрения: часто — нарушение остроты зрения, конъюнктивит; нечасто — блефарит, отек глаза, диплопия.
Нарушения со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: часто — вертиго; нечасто — глухота, звон в ушах.
Кардиальные нарушения*: часто — тахикардия; нечасто — аритмия, хроническая сердечная недостаточность; редко — остановка сердца.
Сосудистые нарушения: часто — АГ, приливы, гематома; редко — окклюзия артерий, тромбофлебит, аневризма аорты.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель, астма, диспноэ; нечасто — ХОБЛ, интерстициальные заболевания легких, пневмонит; частота неизвестна — эмболия легких, плевральный выпот.
Желудочно-кишечные расстройства: очень часто — боль в животе, тошнота и рвота; часто — желудочно-кишечные кровотечения, диспепсия, гастроэзофагеальный рефлюкс, сухой синдром (синдром Шегрена); нечасто — панкреатит, дисфагия, отек лица; частота неизвестна — перфорация кишечника.
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы*: очень часто — повышение уровней печеночных ферментов; нечасто — холецистит и холелитиаз, повышение уровня билирубина, стеатоз печени; частота неизвестна — реактивация гепатита В.
Изменения со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — сыпь (включая эксфолиативную сыпь); часто — зуд, крапивница, экхимозы (включая пурпуру), дерматит (включая экзему), онихоклазия, повышенное потоотделение; нечасто — ночное потоотделение, рубцы; частота неизвестна — васкулит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, новые случаи или ухудшение течения псориаза (в том числе ладонно-подошвенного пустулезного псориаза), мультиформная эритема, алопеция.
Нарушения со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: очень часто — скелетно-мышечная боль; часто — мышечные спазмы (включая повышение уровня КФК в плазме крови); нечасто — рабдомиолиз; редко — системная красная волчанка; частота неизвестна — волчаночноподобный синдром.
Нарушения со стороны мочевыделительной системы: часто — гематурия, нарушение функции почек, симптомы поражения мочевого пузыря и уретры; нечасто — никтурия.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез*: нечасто — эректильная дисфункция.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — реакции в месте введения (включая покраснение в месте введения); часто — боль в груди, отек; нечасто — воспаление.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: частота неизвестна — инфаркт миокарда.
Лабораторные исследования: часто — нарушение системы свертывания крови (включая увеличение времени частично активированного тромбопластина), положительные тесты на аутоантитела (включая антитела к двухцепочечной ДНК), повышение уровня ЛДГ в плазме крови.
Повреждения (травмы, раны), отравления*: часто — медленное заживление.
*Более подробную информацию см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ или ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
инфекции. Тяжелые инфекции: бактериальные, микобактериальные, инвазивные грибковые (диссеминированный или экстрапульмонарный гистоплазмоз, аспергиллез, кокцидиомикоз), вирусные, паразитарные или другие оппортунистические инфекции отмечали у пациентов, применявших блокаторы ФНО. О развитии сепсиса, редко – туберкулеза, кандидоза, листериоза и пневмоцистной пневмонии также сообщалось при применении антагонистов ФНО, включая адалимумаб. Большинство тяжелых инфекций развивалось на фоне применения иммуносупрессивных средств и основного заболевания. Не следует применять адалимумаб у пациентов с активным инфекционным процессом, включая хронические или локализованные инфекции до тех пор, пока инфекция не будет под контролем. У пациентов, имеющих контакт с больным туберкулезом или вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом или эндемических по микозу зон (гистоплазмоз, кокцидиомикоз или бластомикоз), следует оценить соотношение польза/риск до начала применения адалимумаба.
Как и при применении других антагонистов ФНО, пациентов следует тщательно наблюдать до, во время и после лечения адалимумабом, учитывая возможность развития инфекций (в том числе туберкулеза). Поскольку элиминация адалимумаба может длиться 5 мес, пациент все это время должен находиться под наблюдением врача.
Следует с особой осторожностью применять адалимумаб у пациентов с рекуррентными инфекциями или при преморбидных состояниях, повышающих склонность к развитию инфекций (в том числе при применении иммуносупрессантов).
Туберкулез. Как и при применении других блокаторов ФНО, сообщалось о случаях развития туберкулеза (в большинстве случаев диссеминированного или экстрапульмонарной локализации) на фоне применения адалимумаба в течение клинических исследований. Хотя случаи туберкулеза отмечали при применении адалимумаба в рекомендованных дозах, риск реактивации туберкулеза повышался при их превышении.
До начала терапии адалимумабом пациенты должны быть тщательно обследованы на активный или латентный туберкулез. Обследование должно включать подробный анамнез, в том числе сведения о возможных контактах с больными туберкулезом и о ранее проводимой или сопутствующей иммуносупрессивной терапии. Следует провести всем пациентам до начала терапии кожный туберкулиновый тест (проба Манту) и рентгенографию грудной клетки. В случае получения отрицательного результата пробы Манту ее рекомендуется повторить через 1–3 нед. Положительным результатом кожного туберкулинового теста при проведении диагностики латентного туберкулеза считается появление уплотнения (папулы) диаметром 5 мм или более (без учета ранее проведенной вакцинации БЦЖ). Следует учитывать возможность невыявленного латентного туберкулеза у пациентов, вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом или имеющих тесный контакт с больным активным туберкулезом. Лечение адалимумабом не следует проводить, если диагностируется активный туберкулез.
В случае латентного туберкулеза перед началом терапии адалимумабом необходимо провести специфическое профилактическое лечение. Следует взвесить необходимость применения противотуберкулезного лечения перед началом терапии адалимумабом у пациентов с факторами риска развития туберкулезной инфекции, у которых получен отрицательный результат теста на латентный туберкулез. Решение о начале противотуберкулезной терапии у таких пациентов принимают после консультации фтизиатра, оценки риска развития латентного туберкулеза и безопасности противотуберкулезного лечения.
Специфическое лечение латентного туберкулеза снижает риск реактивации туберкулеза у пациентов, получающих лечение адалимумабом. Однако случаи активного туберкулеза развивались также у пациентов с отрицательными результатами скрининга на латентную туберкулезную инфекцию, получавших адалимумаб, а у некоторых пациентов, предварительно получавших лечение по поводу латентного или активного туберкулеза, активный туберкулез развивался во время лечения блокаторами ФНО. Во время применения адалимумаба пациентов следует осматривать относительно появления признаков и симптомов активного туберкулеза, особенно учитывая возможность получения ложноотрицательных результатов тестов на латентный туберкулез (например у тяжелых больных и у иммуноскомпрометированных пациентов).
Другие оппортунистические инфекции. При лечении адалимумабом сообщалось о развитии оппортунистических инфекций, в том числе инвазивных грибковых инфекций. Всех пациентов при развитии лихорадки, недомогания, уменьшения массы тела, повышенного потоотделения, кашля, одышки и/или инфильтратов в легких или других признаков серьезного системного заболевания (с шоком или без) следует немедленно обследовать относительно выявления возбудителей оппортунистических инфекций. Рекомендуется прекратить применение блокатора ФНО при развитии тяжелой грибковой инфекции до тех пор, пока инфекция не будет под контролем.
Реактивация гепатита В. Применение блокаторов ФНО связывалось с реактивацией вируса гепатита В (ВГВ) у пациентов, являющихся хроническими носителями этого вируса. В некоторых случаях реактивация ВГВ на фоне терапии блокаторами ФНО была фатальной. В большинстве случаев пациенты одновременно получали и другие лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему. До начала применения блокаторов ФНО необходимо обследовать пациентов из группы риска по ВГВ. Следует с осторожностью назначать блокаторы ФНО пациентам — носителям ВГВ, а в случае назначения — тщательно следить за появлением признаков и симптомов реактивации ВГВ во время терапии и в течение нескольких месяцев после прекращения лечения. Данных относительно эффективности и безопасности применения противовирусных препаратов для профилактики реактивации ВГВ одновременно с блокаторами ФНО у носителей не существуют. При реактивации ВГВ терапию адалимумабом следует прекратить и назначить соответствующее противовирусное лечение.
Неврологические расстройства. При применении адалимумаба и других блокаторов ФНО сообщалось о единичных случаях появления или обострения клинических симптомов и/или радиографических признаков демиелинизирующих заболеваний, включая рассеянный склероз. Рекомендуется тщательная оценка пользы/риска применения адалимумаба у пациентов с имеющимися демиелинизирующими нарушениями ЦНС.
Злокачественные новообразования. В контролируемых клинических исследованиях блокаторов ФНО чаще сообщалось о развитии злокачественных новообразований среди пациентов, получавших ФНО-блокатор, чем среди пациентов контрольной группы. Однако небольшая выборка пациентов контрольной группы и недостаточная длительность исследований не позволяют сделать определенные выводы. Более того, риск возникновения лимфомы повышается у пациентов с давним РА с высокой активностью. В течение длительных открытых клинических исследований адалимумаба общая частота возникновения злокачественных новообразований была аналогична таковой, которую можно было бы ожидать для общей популяции с такими же возрастными, половыми и расовыми параметрами. Однако нельзя исключать вероятного риска развития лимфом или других злокачественных новообразований у пациентов, которые лечатся антагонистами ФНО.
Сообщалось об отдельных случаях развития злокачественных новообразований с летальным исходом среди детей и подростков, которые получали лечение блокаторами ФНО. Приблизительно половина из этих случаев — это лимфомы, включая ходжкинскую и неходжкинскую. Другие случаи представлены различными видами злокачественных новообразований, среди них сообщалось о редких случаях злокачественных новообразований, которые, как правило, связаны с иммуносупрессией. Злокачественные новообразования возникали в среднем после 30 мес терапии. Большинство пациентов одновременно принимали иммуносупрессанты. Эти сообщения получены в постмаркетинговый период и поступали из различных источников, включая реестры и постмаркетинговые отчеты.
В постмаркетинговой практике очень редко у пациентов, применявших адалимумаб, сообщалось о развитии гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы (редкий тип лимфомы, характеризующийся очень агрессивным течением и обычно являющийся фатальным). Большинство из этих пациентов ранее получали терапию инфликсимабом в комбинации с азатиоприном или 6-меркаптопурином для лечения болезни Крона. Причинная связь между развитием гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы и применением адалимумаба остается невыясненной.
Клинических исследований по применению адалимумаба у пациентов с анамнезом злокачественного новообразования или продолжения терапии у пациентов, у которых развилось злокачественное новообразование, не проводили. Это следует учитывать при принятии решения о применении адалимумаба у таких больных.
У всех пациентов, особенно при интенсивной иммуносупрессивной терапии в анамнезе, или у пациентов с псориазом, которым проводилась фототерапия, следует исключить наличие злокачественного заболевания кожи до и во время применения адалимумаба.
В постмаркетинговой практике сообщалось о случаях острой и хронической лейкемии, связанной с приемом блокаторов ФНО при РА, а также при других показаниях. Пациенты с РА могут быть в группе повышенного риска по развитию лейкемии (практически в 2 раза), чем другие пациенты, даже при отсутствии терапии ФНО-блокаторами.
Аллергия. Серьезные аллергические реакции, связанные с адалимумабом, возникали редко. О серьезных аллергических реакциях, включая анафилаксию, сообщалось очень редко. При возникновении анафилактической реакции или другой серьезной аллергической реакции применение адалимумаба необходимо немедленно прекратить и начать соответствующую терапию.
Гематологические расстройства. Редко при применении блокаторов ФНО сообщалось о развитии панцитопении, апластической анемии. При применении адалимумаба (причинная связь не выяснена) сообщалось о развитии цитопении (тромбоцитопении, лейкопении), имеющей клиническое значение.
Все пациенты должны быть предупреждены о необходимости немедленной консультации врача при появлении признаков или симптомов, присущих заболеваниям крови (например постоянный жар, кровоподтеки, кровотечение, бледность кожи и слизистых оболочек) на фоне применения адалимумаба. Следует рассмотреть необходимость прекращения применения адалимумаба у пациентов при подтверждении серьезных отклонений со стороны крови.
Иммуносупрессия. У пациентов с РА случаев подавления гиперчувствительности замедленного типа, снижения уровня иммуноглобулинов или количественных изменений эффекторных Т- и В-клеток, а также NK-клеток, моноцитов/макрофагов и нейтрофилов не отмечали.
Вакцинация. Пациентам во время применения адалимумаба можно проводить вакцинацию, за исключением применения живых вакцин. Данных относительно вторичной передачи инфекции живыми вакцинами у пациентов, получавших адалимумаб, нет.
Для пациентов с ювенильным РА рекомендовано, по возможности, провести все необходимые прививки согласно календарю до начала терапии адалимумабом.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Применение адалимумаба у пациентов с ХСН не исследовали, однако в клинических исследованиях с другим блокатором ФНО сообщалось о повышенной частоте побочных явлений, связанных с ХСН, включая усугубление течения ХСН и впервые выявленной ХСН. Сообщалось также о случаях прогрессирования ХСН у пациентов при терапии адалимумабом. Адалимумаб следует с осторожностью применять у пациентов с сердечной недостаточностью под тщательным контролем их состояния.
Аутоиммунные процессы. Лечение адалимумабом может повлечь появление аутоантител. Влияние длительного применения адалимумаба на развитие аутоиммунных заболеваний неизвестно. При возникновении симптомов, напоминающих волчаночный синдром, лечение адалимумабом необходимо прекратить.
Лица пожилого возраста. Частота развития серьезных инфекций у пациентов в возрасте старше 65 лет, получавших адалимумаб, выше, чем у пациентов более молодого возраста. Применять адалимумаб у пациентов этой возрастной категории необходимо с осторожностью.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинических данных по применению адалимумаба в период беременности нет, поэтому не рекомендуется применять адалимумаб у беременных. Следует избегать беременности, используя соответствующие средства контрацепции в течение лечения и не менее 5 мес после последней инъекции адалимумаба.
Неизвестно, экскретируется ли адалимумаб с молоком человека и всасывается ли после проглатывания. Принимая во внимание, что иммуноглобулины выводятся с грудным молоком, рекомендуется прекратить кормление грудью во время и после лечения адалимумабом (учитывая важность терапии для матери). Кормление грудью разрешается не ранее, чем через 5 мес после последней инъекции адалимумаба.
при одновременном применении адалимумаба никаких статистически значимых изменений в профилях концентрации метотрексата в плазме крови не выявлено. Поэтому изменения дозы адалимумаба или метотрексата не требуется.
Не отмечено взаимодействий при применении адалимумаба с препаратами (сульфасалазин, гидрохлорохин, лефлуномид и препараты золота), ГКС, салицилатами, НПВП или анальгетиками.
Отмечены серьезные инфекции во время клинических исследований при сопутствующем применении анакинры и этанерсепта, поэтому комбинация адалимумаба и анакинры не рекомендуется.
Комбинированное применение антагониста ФНО и абатасепта было связано с повышенным риском инфекций, в том числе серьезных, по сравнению с монотерапией антагонистом ФНО, причем без терапевтических преимуществ. Таким образом, комбинированное применение антагонистов ФНО и абатасепта не рекомендуется.
максимальная переносимая человеком доза адалимумаба не установлена. В случае передозировки необходимо наблюдать пациента относительно появления каких-либо признаков или симптомов побочных реакций и немедленно проводить соответствующую симптоматическую терапию.