инфекции. Тяжелые инфекции: бактериальные, микобактериальные, инвазивные грибковые (диссеминированный или экстрапульмонарный гистоплазмоз, аспергиллез, кокцидиомикоз), вирусные, паразитарные или другие оппортунистические инфекции отмечали у пациентов, применявших блокаторы ФНО. О развитии сепсиса, редко – туберкулеза, кандидоза, листериоза и пневмоцистной пневмонии также сообщалось при применении антагонистов ФНО, включая адалимумаб. Большинство тяжелых инфекций развивалось на фоне применения иммуносупрессивных средств и основного заболевания. Не следует применять адалимумаб у пациентов с активным инфекционным процессом, включая хронические или локализованные инфекции до тех пор, пока инфекция не будет под контролем. У пациентов, имеющих контакт с больным туберкулезом или вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом или эндемических по микозу зон (гистоплазмоз, кокцидиомикоз или бластомикоз), следует оценить соотношение польза/риск до начала применения адалимумаба.

Как и при применении других антагонистов ФНО, пациентов следует тщательно наблюдать до, во время и после лечения адалимумабом, учитывая возможность развития инфекций (в том числе туберкулеза). Поскольку элиминация адалимумаба может длиться 5 мес, пациент все это время должен находиться под наблюдением врача.

Следует с особой осторожностью применять адалимумаб у пациентов с рекуррентными инфекциями или при преморбидных состояниях, повышающих склонность к развитию инфекций (в том числе при применении иммуносупрессантов).

Туберкулез. Как и при применении других блокаторов ФНО, сообщалось о случаях развития туберкулеза (в большинстве случаев диссеминированного или экстрапульмонарной локализации) на фоне применения адалимумаба в течение клинических исследований. Хотя случаи туберкулеза отмечали при применении адалимумаба в рекомендованных дозах, риск реактивации туберкулеза повышался при их превышении.

До начала терапии адалимумабом пациенты должны быть тщательно обследованы на активный или латентный туберкулез. Обследование должно включать подробный анамнез, в том числе сведения о возможных контактах с больными туберкулезом и о ранее проводимой или сопутствующей иммуносупрессивной терапии. Следует провести всем пациентам до начала терапии кожный туберкулиновый тест (проба Манту) и рентгенографию грудной клетки. В случае получения отрицательного результата пробы Манту ее рекомендуется повторить через 1–3 нед. Положительным результатом кожного туберкулинового теста при проведении диагностики латентного туберкулеза считается появление уплотнения (папулы) диаметром 5 мм или более (без учета ранее проведенной вакцинации БЦЖ). Следует учитывать возможность невыявленного латентного туберкулеза у пациентов, вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом или имеющих тесный контакт с больным активным туберкулезом. Лечение адалимумабом не следует проводить, если диагностируется активный туберкулез.

В случае латентного туберкулеза перед началом терапии адалимумабом необходимо провести специфическое профилактическое лечение. Следует взвесить необходимость применения противотуберкулезного лечения перед началом терапии адалимумабом у пациентов с факторами риска развития туберкулезной инфекции, у которых получен отрицательный результат теста на латентный туберкулез. Решение о начале противотуберкулезной терапии у таких пациентов принимают после консультации фтизиатра, оценки риска развития латентного туберкулеза и безопасности противотуберкулезного лечения.

Специфическое лечение латентного туберкулеза снижает риск реактивации туберкулеза у пациентов, получающих лечение адалимумабом. Однако случаи активного туберкулеза развивались также у пациентов с отрицательными результатами скрининга на латентную туберкулезную инфекцию, получавших адалимумаб, а у некоторых пациентов, предварительно получавших лечение по поводу латентного или активного туберкулеза, активный туберкулез развивался во время лечения блокаторами ФНО. Во время применения адалимумаба пациентов следует осматривать относительно появления признаков и симптомов активного туберкулеза, особенно учитывая возможность получения ложноотрицательных результатов тестов на латентный туберкулез (например у тяжелых больных и у иммуноскомпрометированных пациентов).

Другие оппортунистические инфекции. При лечении адалимумабом сообщалось о развитии оппортунистических инфекций, в том числе инвазивных грибковых инфекций. Всех пациентов при развитии лихорадки, недомогания, уменьшения массы тела, повышенного потоотделения, кашля, одышки и/или инфильтратов в легких или других признаков серьезного системного заболевания (с шоком или без) следует немедленно обследовать относительно выявления возбудителей оппортунистических инфекций. Рекомендуется прекратить применение блокатора ФНО при развитии тяжелой грибковой инфекции до тех пор, пока инфекция не будет под контролем.

Реактивация гепатита В. Применение блокаторов ФНО связывалось с реактивацией вируса гепатита В (ВГВ) у пациентов, являющихся хроническими носителями этого вируса. В некоторых случаях реактивация ВГВ на фоне терапии блокаторами ФНО была фатальной. В большинстве случаев пациенты одновременно получали и другие лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему. До начала применения блокаторов ФНО необходимо обследовать пациентов из группы риска по ВГВ. Следует с осторожностью назначать блокаторы ФНО пациентам — носителям ВГВ, а в случае назначения — тщательно следить за появлением признаков и симптомов реактивации ВГВ во время терапии и в течение нескольких месяцев после прекращения лечения. Данных относительно эффективности и безопасности применения противовирусных препаратов для профилактики реактивации ВГВ одновременно с блокаторами ФНО у носителей не существуют. При реактивации ВГВ терапию адалимумабом следует прекратить и назначить соответствующее противовирусное лечение.

Неврологические расстройства. При применении адалимумаба и других блокаторов ФНО сообщалось о единичных случаях появления или обострения клинических симптомов и/или радиографических признаков демиелинизирующих заболеваний, включая рассеянный склероз. Рекомендуется тщательная оценка пользы/риска применения адалимумаба у пациентов с имеющимися демиелинизирующими нарушениями ЦНС.

Злокачественные новообразования. В контролируемых клинических исследованиях блокаторов ФНО чаще сообщалось о развитии злокачественных новообразований среди пациентов, получавших ФНО-блокатор, чем среди пациентов контрольной группы. Однако небольшая выборка пациентов контрольной группы и недостаточная длительность исследований не позволяют сделать определенные выводы. Более того, риск возникновения лимфомы повышается у пациентов с давним РА с высокой активностью. В течение длительных открытых клинических исследований адалимумаба общая частота возникновения злокачественных новообразований была аналогична таковой, которую можно было бы ожидать для общей популяции с такими же возрастными, половыми и расовыми параметрами. Однако нельзя исключать вероятного риска развития лимфом или других злокачественных новообразований у пациентов, которые лечатся антагонистами ФНО.

Сообщалось об отдельных случаях развития злокачественных новообразований с летальным исходом среди детей и подростков, которые получали лечение блокаторами ФНО. Приблизительно половина из этих случаев — это лимфомы, включая ходжкинскую и неходжкинскую. Другие случаи представлены различными видами злокачественных новообразований, среди них сообщалось о редких случаях злокачественных новообразований, которые, как правило, связаны с иммуносупрессией. Злокачественные новообразования возникали в среднем после 30 мес терапии. Большинство пациентов одновременно принимали иммуносупрессанты. Эти сообщения получены в постмаркетинговый период и поступали из различных источников, включая реестры и постмаркетинговые отчеты.

В постмаркетинговой практике очень редко у пациентов, применявших адалимумаб, сообщалось о развитии гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы (редкий тип лимфомы, характеризующийся очень агрессивным течением и обычно являющийся фатальным). Большинство из этих пациентов ранее получали терапию инфликсимабом в комбинации с азатиоприном или 6-меркаптопурином для лечения болезни Крона. Причинная связь между развитием гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы и применением адалимумаба остается невыясненной.

Клинических исследований по применению адалимумаба у пациентов с анамнезом злокачественного новообразования или продолжения терапии у пациентов, у которых развилось злокачественное новообразование, не проводили. Это следует учитывать при принятии решения о применении адалимумаба у таких больных.

У всех пациентов, особенно при интенсивной иммуносупрессивной терапии в анамнезе, или у пациентов с псориазом, которым проводилась фототерапия, следует исключить наличие злокачественного заболевания кожи до и во время применения адалимумаба.

В постмаркетинговой практике сообщалось о случаях острой и хронической лейкемии, связанной с приемом блокаторов ФНО при РА, а также при других показаниях. Пациенты с РА могут быть в группе повышенного риска по развитию лейкемии (практически в 2 раза), чем другие пациенты, даже при отсутствии терапии ФНО-блокаторами.

Аллергия. Серьезные аллергические реакции, связанные с адалимумабом, возникали редко. О серьезных аллергических реакциях, включая анафилаксию, сообщалось очень редко. При возникновении анафилактической реакции или другой серьезной аллергической реакции применение адалимумаба необходимо немедленно прекратить и начать соответствующую терапию.

Гематологические расстройства. Редко при применении блокаторов ФНО сообщалось о развитии панцитопении, апластической анемии. При применении адалимумаба (причинная связь не выяснена) сообщалось о развитии цитопении (тромбоцитопении, лейкопении), имеющей клиническое значение.

Все пациенты должны быть предупреждены о необходимости немедленной консультации врача при появлении признаков или симптомов, присущих заболеваниям крови (например постоянный жар, кровоподтеки, кровотечение, бледность кожи и слизистых оболочек) на фоне применения адалимумаба. Следует рассмотреть необходимость прекращения применения адалимумаба у пациентов при подтверждении серьезных отклонений со стороны крови.

Иммуносупрессия. У пациентов с РА случаев подавления гиперчувствительности замедленного типа, снижения уровня иммуноглобулинов или количественных изменений эффекторных Т- и В-клеток, а также NK-клеток, моноцитов/макрофагов и нейтрофилов не отмечали.

Вакцинация. Пациентам во время применения адалимумаба можно проводить вакцинацию, за исключением применения живых вакцин. Данных относительно вторичной передачи инфекции живыми вакцинами у пациентов, получавших адалимумаб, нет.

Для пациентов с ювенильным РА рекомендовано, по возможности, провести все необходимые прививки согласно календарю до начала терапии адалимумабом.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Применение адалимумаба у пациентов с ХСН не исследовали, однако в клинических исследованиях с другим блокатором ФНО сообщалось о повышенной частоте побочных явлений, связанных с ХСН, включая усугубление течения ХСН и впервые выявленной ХСН. Сообщалось также о случаях прогрессирования ХСН у пациентов при терапии адалимумабом. Адалимумаб следует с осторожностью применять у пациентов с сердечной недостаточностью под тщательным контролем их состояния.

Аутоиммунные процессы. Лечение адалимумабом может повлечь появление аутоантител. Влияние длительного применения адалимумаба на развитие аутоиммунных заболеваний неизвестно. При возникновении симптомов, напоминающих волчаночный синдром, лечение адалимумабом необходимо прекратить.

Лица пожилого возраста. Частота развития серьезных инфекций у пациентов в возрасте старше 65 лет, получавших адалимумаб, выше, чем у пациентов более молодого возраста. Применять адалимумаб у пациентов этой возрастной категории необходимо с осторожностью.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клинических данных по применению адалимумаба в период беременности нет, поэтому не рекомендуется применять адалимумаб у беременных. Следует избегать беременности, используя соответствующие средства контрацепции в течение лечения и не менее 5 мес после последней инъекции адалимумаба.

Неизвестно, экскретируется ли адалимумаб с молоком человека и всасывается ли после проглатывания. Принимая во внимание, что иммуноглобулины выводятся с грудным молоком, рекомендуется прекратить кормление грудью во время и после лечения адалимумабом (учитывая важность терапии для матери). Кормление грудью разрешается не ранее, чем через 5 мес после последней инъекции адалимумаба.