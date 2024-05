АБАКАВИР (ABACAVIRUM)

противовирусное средство, синтетический карбоциклический аналог нуклеозидов. Внутри клетки абакавир превращается при участии клеточных ферментов в активный метаболит карбовир трифосфат. Карбовир трифосфат является аналогом деоксигуанозин-5'-трифосфата (дГТФ). Карбовир трифосфат ингибирует активность ВИЧ-1 обратной транскриптазы, что обусловлено конкуренцией с естественным субстратом дГТФ и нарушением его встраивания в вирусную ДНК. Потеря 3'-OH группы во встроенном аналоге нуклеозида предотвращает формирование 5- и 3-фосфорноэфирных связей, необходимых для элонгации цепочки ДНК. В результате этого прекращается рост вирусной ДНК.

После приема внутрь абсорбция высокая, биодоступность — 83%. C max — 3 мкг/мл, время достижения C max — 1–1,5 ч. AUC (в течение 12 ч после приема) — 6 мкг/мл/ч. Пища замедляет всасывание абакавира и снижает C max в крови, но не влияет на AUC. Проникает через ГЭБ, концентрация абакавира в СМЖ составляет 30–44% таковой в плазме крови. Связывание с белками плазмы крови низкое. Метаболизируется в печени с участием ацетальдегидрогеназы и образованием глюкуронидных конъюгатов (5-карбоновая кислота и 5-глюкуронид). T ½ — 1,5 ч. Выделяется почками — 83% в виде метаболитов и 2% — в неизмененном виде; остальная часть выводится через кишечник. Не кумулирует.