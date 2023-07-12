АБАКАВИР (ABACAVIRUM) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р оральный.
противовирусное средство, синтетический карбоциклический аналог нуклеозидов. Внутри клетки абакавир превращается при участии клеточных ферментов в активный метаболит карбовир трифосфат. Карбовир трифосфат является аналогом деоксигуанозин-5'-трифосфата (дГТФ). Карбовир трифосфат ингибирует активность ВИЧ-1 обратной транскриптазы, что обусловлено конкуренцией с естественным субстратом дГТФ и нарушением его встраивания в вирусную ДНК. Потеря 3'-OH группы во встроенном аналоге нуклеозида предотвращает формирование 5- и 3-фосфорноэфирных связей, необходимых для элонгации цепочки ДНК. В результате этого прекращается рост вирусной ДНК.
После приема внутрь абсорбция высокая, биодоступность — 83%. Cmax — 3 мкг/мл, время достижения Cmax — 1–1,5 ч. AUC (в течение 12 ч после приема) — 6 мкг/мл/ч. Пища замедляет всасывание абакавира и снижает Cmax в крови, но не влияет на AUC. Проникает через ГЭБ, концентрация абакавира в СМЖ составляет 30–44% таковой в плазме крови. Связывание с белками плазмы крови низкое. Метаболизируется в печени с участием ацетальдегидрогеназы и образованием глюкуронидных конъюгатов (5-карбоновая кислота и 5-глюкуронид). T½ — 1,5 ч. Выделяется почками — 83% в виде метаболитов и 2% — в неизмененном виде; остальная часть выводится через кишечник. Не кумулирует.
лечение ВИЧ-инфекции (в составе комбинированной терапии).
в комбинации с другими противовирусными средствами внутрь взрослым по 300 мг 2 раза в сутки, детям в возрасте от 3 мес до 16 лет — по 8 мг/кг массы тела 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к абакавиру.
часто — лихорадка, кожная сыпь, слабость, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, сонливость, миалгия, артралгия, отеки, поверхностное дыхание, парестезии, общее недомогание.
Возможно: лимфаденопатия, конъюнктивит, язвенные поражения слизистой оболочки ротовой полости, макулопапулезная сыпь или крапивница, повышение активности ферментов печени, увеличение КФК или креатинина, лимфопения; редко — анафилактические реакции, недостаточность функции печени, недостаточность функции почек, артериальная гипотензия.
в период применения абакавира требуется наблюдение врача. В настоящее время отсроченное действие абакавира не установлено. При развитии аллергических реакций абакавир следует немедленно отменить.
Применение в период беременности и кормлении грудью. Адекватных и хорошо контролируемых клинических исследований безопасности применения абакавира при беременности и в период кормления грудью не проведено.
При необходимости применения при беременности следует взвесить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для плода.
Неизвестно, выделяется ли абакавир с грудным молоком. При необходимости применения в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.
вероятность P450-опосредованного взаимодействия абакавира с другими лекарственными средствами низкая. Препарат подавляет ферменты CYP 3A4, CYP 2C9 и CYP 2D6 при клинически соответствующих концентрациях. Абакавир не активирует печеночный метаболизм, поэтому взаимодействие ингибиторов протеаз и других лекарственных средств, которые метаболизируются основными CYP-ферментами, маловероятно. Взаимодействие между абакавиром, зидовудином и ламивудином отсутствует.
при передозировке следует в первую очередь убедиться в отсутствии у пациента аллергической реакции и в случае необходимости провести стандартную поддерживающую терапию. Лечение симптоматическое.