Рекомендуемая доза — 600 мг (4 капсулы по 150 мг) 2 раза в сутки (общая суточная доза составляет 1200 мг) во время еды.

Начальная доза у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени составляет 450 мг 2 рази в сутки во время еды (общая суточная доза составляет 900 мг).

Лечение препаратом продолжают до прогрессирования заболевания или до возникновения неприемлемой токсичности.

В случае пропуска запланированного приема препарата, пациенту следует принять дозу, если до приема следующей дозы осталось не менее 6 ч. Пациентам не следует принимать 2 дозы одновременно, чтобы компенсировать пропущенную дозу. В случае возникновения рвоты после приема препарата пациентам следует принимать следующую дозу в запланированное время.

Коррекция дозы

Снижать дозу следует постепенно — на 150 мг 2 раза в сутки в зависимости от переносимости препарата. Следует окончательно прекратить лечение препаратом в случае непереносимости пациентом дозы 300 мг 2 раза в сутки.