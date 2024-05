Алектиниб — высокоселективный ингибитор тирозинкиназ ALK и RET. Ингибирование активности тирозинкиназы ALK приводит к блокаде нисходящих сигнальных путей, включая STAT 3 и PI3K/AKT, и вызывает апоптоз опухолевых клеток.

Алектиниб индуцирует регрессию опухоли у мышей, а также демонстрирует противоопухолевую активность в мозге.

Показатели C max , C min и AUC 0–12 для алектиниба составляли ~665 нг/мл (44,3%), 572 нг/мл (47,8%) и 7430 нг·ч/мл (45,7%) соответственно. Средние геометрические показатели C max , C min и AUC 0–12 в равновесном состоянии для М4 составляли ~246 нг/мл (45,4%), 222 нг/мл (46,6%) и 2810 нг·ч/мл (45,9%) соответственно. T max составляло ~ от 4 до 6 ч.

Исследования метаболизма показали, что изофермент CYP3A4 является основным изоферментом CYP, который опосредует метаболизм алектиниба и М4. T ½ — 32,5 ч, M4 — 30,7 ч.