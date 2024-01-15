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Активные вещества — “А”АДЕМЕТИОНИН (ADEMETIONINUM)

АДЕМЕТИОНИН (ADEMETIONINUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Гептрал® таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20; Abbott Lab.
Гептрал® Таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20 Abbott Lab.
В 1174 аптеках
от 1195,00 грн
Цены в аптеках
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Гепаметион® Таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 734 аптеках
от 685,96 грн
Цены в аптеках
Гептрал® порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5; Abbott Lab.
Гептрал® Порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5 Abbott Lab.
В 568 аптеках
от 1120,00 грн
Цены в аптеках
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, в комплекте с растворителем ампула 5 мл, в компл. с раств. амп. 5 мл, № 5; Корпорация Артериум
Гепаметион® Лиофилизат для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, в комплекте с растворителем ампула 5 мл, в компл. с раств. амп. 5 мл, № 5 Корпорация Артериум
В 520 аптеках
от 644,62 грн
Цены в аптеках
Геп-Арт® таблетки кишечно-растворимые, 400 мг, блистер, № 20; Фармак
Геп-Арт® Таблетки кишечно-растворимые, 400 мг, блистер, № 20 Фармак
В 402 аптеках
от 700,30 грн
Цены в аптеках
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон, с растворителем 5 мл, с раств. 5 мл, № 5; Корпорация Артериум
Гепаметион® Лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон, с растворителем 5 мл, с раств. 5 мл, № 5 Корпорация Артериум
В 102 аптеках
от 629,50 грн
Цены в аптеках
Адециклол порошок для раствора для инъекций, 400 мг/5 мл, флакон, 5 мл, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5; Kupffer Biothech
Адециклол Порошок для раствора для инъекций, 400 мг/5 мл, флакон, 5 мл, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5 Kupffer Biothech
В 67 аптеках
от 890,46 грн
Цены в аптеках
Рехол таблетки кишечно-растворимые, 400 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 24; Микрохим
Рехол Таблетки кишечно-растворимые, 400 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 24 Микрохим
В 90 аптеках других городов
от 686,24 грн
Цены в других городах
Адемта лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон с растворителем, 5, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; World Medicine
Адемта Лиофилизат для раствора для инъекций, 400 мг, флакон с растворителем, 5, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 World Medicine
В 5 аптеках других городов
от 301,50 грн
Цены в других городах
Рехол таблетки кишечно-растворимые, 400 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 8; Микрохим
Рехол Таблетки кишечно-растворимые, 400 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 8 Микрохим
Нет в наличии

адеметионин донирует метильную группу в реакциях метилирования фосфолипидов клеточных мембран белков, гормонов, нейромедиаторов и прочих (трансметилирование). Является предшественником физиологических тиоловых соединений — цистеина, таурина, глутатиона (обеспечивает окислительно-восстановительный механизм клеточной детоксикации), КоА и других в реакциях транссульфатирования. После декарбоксилирования участвует в процессах аминопропилирования как предшественник полиаминов — путресцина (стимулятор регенерации клеток и пролиферации гепатоцитов), спермидина и спермина, входящих в структуру рибосом. Оказывает антихолестатическое действие. Эффективен при внутридольковом варианте холестаза (нарушение синтеза и тока желчи). Антихолестатический эффект обусловлен повышением подвижности и поляризации мембран гепатоцитов вследствие стимуляции синтеза в них фосфатидилхолина. Это улучшает функцию ассоциированных с мембранами гепатоцитов транспортных систем желчных кислот (ЖК) и способствует пассажу ЖК в желчевыводящую систему. Стимулирует детоксикацию ЖК — повышает содержание в гепатоцитах конъюгированных и сульфатированных ЖК. Конъюгация с таурином повышает растворимость ЖК и выведение их из гепатоцита. Сульфатирование обеспечивает возможность элиминации почками, облегчает прохождение через мембрану гепатоцита и выведение с желчью. Кроме того, сульфатированные ЖК защищают мембраны клеток печени от токсического действия несульфатированных ЖК (в высоких концентрациях присутствуют в гепатоцитах при внутрипеченочном холестазе). Антидепрессивное действие развивается в первую неделю и стабилизируется в течение второй недели лечения. Проявляет эффективность при рекуррентных эндогенной и невротической депрессиях, резистентных к амитриптилину. Обладает способностью прерывать рецидивы депрессии. Показана эффективность при гепатопатиях, обусловленных гепатотоксическими лекарственными средствами (парацетамол и другие). В результате лечения пациентов с опиоидной наркоманией, сопровождающейся поражением печени, отмечалась регрессия клинических проявлений абстиненции, улучшение функционального состояния печени и процессов микросомального окисления, антидепрессивное действие. Эмпирическое применение при остеоартритах сопровождалось уменьшением болевого синдрома, стимуляцией синтеза протеогликанов и частичной регенерацией хрящевой ткани.

внутрипеченочный холестаз при прецирротических состояниях и циррозе печени; депрессии, в том числе вторичные.

при интенсивной терапии в/м или в/в вводят 400–800 мг/сут в течение первых 2 или 3 нед лечения; поддерживающая терапия — внутрь по 800–1600 мг/сут. В/в р-р вводят очень медленно. Таблетки следует принимать между приемами пищи.

повышенная чувствительность к адеметионину, I и II триместр беременности, недостаточность цистатионин бета-синтазы, дефект метаболизма витамина В12

при приеме внутрь слабо выражено ощущение дискомфорта в эпигастральной области, поскольку действующее вещество имеет рН ниже 7,0; головная боль, тревога, бессонница.

пациенты с циррозом печени, сопровождающимся азотемией, принимающие адеметионин, должны находиться под тщательным наблюдением врача с периодическим контролем уровня азотемии.
Учитывая тонизирующий эффект адеметионина, принимать его перед сном не рекомендуется.