агалсидаза альфа представляет собой человеческий белок α-галактозидазу А, продуцируемый хорошо охарактеризованной линией клеток человека с помощью технологии генной инженерии. Агалсидаза альфа посттрансляционно модифицируется удалением сигнальной последовательности из 31 остатка и добавлением углеводных цепей к 3N-связанным сайтам гликозилирования. Зрелый фермент представляет собой гликопротеин, гомодимер из 2 субъединиц с молекулярной массой примерно 50 000 Да, каждая из которых состоит из 398 аминокислот. Агалсидаза альфа — высокоочищенный препарат.

Фармакодинамика. Механизм действия. Болезнь Фабри — это нарушение накопления гликосфинголипидов, вызванное недостаточной активностью лизосомального фермента α-галактозидаза А, что приводит к накоплению глоботриаозилцерамида (Gb3, или CTH), гликосфинголипидного субстрата этого фермента. Агалсидаза альфа катализирует гидролиз Gb3, отщепляя концевой остаток галактозы от молекулы. Было показано, что терапия ферментом уменьшает накопление Gb3 во многих типах клеток, включая эндотелиальные и паренхиматозные клетки. Агалсидаза альфа была произведена в линии клеток человека, чтобы обеспечить профиль гликозилирования человека, который влияет на биораспределение, для обеспечения предпочтительного поглощения клетками-мишенями.

Агалсидаза альфа нацелена на лизосомальный сайт остатками маннозо-6-фосфата (М6Ф) на молекуле. Фрагмент M6P связывается со специфическим рецептором M6P на поверхности клетки и таким образом направляется к лизосомам. Многие клетки в организме содержат рецепторы M6P, и было показано, что агалзидаза альфа поглощается печенью, почками, сердцем и кровеносными сосудами.

Фармакокинетика. Агалсидазу альфа в дозе 0,2 мг/кг массы тела вводили 17 взрослым мужчинам с болезнью Фабри в виде 40-минутных в/в инфузий. После инфузии агалсидаза альфа имела двухфазный профиль распределения и элиминации из кровотока. Средний клиренс агалсидазы альфа, нормализованный по массе тела, составлял 3,4 мл/мин/кг (диапазон 0,6–85,5 мл/мин/кг). Средний объем распределения составил 203 мл/кг (диапазон 89–6778 мл/кг), а средний Т ½ — 54,7 мин (диапазон 28,5–654,2 мин).

На основании анализа биоптатов печени до и после введения дозы у мужчин с болезнью Фабри, получавших агалзидазу альфа, изготовленную с использованием другого метода, было установлено, что Т ½ в тканях превышает 24 ч, а поглощение фермента печенью оценивается как 10% введенной дозы при уровне терапевтической дозы 0,2 мг/кг.

В трех исследованиях с оценкой фармакокинетических параметров у пациентов с болезнью Фабри, получавших агалсидазу альфа в дозе 0,2 мг/кг массы тела раз в 2 нед, у 4 из 17 взрослых пациентов с болезнью Фабри мужского пола, у 4 из 14 детей с болезнью Фабри и у 2 из 10 подростков/молодых взрослых пациентов с болезнью Фабри были обнаружены антитела к агалсидазе альфа (6 пациентов имели IgM+, 4 пациента — IgG+). Из 6 пациентов с IgM+ один продемонстрировал положительный результат на нейтрализующие антитела. Из 4 пациентов с IgG+ три продемонстрировали положительный результат на нейтрализующие антитела. После 6 мес применения агалсидазы альфа у некоторых пациентов мужского пола наблюдалось изменение параметров фармакокинетики, включая явное увеличение клиренса. Эти изменения были связаны с продукцией низкотитровых антител к агалсидазе альфа.

Агалсидаза альфа представляет собой белок. Ожидается, что он не связывается с белками. Также ожидается, что его метаболическая деградация будет происходить по пути других белков, то есть гидролиза пептидов.

Особые популяции

Дети (в возрасте до 18 лет). Опыт применения агалсидазы альфа у детей ограничен. В клинических исследованиях у детей в возрасте 7–18 лет, получавших агалсидазу альфа в дозе 0,2 мг/кг каждые 2 нед в течение 1–4 лет, непредвиденных проблем с безопасностью не возникало. Безопасность и эффективность агалсидазы альфа у детей в возрасте до 6 лет не установлены.

Пожилые пациенты (в возрасте >65 лет). Исследования применения агалсидазы альфа у пациентов в возрасте старше 65 лет не проводились, и в настоящее время для таких пациентов нельзя рекомендовать какой-либо режим дозирования, поскольку безопасность и эффективность не установлены.