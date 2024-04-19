Агомелатин — антидепрессант, агонист мелатониновых МТ 1 - и МТ 2 -рецепторов и антагонист серотониновых 5-НТ 2с -рецепторов.

Агомелатин усиливает высвобождение допамина и норадреналина, и не влияет на концентрацию внеклеточного серотонина. В исследованиях было показано, что агомелатин восстанавливает синхронизацию циркадных ритмов путем стимуляцию мелатониновых рецепторов.

Агомелатин способствует нормализации структуры сна, снижению температуры тела и выделению мелатонина.

Также показана эффективность агомелатина у пациентов с тяжелыми формами депрессивного расстройства (оценка по шкале Гамильтона ≥25).

Агомелатин не воздействует на внимание и память.

У пациентов с депрессией агомелатин в дозе 25 мг увеличивает продолжительность фазы медленного сна без изменения продолжительности фаз быстрого сна. Агомелатина в дозе 25 мг способствует быстрому наступлению сна и улучшению его качества.

Прием агомелатина не оказывает влияния на массу тела, ЧСС и АД, не вызывает сексуальных нарушений, не вызывает синдрома отмены (даже при резком прекращении лечения) и синдрома привыкания.

Агомелатин быстро и хорошо всасывается в ЖКТ. Время достижения C max в плазме крови — 1-2 ч после приема.

При применении в терапевтических дозах C max агомелатина увеличивалась пропорционально дозе. Vd в равновесном состоянии — 35 л. Связывание с белками плазмы крови — 95%.

T ½ — 1–2 ч. Клиренс — 1100 мл/мин. Выведение происходит в основном почками (80%) в виде метаболитов.