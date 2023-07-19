АЗАТИОПРИН (AZATHIOPRINUM) Действующее вещество
RTECS: 6-(1'-метил-4'-нитро-5'-имидазолил)-меркаптопурин; или 6-((1-метил-4-нитро-1H-имидазол-5-ил)тио)-1H-пурин.
относится к группе иммуносупрессоров. Обладает цитостатическим эффектом. В высоких дозах угнетает функцию костного мозга, подавляет пролиферацию гранулоцитов, обусловливает лейкопению, тромбоцитопению.
профилактика реакции отторжения трансплантата; тяжелое течение ревматоидного артрита, хронический активный гепатит, системная красная волчанка, дерматомиозит, узелковый периартериит, пузырчатка, идиопатическая пурпура, приобретенная гемолитическая анемия, гангренозная пиодермия.
дозу подбирают индивидуально. Для профилактики реакции отторжения трансплантата назначают ударную дозу до 5 мг/кг массы тела внутрь в 2–3 приема в течение 1–2 мес; затем переходят на поддерживающее лечение в дозе 1–4 мг/кг/сут внутрь. При диффузных заболеваниях соединительной ткани назначают внутрь в средней суточной дозе 2–2,5 мг/кг; при хроническом активном гепатите суточная доза для приема внутрь составляет 1–1,5 мг/кг. При ревматоидном артрите эффективным может быть применение азатиоприна в более низких дозах. Лечение длительное. При отмене азатиоприна дозу следует снижать постепенно.
повышенная чувствительность к азатиоприну.
возможны вторичные инфекции, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, развитие мегалобластного эритропоэза и макроцитоза, тошнота, рвота, анорексия, кожная сыпь, артралгия, миалгия, лекарственная лихорадка, холестатический гепатит. У реципиентов трансплантатов отмечены панкреатит, пептическая язва, желудочно-кишечное кровотечение, некроз и перфорация кишечника. Имеются единичные сообщения о таких побочных эффектах, как ОПН, гемолитическая анемия, острые легочные заболевания, менингеальные реакции.
в течение первых 8 нед лечения необходимо каждую неделю проводить исследование состава периферической крови, в дальнейшем — 1–2 раза в месяц. У больных с тяжелыми нарушениями функции почек и печени возможно применение азатиоприна в более низких дозах.
при одновременном применении аллопуринола и азатиоприна дозу последнего снижают до ¼ средней терапевтической дозы.