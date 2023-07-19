АЗАТИОПРИН (AZATHIOPRINUM)

дозу подбирают индивидуально. Для профилактики реакции отторжения трансплантата назначают ударную дозу до 5 мг/кг массы тела внутрь в 2–3 приема в течение 1–2 мес; затем переходят на поддерживающее лечение в дозе 1–4 мг/кг/сут внутрь. При диффузных заболеваниях соединительной ткани назначают внутрь в средней суточной дозе 2–2,5 мг/кг; при хроническом активном гепатите суточная доза для приема внутрь составляет 1–1,5 мг/кг. При ревматоидном артрите эффективным может быть применение азатиоприна в более низких дозах. Лечение длительное. При отмене азатиоприна дозу следует снижать постепенно.