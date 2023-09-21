Азилсартана медоксомил — пролекарство, специфический антагонист рецепторов ангиотензина II типа 1 (AT1).

Азилсартана медоксомил быстро превращается в активную молекулу азилсартана, избирательно препятствующую эффектам ангиотензина II путем блокирования его связывания с рецепторами AT 1 в различных тканях организма человека.

Антигипертензивный эффект азилсартана медоксомила развивается в течение первых 2 недель применения, а достижение максимального терапевтического эффекта в течение 4 недель. После приема внутрь однократной дозы азилсартана медоксомила, снижение АД достигается в течение нескольких часов и сохраняется в течение 24 ч.

С mах в плазме крови достигается в течение 1.5-3 ч. Абсолютная биодоступность — ~60%. Прием пищи не влияет на биодоступность.

Фармакокинетика азилсартана медоксомила пропорциональна дозе. Связывание с белками плазмы крови — >99%. Азилсартан и его метаболиты выводятся из организма через ЖКТ и почками. Т ½ — около 11 ч, почечный клиренс — около 2.3 мл/мин.