АЛАНИН (ALANINUM) Действующее вещество
MeSH: аланин.
β-аланин (β-аминопропионовая кислота) входит в структуру коэнзима А и ряда биологически активных пептидов, в том числе карнозина. В свободном состоянии выявляется в тканях мозга.
Химическая структура β-аланина полностью отличается от структуры половых гормонов. Препятствует резкому высвобождению гистамина, однако при этом не блокирует Н1-рецепторы. Устраняет периферическую вазодилатацию (главным образом сосудов кожи), которая является причиной вегетативных реакций по типу приливов, ощущения тепла, жара, головной боли.
Физиологический механизм вазомоторных реакций при снижении секреции яичниками женских половых гормонов обусловлен нарушением баланса нейротрансмиттеров в терморегуляторных центрах гипоталамуса, что приводит к дилатации сосудов кожи. Препарат способствует повышению чувствительности периферических рецепторов к нейротрансмиттерам, принимающим участие в этом процессе.
для устранения вегетативных симптомов по типу приливов, обусловленных естественной или ятрогенной предменопаузой, менопаузой и постменопаузой, при невозможности назначения заместительной гормональной терапии; перед назначением заместительной гормональной терапии; в комбинации с заместительной гормональной терапией при ее недостаточной эффективности.
принимать по 1-2 таблетки в сутки (перед основным приемом пищи). Эту дозу можно повысить до 3 таблеток в сутки.
повышенная чувствительность к веществу.
редко — аллергические реакции.
не вызывает задержки воды в организме и увеличения массы тела. Не оказывает седативного действия, не вызывает привыкания.
взаимодействия с гормонами не выявлено. Возможно применение препарата в комплексе с нейролептиками или барбитуратами.