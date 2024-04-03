АЛАНИН (ALANINUM)

β-аланин (β-аминопропионовая кислота) входит в структуру коэнзима А и ряда биологически активных пептидов, в том числе карнозина. В свободном состоянии выявляется в тканях мозга.

Химическая структура β-аланина полностью отличается от структуры половых гормонов. Препятствует резкому высвобождению гистамина, однако при этом не блокирует Н 1 -рецепторы. Устраняет периферическую вазодилатацию (главным образом сосудов кожи), которая является причиной вегетативных реакций по типу приливов, ощущения тепла, жара, головной боли.

Физиологический механизм вазомоторных реакций при снижении секреции яичниками женских половых гормонов обусловлен нарушением баланса нейротрансмиттеров в терморегуляторных центрах гипоталамуса, что приводит к дилатации сосудов кожи. Препарат способствует повышению чувствительности периферических рецепторов к нейротрансмиттерам, принимающим участие в этом процессе.