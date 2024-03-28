Окскарбазепин может вызвать опасные для жизни кожные реакции (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз). Риск возникновения кожных реакций самый высокий в первые недели лечения. При появлении признаков или симптомов кожной реакции лечение окскарбазепином необходимо прекратить.

Окскарбазепин может вызвать обострение судорог у детей и взрослых, в таком случае препарат следует отменить.

Гипонатриемия, которая может наблюдаться у 2,7% пациентов, особенно у пациентов пожилого возраста или с уже существующими заболеваниями почек. Рекомендуется мониторинг концентрации натрия в плазме крови, особенно у пациентов, получающих лечение препаратами, снижающими уровень натрия.

Гипотиреоз является возможным побочным эффектом, поэтому рекомендуется мониторинг функции щитовидной железы, особенно у детей.

При подозрении на поражение печени следует провести функциональные пробы и рассмотреть вопрос о прекращении применения окскарбазепина.

Пациентам с нарушениями функции почек следует быть особенно осторожными во время лечения окскарбазепином, а также следует рассмотреть вопрос о мониторинге уровня MHD в плазме крови.

В очень редких случаях могут возникать гематологические нарушения, такие как агранулоцитоз, апластическая анемия и панцитопения.

Сообщалось о суицидальных мыслях и поведении у пациентов, получавших противоэпилептические препараты. Следует рассмотреть вопрос о мониторинге и соответствующем лечении.

Женщин репродуктивного возраста следует проинформировать о том, что окскарбазепин может влиять на эффективность гормональных контрацептивов, поэтому рекомендуется применять дополнительные негормональные методы контрацепции.

Во время приема окскарбазепина следует избегать употребления алкоголя, поскольку это может усилить седативный эффект.

Прием окскарбазепина следует отменять медленно, чтобы минимизировать риск рецидива приступов.

Мониторинг уровней окскарбазепина в плазме крови может быть полезным в определенных ситуациях, таких как изменения функции почек, беременность или сопутствующее применение препаратов, индуцирующих печеночные ферменты.

Период беременности. Существует ограниченный опыт применения окскарбазепина беременным женщинам (300–1000 случаев беременности), и хотя повышенной частоты врожденных пороков развития не выявлено, нельзя исключить умеренно повышенный тератогенный риск. Поэтому во время беременности или планируемой беременности следует быть осторожными и применять самую низкую противосудорожную дозу окскарбазепина, по крайней мере в течение первых 3-х месяцев беременности.

Рекомендуется принимать препараты фолиевой кислоты до и во время беременности для предотвращения дефицита фолиевой кислоты, который может быть возможным фактором врожденных пороков развития плода. Кроме того, следует тщательно контролировать уровень MHD в плазме крови женщин, принимающих окскарбазепин во время беременности, для обеспечения адекватного контроля приступов.

Период кормления грудью. Окскарбазепин и его активный метаболит (MHD) могут проникать в грудное молоко. Поскольку влияние на младенцев неизвестно, кормление грудью не рекомендуется во время лечения окскарбазепином.

Способность управлять транспортными средствами. Такие побочные эффекты, как головокружение, сонливость, атаксия, двоение в глазах, нечеткость зрения, нарушение зрения, гипонатриемия и помрачение сознания, которые возникают, в частности, в начале лечения или во время коррекции дозы, могут влиять на способность управлять транспортными средствами.