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Активные вещества — “Т”ТЕМГИКОЛУРИЛ (TEMGICOLURILUM)

ТЕМГИКОЛУРИЛ (TEMGICOLURILUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Адаптол® капсулы, 300 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 1174 аптеках
от 324,21 грн
Цены в аптеках
Адаптол® таблетки, 500 мг, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Таблетки, 500 мг, № 20 Олайнфарм
В 1168 аптеках
от 469,20 грн
Цены в аптеках
Мебикар ІС таблетки, 0,5 г, в пачке, в пачке, № 20; ИнтерХим
Мебикар ІС Таблетки, 0,5 г, в пачке, в пачке, № 20 ИнтерХим
В 1152 аптеках
от 314,18 грн
Цены в аптеках
Мебикар ІС таблетки, 0,3 г, в пачке, в пачке, № 20; ИнтерХим
Мебикар ІС Таблетки, 0,3 г, в пачке, в пачке, № 20 ИнтерХим
В 1121 аптеке
от 215,88 грн
Цены в аптеках
Транквилар® ІС таблетки, 0,3 г, блистер, № 20; ИнтерХим
Транквилар® ІС Таблетки, 0,3 г, блистер, № 20 ИнтерХим
В 656 аптеках
от 204,87 грн
Цены в аптеках

темгиколурил – анксиолитическое средство. Устраняет нарушения ночного сна, обладает противосудорожной активностью. Не проявляет центральных или периферических холинолитических свойств. Не обладает миорелаксирующим и прямым снотворным эффектом. Не нарушает координации движений. Экскретируется с мочой в течение 24 ч.

неврозы и неврозоподобные состояния (тревога, эмоциональная лабильность, беспокойство и страх).
Кардиалгия различного происхождения (не связанные с ишемической болезнью сердца).
Для улучшения переносимости нейролептиков и транквилизаторов.
В составе комплексной терапии никотиновой зависимости как средство, уменьшающее тягу к курению.

внутрь, независимо от приема пищи, по 300‒600 мг 2–3 раза в сутки. Максимальная разовая доза 3 г, суточная — 10 г. Курс лечения — от нескольких дней до 2–3 мес. При никотиновой абстиненции применять по 600–1000 мг в сутки на протяжении 5–6 нед.
Дети. Опыт применения детям отсутствует.

повышенная чувствительность к темгиколурилу.

артериальная гипотензия, слабость, головокружение, гипотермия, диспептические явления, аллергические реакции (кожный зуд).

не следует применять во время работы водителям транспортных средств и лицам, чья профессия связана с повышенной концентрацией внимания.

усиливает эффект снотворных средств.

темгиколурил малотоксичен. При значительной передозировке возможно усиление побочных эффектов (в том числе аллергические реакции, диспептические нарушения, слабость, временное снижение АД и температуры тела).
Лечение: необходимо провести промывание желудка и применить общепринятые методы дезинтоксикации, и симптоматическую терапию. Специфический антидот не известен.