ГЕПАРИН НАТРИЙ (HEPARINUM NATRICUM) Действующее вещество
при приеме внутрь разрушается в пищеварительном тракте, поэтому применяют гепарин только парентерально. Не связывается с белками плазмы крови. Относится к антикоагулянтам прямого действия; при парентеральном введении тормозит свертывание крови за счет инактивации тромбина, V, VII, IX факторов и фактора Хагемана. Активирует процесс фибринолиза. Угнетает активность некоторых энзимов: гиалуронидазы, фосфатазы, трипсина. Уменьшает тормозящее влияние простациклина на агрегацию тромбоцитов, обусловленную действием АДФ. Активируя липопротеинлипазу, незначительно снижает уровень ХС и липопротеинов в крови.
T½ составляет 1,32–1,72 ч. Противосвертывающее действие гепарина проявляется сразу после введения и сохраняется в течение 2–3 ч. Не проникает в грудное молоко.
системное применение — лечение тромбофлебита, флебита и тромбоэмболии; ранняя терапия инфаркта миокарда; профилактика тромбоза вен и тромбоэмболии ветвей легочной артерии в послеоперационный период и при длительной иммобилизации; катетеризация полостей сердца; ДВС-синдром (первая фаза); гепаринизация крови при почечном диализе и других вмешательствах с применением экстракорпорального кровообращения, приготовление образцов несвертывающейся крови для лабораторных исследований;
местное применение — варикозное расширение вен, флеботромбоз, тромбофлебит (преимущественно поверхностный), поверхностный перифлебит, флебит после в/в инъекций, тромбоз геморроидальных вен, варикозные язвы конечностей, послеоперационный варикозный флебит, осложнения после удаления подкожных вен нижних конечностей, ушибы, инфильтраты, местные ограниченные отеки, подкожные гематомы, травмы мышц, сухожилий и суставов.
дозу устанавливают с учетом показателей коагулограммы, характера заболевания, возраста, массы тела и чувствительности пациента. Для профилактики тромбоэмболии при проведении хирургического лечения за 2 ч до операции п/к вводят 5000–7500 МЕ гепарина. После операции гепарин в той же дозе вводят каждые 6–8 ч до перевода больного на активный режим. Для профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов при длительной иммобилизации, заболеваниях с повышенным риском развития тромбоза вводят по 5000–7500 МЕ каждые 8–12 ч. При инфаркте миокарда вводят п/к по 7500 МЕ 2–3 раза в сутки или по 12 000–12 500 МЕ 2 раза в сутки. При венозных и артериальных тромбозах и тромбоэмболиях вводят в/в. Взрослым вначале назначают в/в струйно 5000–10 000 МЕ, затем через перфузор 25 000–40 000 МЕ/сут; детям вначале вводят 50 МЕ/кг в/в струйно, затем через перфузор 20 МЕ/кг в 1 ч. При невозможности длительного в/в введения можно использовать интермиттирующее в/в введение или п/к введение. При ДВС-синдроме (первая фаза) препарат вводят в суточной дозе 2500–4000 МЕ в зависимости от показателей лабораторных исследований крови.
Гель и крем наносят тонким слоем, осторожно втирая в пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки. При тромбозе геморроидальных вен применяют либо под повязку (в случае экстраанальных узлов), либо вводят в прямую кишку на тампоне. В зависимости от характера заболевания курс лечения составляет 1–3 нед. Не наносят на открытые раны, слизистые оболочки, область гнойного процесса.
повышенная чувствительность к гепарину, заболевания, сопровождающиеся снижением свертываемости крови (геморрагические диатезы, дефицит факторов свертывания крови, тромбоцитопения), пептическая язва желудка, двенадцатиперстной кишки или гастроеюнального анастомоза, язвенный колит, злокачественные новообразования, некорригируемая АГ, геморрагический инсульт, недавно проведенное оперативное вмешательство (особенно нейрохирургическое или офтальмологическое), наличие стационарного зонда в желудке или кишечнике, травмы ЦНС, ретинопатия, кровоизлияние в стекловидное тело, бактериальный эндокардит, спинномозговая пункция, спинальная анестезия, перидуральная анестезия, угроза выкидыша, наличие обширных раневых поверхностей и повреждений кожи, деструктивный туберкулез легких.
аллергические реакции (эритема, крапивница, зуд кожи и слизистых оболочек, слезотечение, лихорадка, бронхоспазм), кровоизлияния под кожу и в слизистые оболочки, кровотечения из ран, мочевых путей, половых органов, желудочно-кишечное кровотечение, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз в плазме крови, крайне редко — преходящая алопеция, гипоальдостеронизм.
с осторожностью назначают при подозрении на злокачественное новообразование, пациентам со склонностью к кровотечениям, лицам пожилого возраста, при мочекаменной болезни, хроническом алкоголизме.
При применении гепарина контроль количества тромбоцитов в периферической крови следует проводить до введения, на следующий день после введения, каждые 3–4 дня в течение первых 3 нед лечения, в конце лечения. При развитии выраженной тромбоцитопении с уменьшением количества тромбоцитов на 50% исходного уровня гепарин отменяют. Количество тромбоцитов, как правило, начинает уменьшаться на 6–14-й день терапии, однако у пациентов с повышенной чувствительностью это может произойти через несколько часов после начала лечения.
При применении гепарина возможно изменение некоторых показателей лабораторных исследований крови: СОЭ, тестов связывания комплемента, протромбинового времени, уровня Т3 и Т4.
Требуется тщательный медицинский контроль при использовании гепарина у беременных. Женщинам, которым в период беременности проводили терапию гепарином, абсолютно противопоказана эпидуральная анестезия в родовой период.
при одновременном применении с ацетисалициловой кислотой, производными кумарина, фибринолитиками, дипиридамолом, декстраном, пенициллинами в высокой дозе повышается риск возникновения кровотечения. Одновременное назначение с НПВП потенцирует действие гепарина. Парентеральное введение нитроглицерина ослабляет эффект гепарина. Р-р гепарина натрия нельзя смешивать в одном шприце или капельнице с р-рами любых других лекарственных средств.
при развитии опасных для жизни кровотечений в качестве антидота гепарина применяют протамина сульфат (1 мг протамина сульфата нейтрализует действие 100 МЕ гепарина). В течение 90 мин после в/в применения гепарина следует ввести 50% от рассчитанной дозы протамина; 25% дозы — в последующие 3 ч.