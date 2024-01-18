дозу устанавливают с учетом показателей коагулограммы, характера заболевания, возраста, массы тела и чувствительности пациента. Для профилактики тромбоэмболии при проведении хирургического лечения за 2 ч до операции п/к вводят 5000–7500 МЕ гепарина. После операции гепарин в той же дозе вводят каждые 6–8 ч до перевода больного на активный режим. Для профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов при длительной иммобилизации, заболеваниях с повышенным риском развития тромбоза вводят по 5000–7500 МЕ каждые 8–12 ч. При инфаркте миокарда вводят п/к по 7500 МЕ 2–3 раза в сутки или по 12 000–12 500 МЕ 2 раза в сутки. При венозных и артериальных тромбозах и тромбоэмболиях вводят в/в. Взрослым вначале назначают в/в струйно 5000–10 000 МЕ, затем через перфузор 25 000–40 000 МЕ/сут; детям вначале вводят 50 МЕ/кг в/в струйно, затем через перфузор 20 МЕ/кг в 1 ч. При невозможности длительного в/в введения можно использовать интермиттирующее в/в введение или п/к введение. При ДВС-синдроме (первая фаза) препарат вводят в суточной дозе 2500–4000 МЕ в зависимости от показателей лабораторных исследований крови.

Гель и крем наносят тонким слоем, осторожно втирая в пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки. При тромбозе геморроидальных вен применяют либо под повязку (в случае экстраанальных узлов), либо вводят в прямую кишку на тампоне. В зависимости от характера заболевания курс лечения составляет 1–3 нед. Не наносят на открытые раны, слизистые оболочки, область гнойного процесса.