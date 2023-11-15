перорально; взрослым пациентам, инфицированным ВИЧ-1, без документально подтвержденной или клинически подозреваемой резистентности к ЛС класса ингибиторов интегразы рекомендуемая доза — 50 мг 1 раз в сутки (можно применять 2 раза в сутки при одновременном применении с эфавиренцом, невирапином, типранавиром/ритонавиром или рифампицином; взрослым пациентам, инфицированным ВИЧ-1, с резистентностью к ЛС класса ингибиторов интегразы (документально подтвержденной или клинически подозреваемой) — 50 мг 2 раза в сутки, для детей в возрасте от 12 до 17 лет, масса тела которых менее 40 кг, инфицированных ВИЧ 1, без резистентности к ЛС класса ингибиторов интегразы рекомендуемая доза — 50 мг 1 раз в сутки.