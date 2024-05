Фармакодинамика. Данные 9 плацебо-контролируемых исследований (в которых 1 634 пациента получали цилостазол) показали, что цилостазол улучшает способность к физической нагрузке, что измеряется по изменениям абсолютного расстояния перемежающейся хромоты (ACD, или максимальной дистанции ходьбы) и начального перемежающегося расстояния хромоты (ICD, или дистанции ходьбы без боли) на беговой дорожке. После 24 недель лечения цилостазолом по 100 мг 2 раза в сутки средний прирост ACD составлял от 60,4 до 129,1 метра, а средний прирост ICD — от 47,3 до 93,6 метра.

Мета-анализ 9 исследований показал значительное абсолютное увеличение максимальной дистанции ходьбы (ACD) на 42 м при применении цилостазола 100 мг 2 раза в сутки по сравнению с исходным уровнем, по сравнению с плацебо. Это соответствует относительному улучшению на 100% по сравнению с плацебо. Этот эффект был меньше у диабетиков, чем у недиабетиков.

Исследования на животных показали, что цилостазол обладает сосудорасширяющими свойствами. Это было продемонстрировано в небольших исследованиях на людях, в которых кровоток в голеностопном суставе измеряли с помощью тензометрической плетизмографии. Цилостазол также подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток у крыс и клеток гладких мышц человека in vitro. Кроме того, он подавляет реакцию высвобождения тромбоцитарного фактора роста и тромбоцитарного фактора 4 (PF-4) в тромбоцитах человека.

Исследования на животных и людях (in vivo и ex vivo) показали, что цилостазол вызывает обратимое угнетение агрегации тромбоцитов. Ингибирование является эффективным в отношении ряда агрегатов (включая силы сдвига, арахидоновую кислоту, коллаген, АДФ и адреналин). В организме человека ингибирование длится до 12 ч. После прекращения применения цилостазола агрегация восстанавливается в течение 48–96 ч без обратной гиперагрегации. Влияние цилостазола на циркулирующие липиды плазмы крови исследовали у пациентов во время его применения. Через 12 недель применения 100 мг цилостазола 2 раза в сутки привело к снижению уровня ТГ на 0,33 ммоль/л (15%) и повышению уровня ХС ЛПВП на 0,10 ммоль/л (10%) по сравнению с плацебо.

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование IV фазы было проведено для изучения долгосрочных эффектов цилостазола, сосредоточившись на смертности и безопасности. В целом 1 439 пациентов с перемежающейся хромотой без сердечной недостаточности получали лечение цилостазолом или плацебо в течение 3 лет. Что касается смертности, то частота событий (Каплан-Мейер) для смертей, которые наблюдались в течение 36 мес при применении исследуемого препарата и средней продолжительности лечения 18 месяцев, составляла 5,6% (95% доверительный интервал от 2,8 до 8,4%) для цилостазола и 6,8% (95% доверительный интервал от 1,9 до 11,5%) для плацебо. Длительное лечение цилостазолом не вызывало беспокойства относительно безопасности.

Фармакокинетика. У пациентов с нарушениями периферического кровообращения стационарное состояние достигалось в течение 4 дней после многократного приема 100 мг цилостазола 2 раза в сутки. С увеличением дозы C max цилостазола и его циркулирующих первичных метаболитов увеличивается непропорционально. Однако AUC цилостазола и его метаболитов увеличивается примерно пропорционально дозе. Мнимый Т ½ цилостазола составляет 10,5 ч. Существует 2 основных метаболита — дегидро-цилостазол и 4’-транс-гидрокси-цилостазол, которые имеют подобный T ½ . Дегидро-метаболит в 4-7 раз эффективнее как антитромбоцитарное средство, чем исходное соединение, тогда как 4’-транс-гидрокси-метаболит на ¹/₅ эффективнее. Концентрации в плазме крови (измеренные с помощью AUC) дегидро- и 4’-транс-гидрокси метаболитов составляют примерно 41% и 12% от концентрации цилостазола соответственно.

Цилостазол в основном выводится путем метаболизма, а метаболиты впоследствии выводятся с мочой. Основными изоферментами, участвующими в метаболизме, являются цитохром Р450 CYP 3A4, в меньшей степени CYP 2C19 и еще в меньшей степени CYP 1A2.

Элиминация происходит преимущественно через мочу (74%), остальное выводится с калом. Неизмеримое количество неизмененного цилостазола выводится с мочой и менее 2% дозы выводится в виде метаболита дегидро-цилостазола. Примерно 30% дозы выводится с мочой в виде 4’-транс-гидрокси метаболита. Остальное выводится в виде метаболитов, ни один из которых не составляет более 5% от общего количества, выводимого.

Цилостазол на 95-98% связывается с белками, преимущественно с альбумином. Дегидро-метаболит и 4’-транс-гидрокси-метаболит связываются с белками на 97,4% и 66% соответственно.

Нет доказательств того, что цилостазол индуцирует печеночные микросомальные ферменты.

Возраст и пол не имели существенного влияния на фармакокинетику цилостазола и его метаболитов у здоровых добровольцев в возрасте 50-80 лет.

У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек свободная фракция цилостазола была на 27% выше, C max и AUC — на 29% и 39% ниже соответственно, чем у пациентов с нормальной функцией почек. C max и AUC дегидрометаболита были на 41% и 47% ниже соответственно у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек, чем у пациентов с нормальной функцией почек. C max и AUC 4’-транс-гидрокси метаболита были на 173% и 209% выше соответственно у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек. Лекарственное средство не следует применять пациентам с клиренсом креатинина <25 мл/мин.

Нет данных по применению препарата пациентам с печеночной недостаточностью средней и тяжелой степени. Поскольку цилостазол в значительной степени метаболизируется печеночными ферментами, это лекарственное средство не следует принимать таким пациентам.

Доклинические данные по безопасности. Цилостазол и несколько его метаболитов являются ингибиторами ФЭД 3, которые подавляют деградацию циклического АМФ, что приводит к повышению уровня цАМФ в различных тканях, включая тромбоциты и кровеносные сосуды. Как и другие положительные инотропные и сосудорасширяющие вещества, цилостазол вызывает поражение сердечно-сосудистой системы у собак. эти поражения не наблюдались у крыс или обезьян и считаются видоспецифическими. Исследование интервала QTc у собак и обезьян не выявили удлинения интервала QTc после введения цилостазола или его метаболитов.

Исследования мутагенности были отрицательными в тестах на мутацию бактериальных генов, репарацию бактериальной ДНК, мутацию генов клеток млекопитающих и хромосомные аберрации в костном мозге мышей in vivo. В тестах in vitro на половых клетках китайских хомяков цилостазол приводил к слабому, но значительному увеличению частоты хромосомных аберраций. Двухлетние пероральные (диетические) исследования канцерогенности проводились на крысах в дозах до 500 мг/кг/сут и на мышах в дозах до 1 000 мг/кг/сут. В этих исследованиях не было выявлено никаких необычных неопластических явлений.

Молодняк крыс, получавших цилостазол во время беременности, имели сниженный вес. Кроме того, у плодов в диапазоне высоких доз наблюдалось увеличение внешних, висцеральных и скелетных пороков развития. При меньших дозах наблюдалась задержка окостенения. Облучение на поздних сроках беременности приводило к увеличению количества мертворождений и снижению веса потомства. У кроликов все чаще наблюдалась задержка окостенения грудины.

Цилостазол ингибирует созревание ооцитов у мышей in vitro и вызывает нарушение фертильности у самок мышей. У крыс или нечеловеческих приматов не наблюдалось никакого влияния на фертильность. Значение для человека неизвестно.