ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*) Действующее вещество
Пастушьей сумки трава Трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 12,67 грн
Форма выпуска: трава.
трава пастушьей сумки содержит сапонин, витамин К, ацетилхолин, тирамин, органические кислоты, дубильные вещества. Усиливает тонус миометрия, оказывает гемостатическое действие.
атония матки, маточное кровотечение.
внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в сутки после еды.
период беременности.
не выявлены.