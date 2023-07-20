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Активные вещества — “П”ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*)

ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Пастушьей сумки трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Пастушьей сумки трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 317 аптеках
от 22,99 грн
Цены в аптеках
Пастушьей сумки трава трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Пастушьей сумки трава Трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 254 аптеках
от 12,67 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: трава.

трава пастушьей сумки содержит сапонин, витамин К, ацетилхолин, тирамин, органические кислоты, дубильные вещества. Усиливает тонус миометрия, оказывает гемостатическое действие.

атония матки, маточное кровотечение.

внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в сутки после еды.

период беременности.

не выявлены.