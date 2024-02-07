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Активные вещества — “Б”БЕТАГИСТИН (BETAHISTINUM)

БЕТАГИСТИН (BETAHISTINUM) Действующее вещество

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Найдено: 32 препарата
Вестинорм® таблетки, 24 мг, блистер, № 60; Фармак
Вестинорм® Таблетки, 24 мг, блистер, № 60 Фармак
В 1070 аптеках
от 364,10 грн
Цены в аптеках
Бетагистин-КВ таблетки, 24 мг, № 30; Киевский витаминный завод
Бетагистин-КВ Таблетки, 24 мг, № 30 Киевский витаминный завод
В 1046 аптеках
от 148,30 грн
Цены в аптеках
Бетагистин-КВ таблетки, 16 мг, № 30; Киевский витаминный завод
Бетагистин-КВ Таблетки, 16 мг, № 30 Киевский витаминный завод
В 1004 аптеках
от 111,83 грн
Цены в аптеках
Бетасерк® таблетки, 24 мг, блистер, № 20; Abbott Healthcare Products
Бетасерк® Таблетки, 24 мг, блистер, № 20 Abbott Healthcare Products
В 1000 аптеках
от 523,97 грн
Цены в аптеках
Бетасерк® таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Abbott Healthcare Products
Бетасерк® Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Abbott Healthcare Products
В 944 аптеках
от 550,73 грн
Цены в аптеках
Вестинорм® таблетки, 16 мг, блистер, № 60; Фармак
Вестинорм® Таблетки, 16 мг, блистер, № 60 Фармак
В 889 аптеках
от 288,09 грн
Цены в аптеках
Вестинорм® таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Фармак
Вестинорм® Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Фармак
В 801 аптеке
от 160,10 грн
Цены в аптеках
Вестинорм® таблетки, 24 мг, блистер, № 30; Фармак
Вестинорм® Таблетки, 24 мг, блистер, № 30 Фармак
В 700 аптеках
от 196,70 грн
Цены в аптеках
Вестинорм® таблетки, 8 мг, блистер, № 30; Фармак
Вестинорм® Таблетки, 8 мг, блистер, № 30 Фармак
В 628 аптеках
от 127,03 грн
Цены в аптеках
Бетагис таблетки, 16 мг, блистер, № 90; Асино Украина
Бетагис Таблетки, 16 мг, блистер, № 90 Асино Украина
В 549 аптеках
от 407,45 грн
Цены в аптеках
Медогистин таблетки, 24 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 30; Medochemie Ltd
Медогистин Таблетки, 24 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 30 Medochemie Ltd
В 497 аптеках
от 151,20 грн
Цены в аптеках
Аверо таблетки, 24 мг, блистер, № 60; Polpharma
Аверо Таблетки, 24 мг, блистер, № 60 Polpharma
В 438 аптеках
от 463,34 грн
Цены в аптеках
Медогистин таблетки, 16 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 30; Medochemie Ltd
Медогистин Таблетки, 16 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 30 Medochemie Ltd
В 411 аптеке
от 122,51 грн
Цены в аптеках
Бетагис таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Асино Украина
Бетагис Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Асино Украина
В 329 аптеках
от 169,47 грн
Цены в аптеках
Бетагистин-КВ таблетки, 8 мг, № 30; Киевский витаминный завод
Бетагистин-КВ Таблетки, 8 мг, № 30 Киевский витаминный завод
В 270 аптеках
от 67,30 грн
Цены в аптеках
Авертид раствор для перорального применения, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1; Эрсель Фарма Украина
Авертид Раствор для перорального применения, 8 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Эрсель Фарма Украина
В 44 аптеках
от 192,80 грн
Цены в аптеках
Максгистин таблетки, 24 мг, блистер в пачке, № 30; Здоровье
Максгистин Таблетки, 24 мг, блистер в пачке, № 30 Здоровье
В 11 аптеках
от 101,78 грн
Цены в аптеках
Максгистин таблетки, 16 мг, блистер в пачке, № 30; Здоровье
Максгистин Таблетки, 16 мг, блистер в пачке, № 30 Здоровье
В 4 аптеках
от 84,39 грн
Цены в аптеках
Бетасерк® таблетки, 8 мг, блистер, № 30; Abbott Healthcare Products
Бетасерк® Таблетки, 8 мг, блистер, № 30 Abbott Healthcare Products
В 1 аптеке
от 520,50 грн
Цены в аптеках
Аверо таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Polpharma
Аверо Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 127 аптеках других городов
от 121,45 грн
Цены в других городах
Бетагистин-Тева таблетки, 24 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Бетагистин-Тева Таблетки, 24 мг, блистер, № 20 Тева Украина
В 67 аптеках других городов
от 210,00 грн
Цены в других городах
Бетагистин-Тева таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Бетагистин-Тева Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 31 аптеке других городов
от 141,10 грн
Цены в других городах
Вестибо таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Вестибо Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 3 аптеках других городов
от 319,87 грн
Цены в других городах
Вестибо таблетки, 24 мг, блистер, № 60; Тева Украина
Вестибо Таблетки, 24 мг, блистер, № 60 Тева Украина
В 3 аптеках других городов
от 1140,97 грн
Цены в других городах
Вазосерк Дуо таблетки, 24 мг, блистер, № 30; Propharma International
Вазосерк Дуо Таблетки, 24 мг, блистер, № 30 Propharma International
Нет в наличии
Вазосерк Форт таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Propharma International
Вазосерк Форт Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Propharma International
Нет в наличии
Вергостин таблетки, 24 мг, блистер, № 30; SUN
Вергостин Таблетки, 24 мг, блистер, № 30 SUN
Нет в наличии
Вестибо таблетки, 8 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Вестибо Таблетки, 8 мг, блистер, № 30 Тева Украина
Нет в наличии
Вестибо таблетки, 24 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Вестибо Таблетки, 24 мг, блистер, № 20 Тева Украина
Нет в наличии
Бе-Стеди таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Бе-Стеди Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Бе-Стеди таблетки, 24 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Бе-Стеди Таблетки, 24 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Бетагистин-Тева таблетки, 8 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Бетагистин-Тева Таблетки, 8 мг, блистер, № 30 Тева Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для перорального применения.

бетагистин оказывает слабое агонистическое действие на Н1-рецепторы и выраженное антагонистическое — на Н3-рецепторы гистамина в центральной и вегетативной нервной системе. Кроме того, установлено, что бетагистин оказывает дозозависимый ингибирующий эффект на генерацию пиковых потенциалов в нейронах латеральных и медиальных вестибулярных ядер.
Бетагистин ускоряет процесс востановления вестибулярной функции после односторонней нейрэктомии, ускоряя и облегчая процесс центральной вестибулярной компенсации. Этот эффект характеризируется усилением регуляции обмена и высвобождения гистамина и реализуется в результате антагонизма H3-рецепторов. Бетагистин усиливает обмен и высвобождение гистамина, блокируя пресинаптические H3-рецепторы, что приводит к снижению их чувствительности. Подобное действие на гистаминергическую систему объясняет эффективность бетагистина при лечении головокружения и вестибулярных нарушений.
После перорального приема бетагистин быстро и полностью абсорбируется в ЖКТ. Быстро и прочти полностью метаболизируется с образованием 2-пиридилуксусной кислоты (фармакологически неактивного метаболита). Уровень концентрации бетагистина в плазме крови низкий (ниже границы определения <100 пг/мл). В связи с этим фармакокинетические анализы проводят путем измерения метаболита 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче. Cmax метаболита в плазме крови достигается через 1 ч после приема. T½ 2-пиридилуксусной кислоты составляет приблизительно 3,5 ч. 2-Пиридилуксусная кислота быстро выводится из организма с мочой. При приеме препарата в дозировании 8–48 мг около 85% начальной дозы определяется в моче. Выделение бетагистина почками или с калом незначительное.

синдром Меньера и другие нарушения вестибулярного аппарата, сопровождающиеся головокружением, шумом и болью в ушах, тошнотой, рвотой, снижением остроты слуха.

принимают во время или после еды 24–48 мг/сут в 2–3 приема.

БА, феохромоцитома, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

в отдельных случаях возможны тошнота, рвота, головная боль, повышенная утомляемость, чувство оглушенности, тремор, парестезии, кожная сыпь.

необходимо соблюдать осторожность при назначении пациентам, имеющим указания в анамнезе на язву желудка или двенадцатиперстной кишки.
Бетагистин не следует назначать в I триместр беременности, а в последующие месяцы и в период кормления грудью при его назначении необходимо соблюдать особую осторожность.

антигистаминные средства являются антагонистами бетагистина, поэтому их необходимо отменить перед началом терапии. При одновременном назначении следует учитывать, что их действие взаимно ослабляется, а также то, что антигистаминные препараты могут оказывать седативное действие и при быстрой отмене возможны нарушения сна и беспокойство. Антигистаминные препараты следует отменять постепенно — в течение 6 дней. При быстрой отмене следует дополнительно (на несколько дней) назначить седативное средство.

по аналогии с гистамином возможны головная боль, головокружение, гиперемия кожи лица и верхней половины туловища, тахикардия, артериальная гипотензия, бронхоспазм, отек Квинке. Лечение: эпинефрин, кортизон, быстродействующие антигистаминные средства, при стабильной гемодинамике — промывание желудка, активированный уголь, мероприятия, направленные на ускорение элиминации.