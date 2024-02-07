бетагистин оказывает слабое агонистическое действие на Н 1 -рецепторы и выраженное антагонистическое — на Н 3 -рецепторы гистамина в центральной и вегетативной нервной системе. Кроме того, установлено, что бетагистин оказывает дозозависимый ингибирующий эффект на генерацию пиковых потенциалов в нейронах латеральных и медиальных вестибулярных ядер.

Бетагистин ускоряет процесс востановления вестибулярной функции после односторонней нейрэктомии, ускоряя и облегчая процесс центральной вестибулярной компенсации. Этот эффект характеризируется усилением регуляции обмена и высвобождения гистамина и реализуется в результате антагонизма H 3 -рецепторов. Бетагистин усиливает обмен и высвобождение гистамина, блокируя пресинаптические H 3 -рецепторы, что приводит к снижению их чувствительности. Подобное действие на гистаминергическую систему объясняет эффективность бетагистина при лечении головокружения и вестибулярных нарушений.

После перорального приема бетагистин быстро и полностью абсорбируется в ЖКТ. Быстро и прочти полностью метаболизируется с образованием 2-пиридилуксусной кислоты (фармакологически неактивного метаболита). Уровень концентрации бетагистина в плазме крови низкий (ниже границы определения <100 пг/мл). В связи с этим фармакокинетические анализы проводят путем измерения метаболита 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче. C max метаболита в плазме крови достигается через 1 ч после приема. T ½ 2-пиридилуксусной кислоты составляет приблизительно 3,5 ч. 2-Пиридилуксусная кислота быстро выводится из организма с мочой. При приеме препарата в дозировании 8–48 мг около 85% начальной дозы определяется в моче. Выделение бетагистина почками или с калом незначительное.