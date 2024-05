данные, касающиеся острой передозировки, получены только в ходе клинических исследований. На фоне применения биластина в дозах, превышающих терапевтические в 10–11 раз, побочные действия у здоровых добровольцев возникали в 2 раза чаще, чем на фоне применения плацебо. Побочные действия, которые отмечались чаще, включали головокружение, головную боль и тошноту. Серьезных побочных реакций и значительного увеличения продолжительности интервала Q–T c не отмечено. В ходе перекрестного исследования с измерением интервалов Q–T/Q–T c , в котором изучали влияние многократного применения биластина на реполяризацию желудочков, статистически значимого удлинения интервала Q–T c не выявлено.

Лечение. В случае передозировки рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия. Специфический антидот для биластина неизвестен.