внутрь, в/м и в/в. Взрослым назначают внутрь с профилактической целью по 100–300 мг/сут, с лечебной — по 600–2000 мг/сут в 3 приема. Детям 1-го года жизни, находящимся на искусственном вскармливании, с профилактической целью назначают по 30–50 мг/сут; с 2 до 18 лет — по 100–200 мг/сут. С терапевтической целью детям в возрасте до 3 лет — по 300–500 мг/сут; 4–18 лет — по 500–1000 мг/сут в 2–3 приема. В период беременности и кормления грудью — 300 мг/сут в течение 10–15 дней, далее — по 100 мг/сут.

Парентерально вводят в виде р-ра натриевой соли (натрия аскорбат). Лечебные дозы для взрослых составляют 1 мл 10% или 1–3 мл 5% р-ра в сутки. Детям назначают 1–2 мл 5% р-ра. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом характера патологического процесса и эффективности терапии.

Интравагинально, по 1 таблетке 1 раз в сутки, лучше вечером (глубоко во влагалище). При нарушениях вагинальной флоры легкой и средней степени достаточно применения в течение 6 сут. Длительное лечение на протяжении нескольких недель показано при тяжелых нарушениях молочнокислой вагинальной флоры или в период беременности.