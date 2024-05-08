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Активные вещества — “А”АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBICUM)

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBICUM) Действующее вещество

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Найдено: 38 препаратов
Аскорбиновая кислота драже, 50 мг, контейнер, № 160; Киевский витаминный завод
Аскорбиновая кислота Драже, 50 мг, контейнер, № 160 Киевский витаминный завод
В 1099 аптеках
от 33,21 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 912 аптеках
от 37,80 грн
Цены в аптеках
Витамин C 500 таблетки жевательные, 0,5 г, контейнер, с персиковым вкусом, с персиковым вкусом, № 30; Киевский витаминный завод
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 0,5 г, контейнер, с персиковым вкусом, с персиковым вкусом, № 30 Киевский витаминный завод
В 831 аптеке
от 33,83 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом клубники, со вкусом клубники, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом клубники, со вкусом клубники, № 10 Киевский витаминный завод
В 810 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 10 Киевский витаминный завод
В 810 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, № 10 Киевский витаминный завод
В 808 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 10 Киевский витаминный завод
В 803 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом тутти-фрутти, со вкусом тутти-фрутти, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом тутти-фрутти, со вкусом тутти-фрутти, № 10 Киевский витаминный завод
В 800 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом банана, со вкусом банана, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом банана, со вкусом банана, № 10 Киевский витаминный завод
В 787 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 773 аптеках
от 48,97 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом манго, со вкусом манго, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом манго, со вкусом манго, № 10 Киевский витаминный завод
В 773 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом дыни, со вкусом дыни, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом дыни, со вкусом дыни, № 10 Киевский витаминный завод
В 770 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Аскорбинка-КВ таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 10; Киевский витаминный завод
Аскорбинка-КВ Таблетки, 25 мг, в этикетке, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 10 Киевский витаминный завод
В 747 аптеках
от 6,20 грн
Цены в аптеках
Витамин C 500 таблетки жевательные, 0,5 г, контейнер, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 30; Киевский витаминный завод
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 0,5 г, контейнер, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 30 Киевский витаминный завод
В 743 аптеках
от 32,86 грн
Цены в аптеках
Витамин C 500 таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 60; Киевский витаминный завод
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 60 Киевский витаминный завод
В 741 аптеке
от 65,11 грн
Цены в аптеках
Витамин C 500 таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с персиковым вкусом, с персиковым вкусом, № 60; Киевский витаминный завод
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с персиковым вкусом, с персиковым вкусом, № 60 Киевский витаминный завод
В 597 аптеках
от 65,71 грн
Цены в аптеках
Витамин C 500 таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 10; Киевский витаминный завод
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с апельсиновым вкусом, с апельсиновым вкусом, № 10 Киевский витаминный завод
В 487 аптеках
от 12,82 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота драже, 50 мг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Аскорбиновая кислота Драже, 50 мг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 229 аптеках
от 12,47 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Аскорбиновая кислота-Здоровье Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 196 аптеках
от 35,24 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Аскорбиновая кислота-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 117 аптеках
от 27,63 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лекхим-Харьков
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лекхим-Харьков
В 92 аптеках
от 44,00 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лекхим-Харьков
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лекхим-Харьков
В 90 аптеках
от 51,50 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 36 аптеках
от 43,30 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 21,00 грн
Цены в аптеках
Витамин C 500 таблетки жевательные, 500 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 500 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 15,60 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 41,00 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 61,65 грн
Цены в аптеках
Витамин C таблетки жевательные, 500 мг, блистер, № 56; ИнтерХим
Витамин C Таблетки жевательные, 500 мг, блистер, № 56 ИнтерХим
В 1 аптеке
от 101,85 грн
Цены в аптеках
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Аскорбиновая кислота Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 55 аптеках других городов
от 31,00 грн
Цены в других городах
Витамин C таблетки жевательные, 500 мг, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 24; ИнтерХим
Витамин C Таблетки жевательные, 500 мг, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 24 ИнтерХим
В 14 аптеках других городов
от 51,61 грн
Цены в других городах
Аскорбиновая кислота таблетки жевательные, 50 мг, блистер, № 50; Лубныфарм
Аскорбиновая кислота Таблетки жевательные, 50 мг, блистер, № 50 Лубныфарм
В 12 аптеках других городов
от 30,00 грн
Цены в других городах
Витамин C 500 таблетки жевательные, 500 мг, контейнер, № 30; Корпорация Здоровье
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 500 мг, контейнер, № 30 Корпорация Здоровье
В 11 аптеках других городов
от 24,64 грн
Цены в других городах
Витамин C таблетки жевательные, 500 мг, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 56; ИнтерХим
Витамин C Таблетки жевательные, 500 мг, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 56 ИнтерХим
В 11 аптеках других городов
от 108,41 грн
Цены в других городах
Витамин C 500 таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с персиковым вкусом, с персиковым вкусом, № 10; Киевский витаминный завод
Витамин C 500 Таблетки жевательные, 0,5 г, блистер, с персиковым вкусом, с персиковым вкусом, № 10 Киевский витаминный завод
В 2 аптеках других городов
от 13,52 грн
Цены в других городах
Витамин C таблетки жевательные, 500 мг, блистер, № 24; ИнтерХим
Витамин C Таблетки жевательные, 500 мг, блистер, № 24 ИнтерХим
В 2 аптеках других городов
от 46,49 грн
Цены в других городах
Аскорбиновая кислота драже, 50 мг, контейнер, в пачке, в пачке, № 50; Технолог
Аскорбиновая кислота Драже, 50 мг, контейнер, в пачке, в пачке, № 50 Технолог
Нет в наличии
Аскорбиновая кислота таблетки, 25 мг, контейнер, № 50; Технолог
Аскорбиновая кислота Таблетки, 25 мг, контейнер, № 50 Технолог
Нет в наличии
Аскорбиновая кислота таблетки, 25 мг, контейнер, № 100; Технолог
Аскорбиновая кислота Таблетки, 25 мг, контейнер, № 100 Технолог
Нет в наличии

аскорбиновая кислота, или витамин С, обладает сильно выраженными восстановительными свойствами. Относится к группе водорастворимых витаминов. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, оказывает влияние на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходима для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и принимает участие в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антидотными свойствами.
Дефицит витамина С в пище приводит к развитию гипо- или авитаминоза С, поскольку в организме этот витамин не синтезируется.

заболевания, при которых требуется дополнительное введение витамина С: для профилактики и лечения цинги, при кровотечениях (маточных, легочных, носовых, геморрагических диатезах, кровотечениях, возникающих при лучевой болезни), при различных интоксикациях и инфекционных заболеваниях, нефропатии беременных, болезни Аддисона, передозировке антикоагулянтов, переломах костей и длительно незаживающих ранах, дистрофии, соблюдении редукционных диет, в период реконвалесценции, беременности и кормления грудью, при повышенных умственных и физических нагрузках, а также для неспецифической профилактики инфекционных заболеваний.

внутрь, в/м и в/в. Взрослым назначают внутрь с профилактической целью по 100–300 мг/сут, с лечебной — по 600–2000 мг/сут в 3 приема. Детям 1-го года жизни, находящимся на искусственном вскармливании, с профилактической целью назначают по 30–50 мг/сут; с 2 до 18 лет — по 100–200 мг/сут. С терапевтической целью детям в возрасте до 3 лет — по 300–500 мг/сут; 4–18 лет — по 500–1000 мг/сут в 2–3 приема. В период беременности и кормления грудью — 300 мг/сут в течение 10–15 дней, далее — по 100 мг/сут.
Парентерально вводят в виде р-ра натриевой соли (натрия аскорбат). Лечебные дозы для взрослых составляют 1 мл 10% или 1–3 мл 5% р-ра в сутки. Детям назначают 1–2 мл 5% р-ра. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом характера патологического процесса и эффективности терапии.
Интравагинально, по 1 таблетке 1 раз в сутки, лучше вечером (глубоко во влагалище). При нарушениях вагинальной флоры легкой и средней степени достаточно применения в течение 6 сут. Длительное лечение на протяжении нескольких недель показано при тяжелых нарушениях молочнокислой вагинальной флоры или в период беременности.

повышенная чувствительность к аскорбиновой кислоте.

аллергические реакции, гипервитаминоз С; прием в дозе более 1 г/сут может вызывать изжогу, диарею, кристаллурию и образование уратных и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевых путях.

с осторожностью назначают больным с гиперкоагуляцией, тромбофлебитом и склонностью к тромбообразованию, а также при сахарном диабете. При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г. При использовании аскорбиновой кислоты в высоких дозах необходим контроль функции почек и уровня АД, а также функции поджелудочной железы. Недостаток витамина С в рационе беременных может быть опасным для плода, однако применение его в высоких дозах в период беременности также может отрицательно повлиять на развитие плода. Аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко, поэтому в период кормления грудью витамин С следует применять под контролем врача.

абсорбция витамина С снижается при одновременном применении пероральных контрацептивных средств, употреблении свежих фруктов или овощных соков, щелочных напитков. Аскорбиновая кислота при пероральном приеме повышает абсорбцию пенициллина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.

при длительном применении в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, нарушение функции почек, повышение АД.