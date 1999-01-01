Київ
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.1.
Дієтичні добавки для нормалізації функції зору
15.2.
Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота
15.3.
Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
15.4.
Тканеспецифічні дієтичні добавки — стимулятори регенерації
15.5.
Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах
15.6.
Дієтичні добавки, що застосовують при інфекціях
15.7.
Дієтичні добавки, що застосовують при новоутвореннях
15.8.
Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
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Нутроф® Форте
Капсули №30
Лаборатуар Теа
від
517,56
грн
в 859 аптеках
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ПЕРФЕКТИЛ ОРІДЖИНАЛ
Таблетки №30
Дельта Медікел
від
401,02
грн
в 797 аптеках
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ДЕРМАПРО АКНЕ
Капсули №30
Дельта Медікел
від
641,36
грн
в 794 аптеках
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ОПТИКС ПРЕМІУМ
Капсули №30
Київський вітамінний завод
від
432,96
грн
в 782 аптеках
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Слезавіт
Капсули №30
Уорлд Медицин
від
348,02
грн
в 752 аптеках
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ
Таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
704,50
грн
в 727 аптеках
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ВІЗІЛОТОН® КОМПЛЕКС
Капсули блістер №30
Фармак
від
345,98
грн
в 723 аптеках
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Візивіт
Капсули 0,2 г №30
Київський вітамінний завод
від
271,07
грн
в 722 аптеках
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Ресвега® Форте
Капсули №60
Лаборатуар Теа
від
747,80
грн
в 716 аптеках
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ОПТИКС ФОРТЕ
Капсули №60
Київський вітамінний завод
від
465,47
грн
в 703 аптеках
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ВОРМІЛ ФІТО
Сироп 200 мл №1
Мілі Хелскере
від
236,69
грн
в 690 аптеках
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Доппельгерц® Актив вітаміни для здоров'я шкіри, волосся і нігтів
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
282,52
грн
в 677 аптеках
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Зест Б'юті Волосся Нігті Шкіра
Капсули №30
Дельта Медікел
від
280,10
грн
в 675 аптеках
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БіоГая ПроДентіс
Пастилки №30
Дельта Медікел
від
514,50
грн
в 664 аптеках
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НАТХЕЛС Б'ЮТІ БАННІ
Пастилки желейні зі смаком вершків і полуниці №54
NatHealth Sp.z.o.o
від
423,36
грн
в 656 аптеках
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Ворматік
Сироп флакон 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від
203,00
грн
в 634 аптеках
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Зест Б'юті Біотин Комплекс
Капсули №30
Дельта Медікел
від
231,52
грн
в 629 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген 11.000 Плюс
Розчин питний флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
1279,20
грн
в 609 аптеках
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ВОРМІЛ ФІТО
Капсули №60
Мілі Хелскере
від
294,42
грн
в 603 аптеках
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Цитизин
Рідина саше 15 мл №20
Брушетіні
від
849,80
грн
в 588 аптеках
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Форма випуску
Міцне волосся, табл.
гель
гран.
др.
екстракт
емул. д/внутр. заст.
збір
каплети
капс.
капс. желат.
капс. жув.
капс. м'які
капс. м'які желат.
крап.
пастилки
пастилки желейні
пастилки желейні пектинові
пастилки жув.
плитки
подушечки
пор.
р-н
р-н питний
р-н д/пиття
р-н д/полоскання
рідина
сироп
сироп д/перорал. застос.
табл.
табл. в/о
табл. д/розсмоктування
табл. жув.
табл. шип.
табл.жув. смак чорниця-персик
трава
цукерки
чай
№ 1
№ 21
№ 28
№ 35
№ 49
№10
№12
№41
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Дозування
0.2 г
0.4 г
0.5 г
0.6 г
0.25 г
0.35 г
0.435 г
1 г
1.5 г
5 мг
10 мг
20 мг
40 мг
120 мг
140 мг
150 мг
250 мг
270 мг
320 мг
370 мг
400 мг
420 мг
425 мг
450 мг
470 мг
480 мг
500 мг
506 мг
540 мг
600 мг
650 мг
663 мг
800 мг
1000 мг
1000 мкг
1400 мг
2000 мкг
5000 мг
5000 мкг
10000 мкг
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Пакування
0.5 г
0.25 г
1.5 г
15 мл
30 мл
50 г
50 мл
100 г
100 мл
120 мл
150 г
200 мл
300 г
550 г
1000 г
банка
банка 180 г
банка полімер.
блістер
блістер 735 мг
блістер у пачці
капс.
комбі-уп.
контейнер
пакет 100 г
пакетик
пляшка скляна 120 мл
саше
саше 1 г
саше 3 г
саше 5 г
саше 15 мл
стік
стік 2 г
стік 5 г
стік 20 мл
стік-пакетик 10 мл
стік-пакетик 15 мл
туба
тюбик
фл.
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. скляний
фл. скляний 160 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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4
6
8
10
14
15
20
25
27
30
36
40
45
50
54
60
80
90
100
110
120
150
180
200
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Aconitum
BIOFTA
Besins Healthcare
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Biotrade Bulgaria
Bioveta
Country Life
Delta Medical Promotions AG
EuBion Corporation
Farmaceutici Procemsa
Fito Pharma
GAP S.A.
Garden State Nutritionals
Geltec Private Limited
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Hairburst
Hankintatukku Oy
Healthyway Production
INNOPHARMA
Industrial Farmaceutica Cantabria S.A.
Ineldea
Innovative Pharma Baltics
Juva Sante International
KRKA d.d. Novo Mesto
LONG LIFE INC
Laboratorios Bio-DIS Espana
MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
MEGA LIFESCIENCES
Merz Pharmaceuticals
Metagenics Inc.
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
NatHealth Sp.z.o.o
Nextpharm GmbH
Nu-Health Products Co
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
OstroVit Sp. Z.o.o
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Pharmatech AS
Polpharma
Puritan's Pride
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
S.K.M. Herboceuticals
ShenZhen Hongsen Biology Industry
ShenZhen Unison Bio-Tech Co. Ltd
Softgel Healthcare
Solgar Vitamin and Herb
Swanson Health Products
Swiss Energy Pharma
Tactus Nutrasciences LLP
The Company Bios Line S.p.A.
Unimed Pharma
VP Laboratory LTD
Vardhman Healthcare
Vita Sun
WORLD MEDICINE GROUP
World Medicine Europe
Wrigley
Zee Laboratories
sway Sports & Health GmbH
ІЛАН ФАРМ
ІнтерХім
АМС ФАРМ
Аконітум
Актілайф Нутрішн
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаєвського
Астрафарм
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Био Лайт
Бовиос Фарм
Будьте Здоровы
Біо Лайт
ВАЛАРТИН ФАРМА
Вертекс
Визус Фарм
Ворвартс Фарма
Візус Фарм
Віола
Вірдол
Вітабіотікс Лтд
Гармония
Голден-Фарм
Гринвич
Гринвуд
Грін Фарм Косметик
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Дарин.С.Фарм
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Доктор Хелси
Долфи-Украина
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Дієнж
ЕВРО СЕРВИС УКРАИНА КИЕВ
ЕКО-МОН ПП
Евро Плюс
Евро плюс
Екосвіт Ойл
Еліт-фарм
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Илан Фарм
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Квайссер Фарма Україна
Київський вітамінний завод
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Кортес
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кройтерхауз Санкт Бернхард
Куртіс Хелс Капс
Лаборатуар Теа
ЛекоПро
Лекраст
Ликберри
Марина
Минокс
Минскинтеркапс
Мілі Хелскере Лімітед
Нанофармация
НатХелс Сп.з о.о.
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Некстфарм
Неофарм
Неофарм-ЛТД
Нутра Мануфектурінг
Нутримед, ООО
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Озимук Фарм
Орзакс
П'єр Фабр Медикамент
Перла Хелса
Прогресфарм
Пьер Фабр Дермо-Косметік
САНЛАЙФ ГМБХ
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Спортер-Україна
Технобіо
Уорлд Медицин
ФАРМ-ТОРГ
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
ФАРМДРАЙВ
Фармак
Фармаком
Фармацци
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фармконтракт ФК
Фармпродукт
Феліцата Україна
Фито Свит
Фитопродукт
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
Фітобіотехнології
ХС Кловер
Хелаплант Плюс
ЦЕНТР БОЛОТОВА
Экомед
Экофарм
Экофит
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
Юнатіс
Юниверс Фарм
Юніверс Фарм
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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