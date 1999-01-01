Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.7.
Дієтичні добавки, що застосовують при новоутвореннях
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.7.
Дієтичні добавки, що застосовують при новоутвореннях
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МАЇТАКЕ-КРАПЛІ
Краплі 50 мл №1
Фітобіотехнології
від
175,98
грн
в 19 аптеках
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ЕксПрес Ессеншл
Капсули №30
Гарден Стейт Нутрітіоналс
від
1075,85
грн
в 18 аптеках інших міст
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МАЇТАКЕ-КРАПЛІ
Краплі 100 мл №1
Фітобіотехнології
від
273,13
грн
в 10 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ДОКТОР СЕЛЕЗНЕВА™"
№ 35 1.5 г від пухлинних захворювань №20
Селезнева Л.В.
від
54,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
капс.
крап.
№ 35
Пакування
1.5 г
50 мл
100 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
30
Виробник
Garden State Nutritionals
Селезнева Л.В.
Фітобіотехнології
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