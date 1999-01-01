Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.1.
Дієтичні добавки для нормалізації функції зору
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.1.
Дієтичні добавки для нормалізації функції зору
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Нутроф® Форте
Капсули №30
Лаборатуар Теа
від
517,56
грн
в 859 аптеках
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ОПТИКС ПРЕМІУМ
Капсули №30
Київський вітамінний завод
від
432,96
грн
в 782 аптеках
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Слезавіт
Капсули №30
Уорлд Медицин
від
348,02
грн
в 752 аптеках
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ВІЗІЛОТОН® КОМПЛЕКС
Капсули блістер №30
Фармак
від
345,98
грн
в 723 аптеках
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Візивіт
Капсули 0,2 г №30
Київський вітамінний завод
від
271,07
грн
в 722 аптеках
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Ресвега® Форте
Капсули №60
Лаборатуар Теа
від
747,80
грн
в 716 аптеках
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ОПТИКС ФОРТЕ
Капсули №60
Київський вітамінний завод
від
465,47
грн
в 703 аптеках
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Цитизин
Рідина саше 15 мл №20
Брушетіні
від
849,80
грн
в 588 аптеках
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ОПТИКС ФОРТЕ
Капсули №30
Київський вітамінний завод
від
253,30
грн
в 574 аптеках
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Доппельгерц® актив вітаміни для очей з лютеїном
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
261,25
грн
в 549 аптеках
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Візінорм®
Капсули 420 мг №60
Нутрімед
від
775,22
грн
в 546 аптеках
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Доппельгерц® актив вітаміни для очей чорниця
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
281,90
грн
в 504 аптеках
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Ретинаром
Капсули №30
WORLD MEDICINE GROUP
від
349,66
грн
в 478 аптеках
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Оконекст
Капсули №30
Некстфарм
від
399,60
грн
в 445 аптеках
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Глутавіжн
Гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
від
545,65
грн
в 432 аптеках
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Супероптік
Капсули №30
Польфарма
від
361,48
грн
в 431 аптеці
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ВІЗІК МАКС
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Натурварен
від
189,60
грн
в 422 аптеках
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ОКЮВАЙТ® РЕТІНА
Капсули №30
Куртіс Хелс Капс
від
343,00
грн
в 375 аптеках
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Ретиновіт
Капсули блістер №36
Астрафарм
від
513,54
грн
в 373 аптеках
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Офтаксантин
Капсули №60
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
419,32
грн
в 372 аптеках
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Форма випуску
гель
гран.
емул. д/внутр. заст.
капс.
капс. желат.
капс. м'які
капс. м'які желат.
пастилки желейні
пастилки желейні пектинові
пастилки жув.
пор.
рідина
табл.
табл. в/о
табл. жув.
табл. шип.
табл.жув. смак чорниця-персик
трава
цукерки
чай
№10
№12
№41
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Дозування
0.2 г
0.4 г
0.5 г
0.6 г
0.25 г
0.35 г
0.435 г
1.5 г
10 мг
20 мг
40 мг
250 мг
270 мг
320 мг
370 мг
420 мг
425 мг
450 мг
470 мг
480 мг
500 мг
540 мг
600 мг
650 мг
800 мг
1400 мг
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Пакування
0.5 г
0.25 г
30 мл
50 г
100 г
120 мл
550 г
1000 г
банка
блістер
блістер 735 мг
блістер у пачці
пакет 100 г
пляшка скляна 120 мл
саше
саше 3 г
саше 15 мл
стік 2 г
туба
фл.
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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15
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40
50
60
80
90
100
200
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Aconitum
BIOFTA
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Delta Medical Promotions AG
Farmaceutici Procemsa
Fito Pharma
GAP S.A.
Geltec Private Limited
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Hankintatukku Oy
Healthyway Production
Innovative Pharma Baltics
MEGA LIFESCIENCES
Metagenics Inc.
NOW FOODS
Nextpharm GmbH
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Polpharma
Puritan's Pride
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
ShenZhen Hongsen Biology Industry
Softgel Healthcare
Solgar Vitamin and Herb
Swiss Energy Pharma
Tactus Nutrasciences LLP
Unimed Pharma
Vardhman Healthcare
Vita Sun
WORLD MEDICINE GROUP
World Medicine Europe
ІЛАН ФАРМ
АМС ФАРМ
Аптека Гаєвського
Астрафарм
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Бовиос Фарм
ВАЛАРТИН ФАРМА
Визус Фарм
Ворвартс Фарма
Візус Фарм
Віола
Голден-Фарм
Гринвич
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Доктор Хелси
Долфи-Украина
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Евро плюс
Еліт-фарм
Завод вітамінний Харківський
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Київський вітамінний завод
Ключи Здоровья
Компания "Дана, Я"
Кортес
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кройтерхауз Санкт Бернхард
Куртіс Хелс Капс
Лаборатуар Теа
Ликберри
Минскинтеркапс
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Некстфарм
Неофарм-ЛТД
Нутримед, ООО
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Озимук Фарм
Солгар Вітамін енд Херб
Уорлд Медицин
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Фармак
Фармаком
Фармацци
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фармконтракт ФК
Фармпродукт
Фито Свит
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
ЦЕНТР БОЛОТОВА
Экофарм
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
Юниверс Фарм
Юніверс Фарм
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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