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Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.1.

Дієтичні добавки для нормалізації функції зору

Дієтичні добавки

15Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп

15.1.Дієтичні добавки для нормалізації функції зору
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Нутроф® Форте
Нутроф® Форте
Капсули №30
Лаборатуар Теа
від 517,56 грн
в 859 аптеках
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ОПТИКС ПРЕМІУМ
ОПТИКС ПРЕМІУМ
Капсули №30
Київський вітамінний завод
від 432,96 грн
в 782 аптеках
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Слезавіт
Слезавіт
Капсули №30
Уорлд Медицин
від 348,02 грн
в 752 аптеках
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ВІЗІЛОТОН® КОМПЛЕКС
ВІЗІЛОТОН® КОМПЛЕКС
Капсули блістер №30
Фармак
від 345,98 грн
в 723 аптеках
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Візивіт
Візивіт
Капсули 0,2 г №30
Київський вітамінний завод
від 271,07 грн
в 722 аптеках
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Ресвега® Форте
Ресвега® Форте
Капсули №60
Лаборатуар Теа
від 747,80 грн
в 716 аптеках
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ОПТИКС ФОРТЕ
ОПТИКС ФОРТЕ
Капсули №60
Київський вітамінний завод
від 465,47 грн
в 703 аптеках
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Цитизин
Цитизин
Рідина саше 15 мл №20
Брушетіні
від 849,80 грн
в 588 аптеках
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ОПТИКС ФОРТЕ
ОПТИКС ФОРТЕ
Капсули №30
Київський вітамінний завод
від 253,30 грн
в 574 аптеках
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Доппельгерц® актив вітаміни для очей з лютеїном
Доппельгерц® актив вітаміни для очей з лютеїном
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 261,25 грн
в 549 аптеках
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Візінорм®
Візінорм®
Капсули 420 мг №60
Нутрімед
від 775,22 грн
в 546 аптеках
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Доппельгерц® актив вітаміни для очей чорниця
Доппельгерц® актив вітаміни для очей чорниця
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 281,90 грн
в 504 аптеках
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Ретинаром
Ретинаром
Капсули №30
WORLD MEDICINE GROUP
від 349,66 грн
в 478 аптеках
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Оконекст
Оконекст
Капсули №30
Некстфарм
від 399,60 грн
в 445 аптеках
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Глутавіжн
Глутавіжн
Гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
від 545,65 грн
в 432 аптеках
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Супероптік
Супероптік
Капсули №30
Польфарма
від 361,48 грн
в 431 аптеці
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ВІЗІК МАКС
ВІЗІК МАКС
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Натурварен
від 189,60 грн
в 422 аптеках
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ОКЮВАЙТ® РЕТІНА
ОКЮВАЙТ® РЕТІНА
Капсули №30
Куртіс Хелс Капс
від 343,00 грн
в 375 аптеках
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Ретиновіт
Ретиновіт
Капсули блістер №36
Астрафарм
від 513,54 грн
в 373 аптеках
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Офтаксантин
Офтаксантин
Капсули №60
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 419,32 грн
в 372 аптеках
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