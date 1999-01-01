Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.8.

Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління

Дієтичні добавки

15Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп

15.8.Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
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Імбир Актив з підсолоджувачем
Імбир Актив з підсолоджувачем
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Здравофарм
від 103,16 грн
в 302 аптеках
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ІМУЗОЛ-C
ІМУЗОЛ-C
Таблетки №36
Озимук Фарм
від 295,15 грн
в 25 аптеках
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Vigorpro
Vigorpro
Таблетки №30
Долфі-Україна
Немає в наявності
Антинікотин
Антинікотин
Таблетки 0,4 г №100
Нанофармація
Немає в наявності
Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 49 1,5 г пакетик "фіто антинікотин" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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