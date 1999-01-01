Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.8.
Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.8.
Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
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Імбир Актив з підсолоджувачем
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Здравофарм
від
103,16
грн
в 302 аптеках
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ІМУЗОЛ-C
Таблетки №36
Озимук Фарм
від
295,15
грн
в 25 аптеках
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Vigorpro
Таблетки №30
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Антинікотин
Таблетки 0,4 г №100
Нанофармація
Немає в наявності
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 49 1,5 г пакетик "фіто антинікотин" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
№ 49
Дозування
0.4 г
1.5 г
Пакування
пакетик
Кількість штук в упаковці
20
30
36
100
Виробник
Долфи-Украина
Здравофарм
Ключи Здоровья
Нанофармация
Озимук Фарм
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