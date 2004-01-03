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Список виробниківТТОВ "Нутрімед"

Виробник: ТОВ "Нутрімед"

03150, Київ, вул. Предславинська 43/2
(044) 454-01-01
www.nutrimed.ua
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Знайдено: 18 препаратів
VITA - ГЕПАР капсули, № 30; Нутрімед
VITA - ГЕПАР Капсули, № 30 Нутрімед
В 17 аптеках
від 41,02 грн
Ціни в аптеках
Аденофіт®-форте капсули, 420 мг, № 60; Нутрімед
Аденофіт®-форте Капсули, 420 мг, № 60 Нутрімед
В 520 аптеках
від 720,47 грн
Ціни в аптеках
Анксіомедін® капсули, 300 мг, № 20; Нутрімед
Анксіомедін® Капсули, 300 мг, № 20 Нутрімед
В 675 аптеках
від 310,15 грн
Ціни в аптеках
Анксіомедін® капсули, 300 мг, № 60; Нутрімед
Анксіомедін® Капсули, 300 мг, № 60 Нутрімед
В 385 аптеках
від 904,39 грн
Ціни в аптеках
Антистрес® капсули, 250 мг, № 30; Нутрімед
Антистрес® Капсули, 250 мг, № 30 Нутрімед
В 321 аптеці
від 145,69 грн
Ціни в аптеках
Антистрес® капсули, 250 мг, № 60; Нутрімед
Антистрес® Капсули, 250 мг, № 60 Нутрімед
В 738 аптеках
від 230,22 грн
Ціни в аптеках
Атеродінол® капсули, 400 мг, № 60; Нутрімед
Атеродінол® Капсули, 400 мг, № 60 Нутрімед
В 558 аптеках
від 548,96 грн
Ціни в аптеках
Візінорм® капсули, 420 мг, № 30; Нутрімед
Візінорм® Капсули, 420 мг, № 30 Нутрімед
В 263 аптеках
від 401,32 грн
Ціни в аптеках
Візінорм® капсули, 420 мг, № 60; Нутрімед
Візінорм® Капсули, 420 мг, № 60 Нутрімед
В 342 аптеках
від 659,46 грн
Ціни в аптеках
Глюцемедін® капсули, 400 мг, № 30; Нутрімед
Глюцемедін® Капсули, 400 мг, № 30 Нутрімед
В 468 аптеках
від 255,40 грн
Ціни в аптеках
Глюцемедін® капсули, 400 мг, № 60; Нутрімед
Глюцемедін® Капсули, 400 мг, № 60 Нутрімед
В 386 аптеках
від 480,16 грн
Ціни в аптеках
Дейліклім капсули, № 60; Нутрімед
Дейліклім Капсули, № 60 Нутрімед
В 2 аптеках
від 550,50 грн
Ціни в аптеках
Депріліум® капсули, 340 мг, № 30; Нутрімед
Депріліум® Капсули, 340 мг, № 30 Нутрімед
В 453 аптеках
від 407,54 грн
Ціни в аптеках
Дуонефрил® капсули, 440 мг, № 60; Нутрімед
Дуонефрил® Капсули, 440 мг, № 60 Нутрімед
В 660 аптеках
від 565,13 грн
Ціни в аптеках
Дуонефрил®-500 капсули, № 60; Нутрімед
Дуонефрил®-500 Капсули, № 60 Нутрімед
В 131 аптеці
від 700,76 грн
Ціни в аптеках
Зобофіт® капсули, 290 мг, № 60; Нутрімед
Зобофіт® Капсули, 290 мг, № 60 Нутрімед
В 665 аптеках
від 240,80 грн
Ціни в аптеках
ЗОБОФІТ® ДУО капсули, 410 мг, № 30; Нутрімед
ЗОБОФІТ® ДУО Капсули, 410 мг, № 30 Нутрімед
В 477 аптеках
від 300,48 грн
Ціни в аптеках
ЗОБОФІТ® ДУО капсули, 410 мг, № 60; Нутрімед
ЗОБОФІТ® ДУО Капсули, 410 мг, № 60 Нутрімед
В 600 аптеках
від 581,77 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03150, Київ, вул. Предславинська 43/2
(044) 454-01-01
www.nutrimed.ua
Знайдено: 18 препаратів
VITA - ГЕПАР капсули, № 30; Нутрімед
VITA - ГЕПАР Капсули, № 30 Нутрімед
В 17 аптеках
від 41,02 грн
Ціни в аптеках
Аденофіт®-форте капсули, 420 мг, № 60; Нутрімед
Аденофіт®-форте Капсули, 420 мг, № 60 Нутрімед
В 520 аптеках
від 720,47 грн
Ціни в аптеках
Анксіомедін® капсули, 300 мг, № 20; Нутрімед
Анксіомедін® Капсули, 300 мг, № 20 Нутрімед
В 675 аптеках
від 310,15 грн
Ціни в аптеках
Анксіомедін® капсули, 300 мг, № 60; Нутрімед
Анксіомедін® Капсули, 300 мг, № 60 Нутрімед
В 385 аптеках
від 904,39 грн
Ціни в аптеках
Антистрес® капсули, 250 мг, № 30; Нутрімед
Антистрес® Капсули, 250 мг, № 30 Нутрімед
В 321 аптеці
від 145,69 грн
Ціни в аптеках
Антистрес® капсули, 250 мг, № 60; Нутрімед
Антистрес® Капсули, 250 мг, № 60 Нутрімед
В 738 аптеках
від 230,22 грн
Ціни в аптеках
Атеродінол® капсули, 400 мг, № 60; Нутрімед
Атеродінол® Капсули, 400 мг, № 60 Нутрімед
В 558 аптеках
від 548,96 грн
Ціни в аптеках
Візінорм® капсули, 420 мг, № 30; Нутрімед
Візінорм® Капсули, 420 мг, № 30 Нутрімед
В 263 аптеках
від 401,32 грн
Ціни в аптеках
Візінорм® капсули, 420 мг, № 60; Нутрімед
Візінорм® Капсули, 420 мг, № 60 Нутрімед
В 342 аптеках
від 659,46 грн
Ціни в аптеках
Глюцемедін® капсули, 400 мг, № 30; Нутрімед
Глюцемедін® Капсули, 400 мг, № 30 Нутрімед
В 468 аптеках
від 255,40 грн
Ціни в аптеках
Глюцемедін® капсули, 400 мг, № 60; Нутрімед
Глюцемедін® Капсули, 400 мг, № 60 Нутрімед
В 386 аптеках
від 480,16 грн
Ціни в аптеках
Дейліклім капсули, № 60; Нутрімед
Дейліклім Капсули, № 60 Нутрімед
В 2 аптеках
від 550,50 грн
Ціни в аптеках
Депріліум® капсули, 340 мг, № 30; Нутрімед
Депріліум® Капсули, 340 мг, № 30 Нутрімед
В 453 аптеках
від 407,54 грн
Ціни в аптеках
Дуонефрил® капсули, 440 мг, № 60; Нутрімед
Дуонефрил® Капсули, 440 мг, № 60 Нутрімед
В 660 аптеках
від 565,13 грн
Ціни в аптеках
Дуонефрил®-500 капсули, № 60; Нутрімед
Дуонефрил®-500 Капсули, № 60 Нутрімед
В 131 аптеці
від 700,76 грн
Ціни в аптеках
Зобофіт® капсули, 290 мг, № 60; Нутрімед
Зобофіт® Капсули, 290 мг, № 60 Нутрімед
В 665 аптеках
від 240,80 грн
Ціни в аптеках
ЗОБОФІТ® ДУО капсули, 410 мг, № 30; Нутрімед
ЗОБОФІТ® ДУО Капсули, 410 мг, № 30 Нутрімед
В 477 аптеках
від 300,48 грн
Ціни в аптеках
ЗОБОФІТ® ДУО капсули, 410 мг, № 60; Нутрімед
ЗОБОФІТ® ДУО Капсули, 410 мг, № 60 Нутрімед
В 600 аптеках
від 581,77 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції