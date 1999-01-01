Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.3.

Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся

Дієтичні добавки

15Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп

15.3.Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
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ПЕРФЕКТИЛ ОРІДЖИНАЛ
ПЕРФЕКТИЛ ОРІДЖИНАЛ
Таблетки №30
Дельта Медікел
від 401,02 грн
в 797 аптеках
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ДЕРМАПРО АКНЕ
ДЕРМАПРО АКНЕ
Капсули №30
Дельта Медікел
від 641,36 грн
в 794 аптеках
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ
Таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 704,50 грн
в 727 аптеках
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Доппельгерц® Актив вітаміни для здоров'я шкіри, волосся і нігтів
Доппельгерц® Актив вітаміни для здоров'я шкіри, волосся і нігтів
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 282,52 грн
в 677 аптеках
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Зест Б'юті Волосся Нігті Шкіра
Зест Б'юті Волосся Нігті Шкіра
Капсули №30
Дельта Медікел
від 280,10 грн
в 675 аптеках
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НАТХЕЛС Б'ЮТІ БАННІ
НАТХЕЛС Б'ЮТІ БАННІ
Пастилки желейні зі смаком вершків і полуниці №54
NatHealth Sp.z.o.o
від 423,36 грн
в 656 аптеках
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Зест Б'юті Біотин Комплекс
Зест Б'юті Біотин Комплекс
Капсули №30
Дельта Медікел
від 231,52 грн
в 629 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген 11.000 Плюс
Доппельгерц® System Колаген 11.000 Плюс
Розчин питний флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 1279,20 грн
в 609 аптеках
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КОЛАГЕН ПОТРІЙНА СИЛА
КОЛАГЕН ПОТРІЙНА СИЛА
Капсули 506 мг №60
Екофіт
від 339,12 грн
в 556 аптеках
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Вітаміни жувальні Novel Hair, Skin and Nails + Biotin
Вітаміни жувальні Novel Hair, Skin and Nails + Biotin
Таблетки жувальні зі смаком банану №60
INNOPHARMA
від 278,04 грн
в 554 аптеках
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Вітаміни жувальні Novel Biotin 5000 mcg
Вітаміни жувальні Novel Biotin 5000 mcg
Таблетки жувальні з тропічним смаком №60
INNOPHARMA
від 204,02 грн
в 539 аптеках
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NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS
NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS
Капсули №30
NOW INTERNATIONAL
від 563,90 грн
в 519 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген Бьюті
Доппельгерц® System Колаген Бьюті
Розчин питний флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 1249,80 грн
в 518 аптеках
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Доппельгерц® Бьюті Краса та здоров'я волосся
Доппельгерц® Бьюті Краса та здоров'я волосся
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 328,36 грн
в 496 аптеках
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Акневак
Акневак
Капсули №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 715,05 грн
в 487 аптеках
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ПЕРФЕКТИЛ ПЛЮС
ПЕРФЕКТИЛ ПЛЮС
Комбі-упаковка табл. № 28 + капс. №28 №1
Дельта Медікел
від 729,63 грн
в 443 аптеках
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Доппельгерц® Бьюті ліфтинг-комплекс з гіалуроновою кислотою
Доппельгерц® Бьюті ліфтинг-комплекс з гіалуроновою кислотою
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 440,98 грн
в 435 аптеках
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Акневіт
Акневіт
Капсули №30
Будьте Здорові
від 211,98 грн
в 430 аптеках
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НатХелс Б'юті Гіалуронова кислота + Біотин
НатХелс Б'юті Гіалуронова кислота + Біотин
Таблетки шипучі №20
NatHealth Sp.z.o.o
від 188,74 грн
в 429 аптеках
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Файнер™
Файнер™
Сироп флакон 200 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
від 358,84 грн
в 427 аптеках
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