Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.3.
Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.3.
Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
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ПЕРФЕКТИЛ ОРІДЖИНАЛ
Таблетки №30
Дельта Медікел
від
401,02
грн
в 797 аптеках
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ДЕРМАПРО АКНЕ
Капсули №30
Дельта Медікел
від
641,36
грн
в 794 аптеках
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ
Таблетки флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
704,50
грн
в 727 аптеках
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Доппельгерц® Актив вітаміни для здоров'я шкіри, волосся і нігтів
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
282,52
грн
в 677 аптеках
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Зест Б'юті Волосся Нігті Шкіра
Капсули №30
Дельта Медікел
від
280,10
грн
в 675 аптеках
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НАТХЕЛС Б'ЮТІ БАННІ
Пастилки желейні зі смаком вершків і полуниці №54
NatHealth Sp.z.o.o
від
423,36
грн
в 656 аптеках
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Зест Б'юті Біотин Комплекс
Капсули №30
Дельта Медікел
від
231,52
грн
в 629 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген 11.000 Плюс
Розчин питний флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
1279,20
грн
в 609 аптеках
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КОЛАГЕН ПОТРІЙНА СИЛА
Капсули 506 мг №60
Екофіт
від
339,12
грн
в 556 аптеках
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Вітаміни жувальні Novel Hair, Skin and Nails + Biotin
Таблетки жувальні зі смаком банану №60
INNOPHARMA
від
278,04
грн
в 554 аптеках
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Вітаміни жувальні Novel Biotin 5000 mcg
Таблетки жувальні з тропічним смаком №60
INNOPHARMA
від
204,02
грн
в 539 аптеках
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NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS
Капсули №30
NOW INTERNATIONAL
від
563,90
грн
в 519 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген Бьюті
Розчин питний флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
1249,80
грн
в 518 аптеках
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Доппельгерц® Бьюті Краса та здоров'я волосся
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
328,36
грн
в 496 аптеках
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Акневак
Капсули №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
715,05
грн
в 487 аптеках
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ПЕРФЕКТИЛ ПЛЮС
Комбі-упаковка табл. № 28 + капс. №28 №1
Дельта Медікел
від
729,63
грн
в 443 аптеках
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Доппельгерц® Бьюті ліфтинг-комплекс з гіалуроновою кислотою
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
440,98
грн
в 435 аптеках
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Акневіт
Капсули №30
Будьте Здорові
від
211,98
грн
в 430 аптеках
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НатХелс Б'юті Гіалуронова кислота + Біотин
Таблетки шипучі №20
NatHealth Sp.z.o.o
від
188,74
грн
в 429 аптеках
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Файнер™
Сироп флакон 200 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
358,84
грн
в 427 аптеках
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Форма випуску
Міцне волосся, табл.
др.
каплети
капс.
капс. жув.
пастилки
пастилки желейні
пастилки жув.
плитки
пор.
р-н питний
р-н д/пиття
рідина
сироп
табл.
табл. жув.
табл. шип.
цукерки
№ 1
№ 21
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Дозування
0.5 г
0.35 г
1 г
5 мг
120 мг
140 мг
150 мг
250 мг
400 мг
420 мг
480 мг
500 мг
506 мг
600 мг
663 мг
1000 мг
1000 мкг
2000 мкг
5000 мг
5000 мкг
10000 мкг
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Пакування
1.5 г
50 мл
150 г
200 мл
банка
банка 180 г
банка полімер.
блістер
капс.
комбі-уп.
контейнер
пакетик
саше
саше 1 г
саше 5 г
стік
стік 5 г
стік 20 мл
стік-пакетик 10 мл
стік-пакетик 15 мл
тюбик
фл.
фл. 25 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. скляний
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Кількість штук в упаковці
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80
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100
110
120
150
180
200
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Виробник
Besins Healthcare
Biotrade Bulgaria
Bioveta
Country Life
Delta Medical Promotions AG
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Hairburst
INNOPHARMA
Industrial Farmaceutica Cantabria S.A.
Juva Sante International
KRKA d.d. Novo Mesto
LONG LIFE INC
Laboratorios Bio-DIS Espana
MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Merz Pharmaceuticals
Metagenics Inc.
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
NatHealth Sp.z.o.o
Nu-Health Products Co
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
OstroVit Sp. Z.o.o
Pharmatech AS
Puritan's Pride
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
S.K.M. Herboceuticals
ShenZhen Unison Bio-Tech Co. Ltd
Solgar Vitamin and Herb
Swanson Health Products
The Company Bios Line S.p.A.
VP Laboratory LTD
Vita Sun
Zee Laboratories
sway Sports & Health GmbH
ІЛАН ФАРМ
ІнтерХім
АМС ФАРМ
Аконітум
Актілайф Нутрішн
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаєвського
Био Лайт
Бовиос Фарм
Будьте Здоровы
Біо Лайт
Вертекс
Вірдол
Вітабіотікс Лтд
Гармония
Голден-Фарм
Гринвуд
Грін Фарм Косметик
Дарин.С.Фарм
Дієнж
ЕКО-МОН ПП
Евро Плюс
Екосвіт Ойл
Еліт-фарм
Здравофарм
Илан Фарм
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Квайссер Фарма Україна
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Кортес
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кройтерхауз Санкт Бернхард
ЛекоПро
Лекраст
Марина
Минокс
НатХелс Сп.з о.о.
Неофарм
Нутра Мануфектурінг
Орзакс
П'єр Фабр Медикамент
Перла Хелса
Прогресфарм
Пьер Фабр Дермо-Косметік
САНЛАЙФ ГМБХ
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Спортер-Україна
ФАРМДРАЙВ
Фармаком
Феліцата Україна
Фортекс Нутрасютикалс
Фітобіотехнології
ХС Кловер
Экофит
ЮА-ФАРМ
Юнатіс
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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