Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.6.
Дієтичні добавки, що застосовують при інфекціях
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.6.
Дієтичні добавки, що застосовують при інфекціях
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Кандівак
Капсули №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
644,86
грн
в 370 аптеках
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СЕПТОГАЛ+ЛАКТОФЕРИН СТРОНГ
Таблетки №27
ЮА-ФАРМ
від
481,18
грн
в 295 аптеках
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Solaray Монолаурин
Капсули 500 мг №60
Нутра Мануфектурінг
від
664,88
грн
в 61 аптеці
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Nature's Way (Натурес Вей) По Дарко (Кора Мурашиного дерева)
Капсули флакон №100
Quality Supplements and Vitamins, Inc
від
493,75
грн
в 29 аптеках інших міст
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Nature's Way (Натурес Вей) По Дарко (Кора Мурашиного дерева)
Капсули флакон №180
Quality Supplements and Vitamins, Inc
від
649,50
грн
в 20 аптеках інших міст
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Лаферин Какао
Таблетки для розсмоктування №30
Здравофарм
від
353,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Лаферин М'ята
Таблетки для розсмоктування №30
Здравофарм
від
353,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Елекасол
Збір 1,5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Колорекс Форте
Капсули №30
Metagenics Inc.
Немає в наявності
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Форма випуску
збір
капс.
табл.
табл. д/розсмоктування
Дозування
1.5 г
500 мг
Пакування
фл.
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
20
27
30
60
100
180
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Виробник
Bioveta
Metagenics Inc.
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Здравофарм
Ключи Здоровья
Нутра Мануфектурінг
ЮА-ФАРМ
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