Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.6.

Дієтичні добавки, що застосовують при інфекціях

Дієтичні добавки

15Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп

15.6.Дієтичні добавки, що застосовують при інфекціях
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Кандівак
Кандівак
Капсули №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 644,86 грн
в 370 аптеках
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СЕПТОГАЛ+ЛАКТОФЕРИН СТРОНГ
СЕПТОГАЛ+ЛАКТОФЕРИН СТРОНГ
Таблетки №27
ЮА-ФАРМ
від 481,18 грн
в 295 аптеках
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Solaray Монолаурин
Solaray Монолаурин
Капсули 500 мг №60
Нутра Мануфектурінг
від 664,88 грн
в 61 аптеці
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Nature's Way (Натурес Вей) По Дарко (Кора Мурашиного дерева)
Nature's Way (Натурес Вей) По Дарко (Кора Мурашиного дерева)
Капсули флакон №100
Quality Supplements and Vitamins, Inc
від 493,75 грн
в 29 аптеках інших міст
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Nature's Way (Натурес Вей) По Дарко (Кора Мурашиного дерева)
Nature's Way (Натурес Вей) По Дарко (Кора Мурашиного дерева)
Капсули флакон №180
Quality Supplements and Vitamins, Inc
від 649,50 грн
в 20 аптеках інших міст
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Лаферин Какао
Лаферин Какао
Таблетки для розсмоктування №30
Здравофарм
від 353,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Лаферин М'ята
Лаферин М'ята
Таблетки для розсмоктування №30
Здравофарм
від 353,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Елекасол
Елекасол
Збір 1,5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
Колорекс Форте
Колорекс Форте
Капсули №30
Metagenics Inc.
Немає в наявності
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