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Список виробниківББАУШ ХЕЛС ТОВ

Виробник: БАУШ ХЕЛС ТОВ

ТОВ "БАУШ ХЕЛС"
01103, Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6В
www.bausch.com
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Знайдено: 18 препаратів
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, апельсин, апельсин, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, апельсин, апельсин, № 1 Sweet Tec
В 57 аптеках
від 39,40 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, вишня, вишня, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, вишня, вишня, № 1 Sweet Tec
В 92 аптеках
від 41,21 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, малина, малина, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, малина, малина, № 1 Sweet Tec
В 250 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, полуниця, полуниця, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, полуниця, полуниця, № 1 Sweet Tec
В 267 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, фрукти, фрукти, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, фрукти, фрукти, № 1 Sweet Tec
В 238 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, чорна смородина, чорна смородина, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, чорна смородина, чорна смородина, № 1 Sweet Tec
В 209 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, яблyко, яблyко, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, яблyко, яблyко, № 1 Sweet Tec
В 143 аптеках
від 34,28 грн
Ціни в аптеках
Аргосульфан® крем, 2 %, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Аргосульфан® Крем, 2 %, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 808 аптеках
від 186,61 грн
Ціни в аптеках
Аргосульфан® крем, 2 %, туба, 40 г, № 1; Єльфа
Аргосульфан® Крем, 2 %, туба, 40 г, № 1 Єльфа
В 741 аптеці
від 268,19 грн
Ціни в аптеках
Артелак® краплі очні, розчин, 3,2 мг/мл, флакон з крапельницею, 10 мл, № 1; Др. Манн
Артелак® Краплі очні, розчин, 3,2 мг/мл, флакон з крапельницею, 10 мл, № 1 Др. Манн
В 545 аптеках
від 157,45 грн
Ціни в аптеках
Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий спрей, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Gerhard Mann
Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий Спрей, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Gerhard Mann
В 341 аптеці
від 291,58 грн
Ціни в аптеках
Артелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючий флакон, 10 мл, № 1; Dr. Gerhard Mann
Артелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючий Флакон, 10 мл, № 1 Dr. Gerhard Mann
В 169 аптеках
від 296,96 грн
Ціни в аптеках
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз розчин, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1; Др. Манн
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз Розчин, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1 Др. Манн
В 415 аптеках
від 279,91 грн
Ціни в аптеках
Арутимол® краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Dr. Gerhard Mann
Арутимол® Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Dr. Gerhard Mann
В 245 аптеках
від 133,16 грн
Ціни в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин, флакон, 120 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1; Bausch Health
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) Розчин, флакон, 120 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1 Bausch Health
В 31 аптеці
від 236,47 грн
Ціни в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин, флакон, 240 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1; Bausch Health
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus Розчин, флакон, 240 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1 Bausch Health
В 17 аптеках
від 343,74 грн
Ціни в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин, флакон, 360 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1; Bausch Health
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus Розчин, флакон, 360 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1 Bausch Health
В 2 аптеках
від 272,00 грн
Ціни в аптеках
Бріхалі™ лосьйон, 0,01 %, туба, 100 г, № 1; Bausch Health
Бріхалі™ Лосьйон, 0,01 %, туба, 100 г, № 1 Bausch Health
В 71 аптеці
від 892,67 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01103, Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6В
www.bausch.com
Знайдено: 18 препаратів
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, апельсин, апельсин, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, апельсин, апельсин, № 1 Sweet Tec
В 57 аптеках
від 39,40 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, вишня, вишня, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, вишня, вишня, № 1 Sweet Tec
В 92 аптеках
від 41,21 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, малина, малина, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, малина, малина, № 1 Sweet Tec
В 250 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, полуниця, полуниця, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, полуниця, полуниця, № 1 Sweet Tec
В 267 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, фрукти, фрукти, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, фрукти, фрукти, № 1 Sweet Tec
В 238 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, чорна смородина, чорна смородина, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, чорна смородина, чорна смородина, № 1 Sweet Tec
В 209 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, яблyко, яблyко, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, яблyко, яблyко, № 1 Sweet Tec
В 143 аптеках
від 34,28 грн
Ціни в аптеках
Аргосульфан® крем, 2 %, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Аргосульфан® Крем, 2 %, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 808 аптеках
від 186,61 грн
Ціни в аптеках
Аргосульфан® крем, 2 %, туба, 40 г, № 1; Єльфа
Аргосульфан® Крем, 2 %, туба, 40 г, № 1 Єльфа
В 741 аптеці
від 268,19 грн
Ціни в аптеках
Артелак® краплі очні, розчин, 3,2 мг/мл, флакон з крапельницею, 10 мл, № 1; Др. Манн
Артелак® Краплі очні, розчин, 3,2 мг/мл, флакон з крапельницею, 10 мл, № 1 Др. Манн
В 545 аптеках
від 157,45 грн
Ціни в аптеках
Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий спрей, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Gerhard Mann
Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий Спрей, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Gerhard Mann
В 341 аптеці
від 291,58 грн
Ціни в аптеках
Артелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючий флакон, 10 мл, № 1; Dr. Gerhard Mann
Артелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючий Флакон, 10 мл, № 1 Dr. Gerhard Mann
В 169 аптеках
від 296,96 грн
Ціни в аптеках
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз розчин, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1; Др. Манн
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз Розчин, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1 Др. Манн
В 415 аптеках
від 279,91 грн
Ціни в аптеках
Арутимол® краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Dr. Gerhard Mann
Арутимол® Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Dr. Gerhard Mann
В 245 аптеках
від 133,16 грн
Ціни в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин, флакон, 120 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1; Bausch Health
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) Розчин, флакон, 120 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1 Bausch Health
В 31 аптеці
від 236,47 грн
Ціни в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин, флакон, 240 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1; Bausch Health
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus Розчин, флакон, 240 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1 Bausch Health
В 17 аптеках
від 343,74 грн
Ціни в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин, флакон, 360 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1; Bausch Health
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus Розчин, флакон, 360 мл, з контейнером для лінз, з контейнером д/лінз, № 1 Bausch Health
В 2 аптеках
від 272,00 грн
Ціни в аптеках
Бріхалі™ лосьйон, 0,01 %, туба, 100 г, № 1; Bausch Health
Бріхалі™ Лосьйон, 0,01 %, туба, 100 г, № 1 Bausch Health
В 71 аптеці
від 892,67 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції