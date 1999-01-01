Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.2.
Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.2.
Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота
Сортування:
По популярності
Фільтр
БіоГая ПроДентіс
Пастилки №30
Дельта Медікел
від
514,50
грн
в 664 аптеках
Знайти в аптеках
БіоГая Продентіс з яблучним смаком
Пастилки №30
Дельта Медікел
від
516,00
грн
в 216 аптеках
Знайти в аптеках
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
Пастилки №4
Хелаплант Плюс
від
22,75
грн
в 210 аптеках
Знайти в аптеках
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
Пастилки №2
Хелаплант Плюс
від
15,62
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
Пастилки №6
Хелаплант Плюс
від
18,40
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Герба Дент
Розчин для полоскання флакон скляний 160 мл тм tabula vita №1
Віола
від
130,00
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Лорі дент
Розчин 200 мл №1
Фітопродукт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пантенол
Капсули 0,5 г №30
Фармаком
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пантенол
Капсули 0,5 г №60
Фармаком
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Педіакід перші зубки
Гель 15 мл №1
Ineldea
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
гель
капс.
пастилки
подушечки
р-н
р-н д/полоскання
Показати всі
Дозування
0.5 г
Пакування
15 мл
200 мл
фл. скляний 160 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
4
6
10
30
60
Показати всі
Виробник
Delta Medical Promotions AG
Ineldea
Wrigley
Віола
Фармаком
Фитопродукт
Хелаплант Плюс
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню