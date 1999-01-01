Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.2.

Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота

Дієтичні добавки

15Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп

15.2.Дієтичні добавки, що сприяють підтриманню функції зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота
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БіоГая ПроДентіс
БіоГая ПроДентіс
Пастилки №30
Дельта Медікел
від 514,50 грн
в 664 аптеках
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БіоГая Продентіс з яблучним смаком
БіоГая Продентіс з яблучним смаком
Пастилки №30
Дельта Медікел
від 516,00 грн
в 216 аптеках
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ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
Пастилки №4
Хелаплант Плюс
від 22,75 грн
в 210 аптеках
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ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
Пастилки №2
Хелаплант Плюс
від 15,62 грн
в 13 аптеках
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ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ"
Пастилки №6
Хелаплант Плюс
від 18,40 грн
в 8 аптеках
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Герба Дент
Герба Дент
Розчин для полоскання флакон скляний 160 мл тм tabula vita №1
Віола
від 130,00 грн
в 5 аптеках
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Лорі дент
Лорі дент
Розчин 200 мл №1
Фітопродукт
Немає в наявності
Пантенол
Пантенол
Капсули 0,5 г №30
Фармаком
Немає в наявності
Пантенол
Пантенол
Капсули 0,5 г №60
Фармаком
Немає в наявності
Педіакід перші зубки
Педіакід перші зубки
Гель 15 мл №1
Ineldea
Немає в наявності
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