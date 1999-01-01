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Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.5.

Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах

Дієтичні добавки

15Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп

15.5.Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах
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ВОРМІЛ ФІТО
ВОРМІЛ ФІТО
Сироп 200 мл №1
Мілі Хелскере
від 236,69 грн
в 690 аптеках
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Ворматік
Ворматік
Сироп флакон 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від 203,00 грн
в 634 аптеках
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ВОРМІЛ ФІТО
ВОРМІЛ ФІТО
Капсули №60
Мілі Хелскере
від 294,42 грн
в 603 аптеках
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Тройчатка-антіворм
Тройчатка-антіворм
Капсули блістер №40
Технобіо
від 169,52 грн
в 166 аптеках
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Антиворм
Антиворм
Таблетки банка №60
ФАРМ-ТОРГ
від 428,98 грн
в 66 аптеках
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Педіакід Фітоверміл
Педіакід Фітоверміл
Сироп флакон 125 мл №1
Ineldea
від 550,00 грн
в 16 аптеках інших міст
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Антиглист
Антиглист
Капсули 0,4 г №30
Фармаком
від 68,87 грн
в 9 аптеках
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Селефорт
Селефорт
Капсули 250 мг №30
Фармпродукт
від 322,56 грн
в 5 аптеках
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Глістерікс
Глістерікс
Капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
від 164,00 грн
в 5 аптеках
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Глістерікс
Глістерікс
Краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
від 145,00 грн
в 4 аптеках
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Вормітел
Вормітел
Сироп для перорального застосування 100 мл №1
Ворвартс Фарма
Немає в наявності
Депаразитол
Депаразитол
Капсули №8
Красота та Здоров'я
Немає в наявності
КУЧИКУ® ВІД ГЛИСТІВ
КУЧИКУ® ВІД ГЛИСТІВ
Сироп флакон 150 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
Гельміностоп
Гельміностоп
Таблетки №60
ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА КИЇВ
Немає в наявності
ГЕЛЬМІЗИН СИРОП
ГЕЛЬМІЗИН СИРОП
Сироп 100 мл №1
EuBion Corporation
Немає в наявності
Стопглист
Стопглист
Капсули №60
Vita Sun
Немає в наявності
Гельмиілант
Гельмиілант
Сироп 100 мл №1
ЮА-ФАРМ
Немає в наявності
ФІТОЧАЙ "ГЕЛЬМІНТ-СТОП-НАТУР" тм "NATURALIS"
ФІТОЧАЙ "ГЕЛЬМІНТ-СТОП-НАТУР" тм "NATURALIS"
Чай 1,5 г фільтр-пакет №20
Фіто Світ
Немає в наявності
ФІТОЧАЙ "ДОКТОР СЕЛЕЗНЕВА™"
ФІТОЧАЙ "ДОКТОР СЕЛЕЗНЕВА™"
№ 28 1.5 г від гельмінтів №20
Селезнева Л.В.
Немає в наявності
Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "гельмінто stop" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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