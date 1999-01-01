Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.5.
Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах
Дієтичні добавки
15
Дієтичні добавки до продуктів харчування різних груп
15.5.
Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах
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ВОРМІЛ ФІТО
Сироп 200 мл №1
Мілі Хелскере
від
236,69
грн
в 690 аптеках
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Ворматік
Сироп флакон 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від
203,00
грн
в 634 аптеках
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ВОРМІЛ ФІТО
Капсули №60
Мілі Хелскере
від
294,42
грн
в 603 аптеках
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Тройчатка-антіворм
Капсули блістер №40
Технобіо
від
169,52
грн
в 166 аптеках
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Антиворм
Таблетки банка №60
ФАРМ-ТОРГ
від
428,98
грн
в 66 аптеках
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Педіакід Фітоверміл
Сироп флакон 125 мл №1
Ineldea
від
550,00
грн
в 16 аптеках інших міст
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Антиглист
Капсули 0,4 г №30
Фармаком
від
68,87
грн
в 9 аптеках
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Селефорт
Капсули 250 мг №30
Фармпродукт
від
322,56
грн
в 5 аптеках
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Глістерікс
Капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
від
164,00
грн
в 5 аптеках
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Глістерікс
Краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
від
145,00
грн
в 4 аптеках
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Вормітел
Сироп для перорального застосування 100 мл №1
Ворвартс Фарма
Немає в наявності
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Депаразитол
Капсули №8
Красота та Здоров'я
Немає в наявності
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КУЧИКУ® ВІД ГЛИСТІВ
Сироп флакон 150 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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Гельміностоп
Таблетки №60
ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА КИЇВ
Немає в наявності
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ГЕЛЬМІЗИН СИРОП
Сироп 100 мл №1
EuBion Corporation
Немає в наявності
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Стопглист
Капсули №60
Vita Sun
Немає в наявності
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Гельмиілант
Сироп 100 мл №1
ЮА-ФАРМ
Немає в наявності
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ФІТОЧАЙ "ГЕЛЬМІНТ-СТОП-НАТУР" тм "NATURALIS"
Чай 1,5 г фільтр-пакет №20
Фіто Світ
Немає в наявності
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ФІТОЧАЙ "ДОКТОР СЕЛЕЗНЕВА™"
№ 28 1.5 г від гельмінтів №20
Селезнева Л.В.
Немає в наявності
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "гельмінто stop" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
крап.
сироп
сироп д/перорал. застос.
табл.
чай
№ 28
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Дозування
0.4 г
1 г
1.5 г
250 мг
Пакування
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30 мл
100 мл
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фл. 150 мл
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Виробник
EuBion Corporation
Ineldea
Vita Sun
Ворвартс Фарма
Дельта Медікел Промоушнз АГ
ЕВРО СЕРВИС УКРАИНА КИЕВ
Ключи Здоровья
Красота та Здоров'я
Лекраст
Мілі Хелскере Лімітед
Селезнева Л.В.
Технобіо
ФАРМ-ТОРГ
Фармаком
Фармпродукт
Фіто Світ
ЮА-ФАРМ
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