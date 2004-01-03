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Список виробниківТТОВ "Ворвартс Фарма"

Виробник: ТОВ "Ворвартс Фарма"

03142, Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4
(044) 594-95-05
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Знайдено: 18 препаратів
L-БЕТАРГІН розчин, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-БЕТАРГІН Розчин, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1092 аптеках
від 639,67 грн
Ціни в аптеках
L-бетаргін® розчин питний, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-бетаргін® Розчин питний, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 3 аптеках інших міст
від 696,19 грн
Ціни в інших містах
Адолікс капсули м'які желатинові, № 30; Ворвартс Фарма
Адолікс Капсули м'які желатинові, № 30 Ворвартс Фарма
В 251 аптеці
від 292,32 грн
Ціни в аптеках
Аксотроф™ розчин для перорального застосування, ампула, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Аксотроф™ Розчин для перорального застосування, ампула, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 600 аптеках
від 466,30 грн
Ціни в аптеках
Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангіо-Бетаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 278 аптеках
від 131,00 грн
Ціни в аптеках
Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангіо-Бетаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 280 аптеках
від 120,80 грн
Ціни в аптеках
Артижель розчин для перорального застосування, саше, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Артижель Розчин для перорального застосування, саше, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 775 аптеках
від 272,79 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин питний, контейнер скляний, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин питний, контейнер скляний, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 200 аптеках
від 354,60 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 30 аптеках
від 359,50 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 785 аптеках
від 641,12 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин для перорального застосування, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин для перорального застосування, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1110 аптеках
від 661,12 грн
Ціни в аптеках
Бівел суспензія для внутрішнього застосування, флакон, 120 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Бівел Суспензія для внутрішнього застосування, флакон, 120 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 616 аптеках
від 284,77 грн
Ціни в аптеках
Бісферро капсули, № 30; Ворвартс Фарма
Бісферро Капсули, № 30 Ворвартс Фарма
В 20 аптеках
від 243,00 грн
Ціни в аптеках
Ворматік сироп, флакон, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ворматік Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 553 аптеках
від 156,94 грн
Ціни в аптеках
Гіалера емульсія, стік, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гіалера Емульсія, стік, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 285 аптеках
від 320,00 грн
Ціни в аптеках
Гіалера таблетки жувальні, блістер, № 30; Ворвартс Фарма
Гіалера Таблетки жувальні, блістер, № 30 Ворвартс Фарма
В 277 аптеках
від 183,29 грн
Ціни в аптеках
Гіалера™ емульсія, стік, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гіалера™ Емульсія, стік, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 756 аптеках
від 304,39 грн
Ціни в аптеках
Де-Таура таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Ворвартс Фарма
Де-Таура Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Ворвартс Фарма
В 25 аптеках
від 530,23 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03142, Київ, вул. Академіка Кржижановського, 4
(044) 594-95-05
Знайдено: 18 препаратів
L-БЕТАРГІН розчин, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-БЕТАРГІН Розчин, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1092 аптеках
від 639,67 грн
Ціни в аптеках
L-бетаргін® розчин питний, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-бетаргін® Розчин питний, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 3 аптеках інших міст
від 696,19 грн
Ціни в інших містах
Адолікс капсули м'які желатинові, № 30; Ворвартс Фарма
Адолікс Капсули м'які желатинові, № 30 Ворвартс Фарма
В 251 аптеці
від 292,32 грн
Ціни в аптеках
Аксотроф™ розчин для перорального застосування, ампула, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Аксотроф™ Розчин для перорального застосування, ампула, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 600 аптеках
від 466,30 грн
Ціни в аптеках
Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангіо-Бетаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 278 аптеках
від 131,00 грн
Ціни в аптеках
Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангіо-Бетаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 280 аптеках
від 120,80 грн
Ціни в аптеках
Артижель розчин для перорального застосування, саше, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Артижель Розчин для перорального застосування, саше, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 775 аптеках
від 272,79 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин питний, контейнер скляний, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин питний, контейнер скляний, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 200 аптеках
від 354,60 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 10; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 10 Ворвартс Фарма
В 30 аптеках
від 359,50 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин для перорального застосування, контейнер скляний, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 785 аптеках
від 641,12 грн
Ціни в аптеках
Бетаргін® розчин для перорального застосування, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Бетаргін® Розчин для перорального застосування, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1110 аптеках
від 661,12 грн
Ціни в аптеках
Бівел суспензія для внутрішнього застосування, флакон, 120 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Бівел Суспензія для внутрішнього застосування, флакон, 120 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 616 аптеках
від 284,77 грн
Ціни в аптеках
Бісферро капсули, № 30; Ворвартс Фарма
Бісферро Капсули, № 30 Ворвартс Фарма
В 20 аптеках
від 243,00 грн
Ціни в аптеках
Ворматік сироп, флакон, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ворматік Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 553 аптеках
від 156,94 грн
Ціни в аптеках
Гіалера емульсія, стік, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гіалера Емульсія, стік, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 285 аптеках
від 320,00 грн
Ціни в аптеках
Гіалера таблетки жувальні, блістер, № 30; Ворвартс Фарма
Гіалера Таблетки жувальні, блістер, № 30 Ворвартс Фарма
В 277 аптеках
від 183,29 грн
Ціни в аптеках
Гіалера™ емульсія, стік, 15 мл, № 20; Ворвартс Фарма
Гіалера™ Емульсія, стік, 15 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 756 аптеках
від 304,39 грн
Ціни в аптеках
Де-Таура таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Ворвартс Фарма
Де-Таура Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Ворвартс Фарма
В 25 аптеках
від 530,23 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції