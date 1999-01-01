Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D

Кортикостероїди

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A DКортикостероїди
Сортування: По популярності
Флікс
Флікс
Спрей назальний, суспензія 0,05 % флакон з насосом-дозатором 9 г №1
Дельта Медікел
від 270,00 грн
в 1113 аптеках інших міст
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Полідекса з фенілефрином
Полідекса з фенілефрином
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 15 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 335,00 грн
в 946 аптеках
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Назонекс®
Назонекс®
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 18 г 140 доз №1
Organon Central East Gmbh
від 373,95 грн
в 915 аптеках
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Назонекс® Синус
Назонекс® Синус
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 10 г 60 доз №1
Organon Central East Gmbh
від 250,04 грн
в 907 аптеках
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Аваміс
Аваміс
Спрей назальний дозований 27,5 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 461,03 грн
в 900 аптеках
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Форінекс
Форінекс
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 140 доз №1
Фармак
від 374,29 грн
в 893 аптеках
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Етацид
Етацид
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 18 г 140 доз №1
Уорлд Медицин
від 354,75 грн
в 816 аптеках
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Флікс
Флікс
Спрей назальний, суспензія 0,05 % флакон з насосом-дозатором 18 г №1
Дельта Медікел
від 389,86 грн
в 771 аптеці
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Аллертек® Назо
Аллертек® Назо
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 140 доз №1
Польфарма
від 340,00 грн
в 673 аптеках
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Саномен
Саномен
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза контейнер 60 доз №1
Sandoz
від 246,79 грн
в 667 аптеках
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Ріалтріс Моно
Ріалтріс Моно
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 60 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 247,12 грн
в 645 аптеках
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Беконазе
Беконазе
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 180 доз №1
Біттнер
від 367,37 грн
в 624 аптеках
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Ріалтріс Моно
Ріалтріс Моно
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 120 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 334,78 грн
в 611 аптеці
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Моміксон
Моміксон
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон з дозуючим насосом 18 г 140 доз №1
Адамед Фарма
від 376,55 грн
в 591 аптеці
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Ріалтріс
Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 56 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 278,57 грн
в 555 аптеках
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Ріалтріс
Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 240 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від 521,34 грн
в 542 аптеках
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Гленспрей Актив
Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 150 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 515,25 грн
в 536 аптеках
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Гленспрей Актив
Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 75 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 340,93 грн
в 533 аптеках
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Гленспрей
Гленспрей
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 120 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 299,99 грн
в 467 аптеках
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М-Спрей
М-Спрей
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл 140 доз №1
Зентіва
від 335,18 грн
в 430 аптеках
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