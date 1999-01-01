Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D01
Беклометазон
R01A D05
Будезонід
R01A D08
Флутиказон
R01A D09
Мометазон
R01A D12
Флутиказон фуроат
R01A D53
Дексаметазон, комбінації
R01A D58
Флутиказон, комбинациії
R01A D59
Мометазон, комбинації
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Флікс
Спрей назальний, суспензія 0,05 % флакон з насосом-дозатором 9 г №1
Дельта Медікел
від
270,00
грн
в 1113 аптеках інших міст
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Полідекса з фенілефрином
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 15 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
335,00
грн
в 946 аптеках
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Назонекс®
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 18 г 140 доз №1
Organon Central East Gmbh
від
373,95
грн
в 915 аптеках
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Назонекс® Синус
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 10 г 60 доз №1
Organon Central East Gmbh
від
250,04
грн
в 907 аптеках
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Аваміс
Спрей назальний дозований 27,5 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
461,03
грн
в 900 аптеках
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Форінекс
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 140 доз №1
Фармак
від
374,29
грн
в 893 аптеках
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Етацид
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 18 г 140 доз №1
Уорлд Медицин
від
354,75
грн
в 816 аптеках
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Флікс
Спрей назальний, суспензія 0,05 % флакон з насосом-дозатором 18 г №1
Дельта Медікел
від
389,86
грн
в 771 аптеці
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Аллертек® Назо
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 140 доз №1
Польфарма
від
340,00
грн
в 673 аптеках
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Саномен
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза контейнер 60 доз №1
Sandoz
від
246,79
грн
в 667 аптеках
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Ріалтріс Моно
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 60 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
247,12
грн
в 645 аптеках
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Беконазе
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 180 доз №1
Біттнер
від
367,37
грн
в 624 аптеках
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Ріалтріс Моно
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 120 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
334,78
грн
в 611 аптеці
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Моміксон
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон з дозуючим насосом 18 г 140 доз №1
Адамед Фарма
від
376,55
грн
в 591 аптеці
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Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 56 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
278,57
грн
в 555 аптеках
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Ріалтріс
Спрей назальний дозований, суспензія флакон поліетиленовий 240 доз з насосом-розпилювачем №1
Гленмарк Спешиалти С.А.
від
521,34
грн
в 542 аптеках
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Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 150 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
515,25
грн
в 536 аптеках
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Гленспрей Актив
Спрей назальний дозований, суспензія флакон 75 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
340,93
грн
в 533 аптеках
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Гленспрей
Спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон 120 доз з насосом-розпилювачем №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
299,99
грн
в 467 аптеках
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М-Спрей
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл 140 доз №1
Зентіва
від
335,18
грн
в 430 аптеках
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Форма випуску
спрей назал. водн. дозов.
спрей назал. доз.
спрей назал. дозов., сусп.
спрей назал., р-н
спрей назал., сусп.
Дозування
0.05 %
27.5 мкг/доза
50 мкг/доза
137 мкг/доза + 50 мкг/доза
Пакування
контейнер
пляшка п/е 20 мл
фл.
фл. 10 г
фл. 10 мл
фл. 18 г
фл. 23 мл
фл. 25 мл
фл. 60 доз
фл. 75 доз
фл. 120 доз
фл. 150 доз
фл. 180 доз
фл. з дозуюч. насосом 18 г
фл. з насосом-дозат. з розпил.
фл. з насосом-дозатором 9 г
фл. з насосом-дозатором 18 г
фл. з розпилювачем 15 мл
фл. п/е 56 доз
фл. п/е 120 доз
фл. п/е 240 доз
флакон з насосом-розпил. 60 доз
флакон з насосом-розпил. 140 доз
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Delta Medical Promotions AG
GlaxoSmithKline
Laboratories Bouchara Recordati
Organon Central East Gmbh
Orion Corporation Fermion
Sandoz
Viatris
Біттнер
ГлаксоСмітКляйн
Гленмарк Спешиалти С.А.
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Зентіва
Корпорація Здоров'я
Польфарма
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
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