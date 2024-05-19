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Аваміс™ спрей назальний дозований 27,5 мкг/доза флакон 120 доз, №1 - Київ (112161) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1099 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
544,99
Економія: -115,55 грн
429,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
498,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
490,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (13)
494,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
547,99
Економія: -118,55 грн
429,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
613,00
Економія: -131,51 грн
481,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
434,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4)
494,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
556,50
Економія: -119,52 грн
436,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
532,77
Економія: -90,64 грн
442,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
488,57 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
489,43 грн