Київ
Кортикостероїди
R01A D08

Флутиказон

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A DКортикостероїди
R01A D08Флутиказон
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Назофан
Назофан
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 120 доз №1
Teva
від 1006,00 грн
в 317 аптеках
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Назофан
Назофан
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 150 доз №1
Teva
Немає в наявності
Фліксоназе
Фліксоназе
Спрей назальний водний дозований 50 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Фліксоназе
Фліксоназе
Спрей назальний водний дозований 50 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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