Київ
Кортикостероїди
R01A D08
Флутиказон
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A D
Кортикостероїди
R01A D08
Флутиказон
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Назофан
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 120 доз №1
Teva
від
1006,00
грн
в 317 аптеках
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Назофан
Спрей назальний, суспензія 50 мкг/доза флакон 150 доз №1
Teva
Немає в наявності
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Фліксоназе
Спрей назальний водний дозований 50 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Фліксоназе
Спрей назальний водний дозований 50 мкг/доза флакон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Форма випуску
спрей назал. водн. дозов.
спрей назал., сусп.
Пакування
фл. 120 доз
фл. 150 доз
Виробник
GlaxoSmithKline
Тева Украина
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