Всі аптеки України
Список виробниківWWorld Medicine Ophthalmics Limited

Виробник: World Medicine Ophthalmics Limited

ТОВ "ТРОКАС ФАРМА УКРАЇНА"
04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722
+38 (044) 586-49-03
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Даверіс краплі очні, розчин, 40 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Даверіс Краплі очні, розчин, 40 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 53 аптеках
від 269,31 грн
Ціни в аптеках
Дорзамед краплі очні, розчин, 2 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дорзамед Краплі очні, розчин, 2 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 760 аптеках
від 242,65 грн
Ціни в аптеках
Дорзамед краплі очні, розчин, 20 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дорзамед Краплі очні, розчин, 20 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 207 аптеках
від 244,21 грн
Ціни в аптеках
Дроплекс краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дроплекс Краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 253 аптеках
від 136,97 грн
Ціни в аптеках
Дроплекс краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дроплекс Краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 241 аптеці
від 129,52 грн
Ціни в аптеках
Етацид спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; Уорлд Медицин
Етацид Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Уорлд Медицин
В 830 аптеках
від 302,17 грн
Ціни в аптеках
Катаксол краплі очні, розчин, 0,15 мг/мл, флакон-крапельниця, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Катаксол Краплі очні, розчин, 0,15 мг/мл, флакон-крапельниця, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 949 аптеках
від 240,08 грн
Ціни в аптеках
Клодифен краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Клодифен Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 132 аптеках
від 107,44 грн
Ціни в аптеках
Латамед краплі очні, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Латамед Краплі очні, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 5 аптеках
від 207,30 грн
Ціни в аптеках
Латасопт краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Латасопт Краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 376 аптеках
від 188,07 грн
Ціни в аптеках
Латасопт краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Ромфарм Компані
Латасопт Краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Ромфарм Компані
В 129 аптеках
від 187,63 грн
Ціни в аптеках
Левоксимед краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Левоксимед Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 457 аптеках
від 187,74 грн
Ціни в аптеках
Медексол краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медексол Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 644 аптеках
від 72,70 грн
Ціни в аптеках
Медетром краплі очні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медетром Краплі очні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 897 аптеках
від 157,93 грн
Ціни в аптеках
Медролгін краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медролгін Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 365 аптеках
від 157,86 грн
Ціни в аптеках
Медролгін краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медролгін Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 280 аптеках
від 160,46 грн
Ціни в аптеках
Неладекс краплі очні/вушні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Неладекс Краплі очні/вушні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 838 аптеках
від 135,39 грн
Ціни в аптеках
Норматин краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Е.І.П.І.Ко.
Норматин Краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Е.І.П.І.Ко.
В 178 аптеках
від 74,41 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722
+38 (044) 586-49-03
Знайдено: 18 препаратів
Даверіс краплі очні, розчин, 40 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Даверіс Краплі очні, розчин, 40 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 53 аптеках
від 269,31 грн
Ціни в аптеках
Дорзамед краплі очні, розчин, 2 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дорзамед Краплі очні, розчин, 2 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 760 аптеках
від 242,65 грн
Ціни в аптеках
Дорзамед краплі очні, розчин, 20 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дорзамед Краплі очні, розчин, 20 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 207 аптеках
від 244,21 грн
Ціни в аптеках
Дроплекс краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дроплекс Краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 253 аптеках
від 136,97 грн
Ціни в аптеках
Дроплекс краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Дроплекс Краплі вушні, розчин, флакон-крапельниця полімерний, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 241 аптеці
від 129,52 грн
Ціни в аптеках
Етацид спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; Уорлд Медицин
Етацид Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Уорлд Медицин
В 830 аптеках
від 302,17 грн
Ціни в аптеках
Катаксол краплі очні, розчин, 0,15 мг/мл, флакон-крапельниця, 15 мл, № 1; Уорлд Медицин
Катаксол Краплі очні, розчин, 0,15 мг/мл, флакон-крапельниця, 15 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 949 аптеках
від 240,08 грн
Ціни в аптеках
Клодифен краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Клодифен Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 132 аптеках
від 107,44 грн
Ціни в аптеках
Латамед краплі очні, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Латамед Краплі очні, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 5 аптеках
від 207,30 грн
Ціни в аптеках
Латасопт краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Латасопт Краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 376 аптеках
від 188,07 грн
Ціни в аптеках
Латасопт краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Ромфарм Компані
Латасопт Краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Ромфарм Компані
В 129 аптеках
від 187,63 грн
Ціни в аптеках
Левоксимед краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Левоксимед Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 457 аптеках
від 187,74 грн
Ціни в аптеках
Медексол краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медексол Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 644 аптеках
від 72,70 грн
Ціни в аптеках
Медетром краплі очні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медетром Краплі очні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 897 аптеках
від 157,93 грн
Ціни в аптеках
Медролгін краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медролгін Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 365 аптеках
від 157,86 грн
Ціни в аптеках
Медролгін краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медролгін Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 280 аптеках
від 160,46 грн
Ціни в аптеках
Неладекс краплі очні/вушні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Неладекс Краплі очні/вушні, суспензія, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 838 аптеках
від 135,39 грн
Ціни в аптеках
Норматин краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Е.І.П.І.Ко.
Норматин Краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Е.І.П.І.Ко.
В 178 аптеках
від 74,41 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції